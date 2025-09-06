Svatý Pluk dělal předkapelu Deep Purple, zpíval s Gottem. Teď slaví třicet let

Autor:
  9:49
Svými kostýmy připomínají partičku hippies. Zpívají úpravy starých rockových hitů Uriah Heep, Led Zeppelin či Deep Purple. Nepřehlédnutelné jsou energické pohyby sbormistra a zakladatele souboru Jana Gajdošíka. Osobité pěvecké uskupení Svatý Pluk je zkrátka proslulým uherskohradišťským fenoménem.
Zakladatel uherskohradišťského pěveckého sboru Svatý Pluk Jan Gajdošík (září...

Zakladatel uherskohradišťského pěveckého sboru Svatý Pluk Jan Gajdošík (září 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Sbor Svatý Pluk dělá předskokana kapele Deep Purple na koncertu v Liberci v...
Sbor Svatý Pluk z Uherského Hradiště letos slaví 30 let existence.
Sbor Svatý Pluk se členy kapely Nazareth v roce 2006
Sbor Svatý Pluk ve Valdštejnské zahradě v Praze v roce 2007
7 fotografií

Svého času jako mladí studenti okouzlovali naplněné sály po celé republice i v zahraničí. Ta doba je sice pryč, ale sbor složený z dnes už bývalých gymnazistů stále funguje. V sobotu 6. září večer oslaví třicet let existence vystoupením v amfiteátru uherskohradišťského parku Rochus.

Dali se dohromady v říjnu 1995. Poprvé vystoupili na gymnaziální akademii v roce 1996. „Bylo nás tehdy jedenáct a stihli jsme nacvičit tři písničky: With a Little Help from My Friends od Joe Cockera, Barbaru Ann od Beach Boys a Knockin’ on Heaven’s Door od Boba Dylana,“ zavzpomínal sbormistr Gajdošík.

„Pak se to neuvěřitelně rozjelo. Začali jsme zpívat a začalo se to hodně líbit. V roce 1999 jsme natočili první cédéčko Jsme napůl děti. Repertoár postupně nabýval a za těch třicet let máme nazpíváno strašně moc písniček,“ dodal muž, kterému jeho žáci říkali Otec Pluka.

Osobitý repertoár sboru

Gajdošík učil 45 let na uherskohradišťské Základní umělecké škole, v komunistické éře Lidové školy umění. „Říkávali jsme s oblibou Lihová škola umění,“ pousmál se.

V roce 1995 jej požádalo vedení místního gymnázia, aby tam vedl hudební seminář. Ředitel jej také ponoukal, že by výsledky činnosti měli předvést na veřejnosti.

„Většina studentů hrála jen na housle nebo na klavír, z toho by se těžko skládala nějaká kapela. Já jsem byl velký rocker, ale zároveň jsem tehdy poslouchal různé americké sbory a jejich úžasné spirituály. Tak jsem dostal nápad, že uděláme úpravy rockových písniček a budeme je zpívat,“ připomněl začátky. „Zpěv jim šel všem docela dobře.“

Sbor Svatý Pluk dělá předskokana kapele Deep Purple na koncertu v Liberci v roce 2006.

Tak se postupně vyprofiloval osobitý repertoár a nastartovala třicetiletá činnost sboru. Nejdřív Gajdošík hrál sám hudební podklady živě na různé nástroje, pak je začal natáčet.

Zřídil si kvůli tomu malé domácí nahrávací studio. Pak mu v tom začali pomáhat mladší muzikanti, jako Ivoš Ledabyl z Argemy nebo Marek Pavlas z brněnského Městského divadla.

Kuře v hodinkách s Mišíkem

A jak vzniklo zvláštní jméno pěveckého uskupení? V Uherském Hradišti působí už přes sto let renomovaný pěvecký sbor Svatopluk. Vedl ho sbormistr Karel Dýnka, který deset let učil také Gajdošíka. Název studentského sboru byl slovní hříčkou a narážkou na toto úspěšné těleso. Vymysleli si to sami studenti.

Nejvlivnější české rockové album Kuře v hodinkách vyjde v reedici

„Než si lidé zvykli, měli jsme s tím trochu problémy. Někteří si mysleli, že si děláme srandu z náboženství a křesťanství. Ale s tím to rozhodně nijak nesouviselo,“ objasnil hudebník.

„Moje srdcovka byla skupina Flamengo a album Kuře v hodinkách. Nazpívali jsme ho celé, komplet všechny skladby. Dokonce to s námi potom v narvaném kině Hvězda zpíval Vláďa Mišík osobně. Byla to krásná doba.“

Benefiční koncert s Karlem Gottem

Slavných osobností hudební scény, se kterými se on a jeho studenti setkali a spolupracovali, ale bylo daleko víc. Úplně první byl David Uličík, který pocházel z nedaleké Kroměříže a tenkrát ještě nebyl zdaleka tak známý jako později, kdy zpíval ve 4TETu s Jiřím Kornem.

Zakladatel uherskohradišťského pěveckého sboru Svatý Pluk Jan Gajdošík (září 2025)
Sbor Svatý Pluk dělá předskokana kapele Deep Purple na koncertu v Liberci v roce 2006.
Sbor Svatý Pluk z Uherského Hradiště letos slaví 30 let existence.
Sbor Svatý Pluk se členy kapely Nazareth v roce 2006
7 fotografií

S Michalem Prokopem nahrávali vokály na jeho desku a koncertovali. Hodně vystoupení absolvovali s kapelou Radima Hladíka, s Kamilem Střihavkou nebo s Josefem Vojtkem, který si dokonce zazpíval na jejich albu, jezdil se sborem na turné a studenti zase na oplátku zpívali na několika koncertech kapely Kabát.

„Troubil s námi Laco Deczi, a dokonce jsme si zazpívali s Karlem Gottem na benefičním koncertu v Mahenově divadle v Brně,“ připomněl Gajdošík.

Předkapela Deep Purple

Později to ovšem byly i velké zahraniční hvězdy. „Ani netuším, jak se to podařilo, ale jako předkapelu si nás vybrala skupina Deep Purple. V roce 2006 jsme s nimi měli dva koncerty v Brně a Liberci,“ popsal Gajdošík. „Aby byla sranda, nechal jsem si dokonce vyholit název jejich kapely na hlavě.“

„Rozjetí“ Deep Purple si střihli i Smetanu

Po koncertu ho i se studenty slavní muzikanti pozvali do své VIP zóny „Gratulovali mi a ptali se, jak jsem dokázal, že mladí zpívají tyhle staré rockové pecky. Moc se jim to líbilo,“ je dodnes pyšný sbormistr. „To pro mě byla největší pochvala za celých těch třicet let. Vážně jsem tam brečel, bylo to něco neskutečného.“

S některými světovými rockovými legendami si dokonce i přímo zazpívali, například se skupinou Nazareth při jejich koncertu v Uherském Hradišti nebo se členy kapely The Doors.

Vystoupení na vánočních trzích

Roky největší slávy už má dnes sbor za sebou. Další nové členy už Gajdošík nenabírá a zkouší jen sporadicky. Obvykle před vystoupeními, která se konají už jen zhruba dvakrát do roka, například na vánočních trzích na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti nebo při tradičním koledování na galerijním nádvoří. Někdy se podaří i letní vystoupení s některou z českých rockových legend.

Sobotní koncert v amfiteátru Rochus ovšem vyžaduje důkladnější přípravu. Zkouší se o sobotách a nedělích a není snadné početnou sestavu dát dohromady. Někdo přijíždí z Bratislavy, někdo z Brna nebo Olomouce.

„Zazní i starší písničky, které jsme už hodně dlouho nezpívali,“ podotkl šéf souboru. „Třeba právě tu nejstarší pecku od Boba Dylana, se kterou jsme v roce 1996 začínali.“ Jako překvapení však chystají jednu úplně novou pecku. V repertoáru sboru to bude píseň s pořadovým číslem 255.

Jak čarovaly Žítkovské bohyně? Vychází eseje, jež inspirovaly Tučkovou

Co bude dál? Gajdošík v tomto školním roce ukončil své působení na základní umělecké škole. Nudit se ovšem nebude, už spřádá nové plány.

„Co se hudby týká, tam začínám víc skládat. Přivedl mě k tomu Jirka Jilík, známá uherskohradišťská osobnost. Pravidelně se scházíme v Kafe uprostřed, kde se dřív prodávaly hudební desky. Teď je tam kavárna, kde se konají různé pořady, čte se nebo povídá o historii Slovácka a Chřibů a já dělám hudební doprovody,“ popsal.

„Teď jsem zhudebnil Jilíkovy básně, premiéru budou mít v programu k jeho osmdesátinám,“ připomněl známého publicistu a folkloristu, který se zabývá Slováckem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

První krok pro revitalizaci zlínské Riviéry. Soud zamítl žalobu, hrozí ale další

Dlouhá léta už je zavřené a zpustlé a jeho podoba se nijak nemění. I tak je kolem areálu bývalého oblíbeného koupaliště Riviéra ve zlínské části Malenovice živo. Podnikatelka Radmila Pospíšilová,...

Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Premium

To, co si starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek sliboval od blokády silničního průtahu obcí, se stalo skutečností. Ministr dopravy Martin Kupka přijede do Martinic diskutovat s občany....

Napajedlům se ulevilo, nový most je otevřený. Stavební ruch ale nekončí

Důležitá chvíle, na kterou měsíce netrpělivě čekali řidiči, cyklisté i chodci v Napajedlích na Zlínsku, je tady. Během dnešního dopoledne zmizely zábrany z nového silničního mostu, který vede od...

Svatý Pluk dělal předkapelu Deep Purple, zpíval s Gottem. Teď slaví třicet let

Svými kostýmy připomínají partičku hippies. Zpívají úpravy starých rockových hitů Uriah Heep, Led Zeppelin či Deep Purple. Nepřehlédnutelné jsou energické pohyby sbormistra a zakladatele souboru Jana...

6. září 2025  9:49

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

5. září 2025  14:46

Registračka zůstala v Srbsku. Nový trenér nováčkům ze Zlína na hřišti nepomůže

Premiéra řízná jako srbská rakija. První zápas na lavičce nováčka házenkářské extraligy a hned proti klubu, kde nový zlínský trenér Nikola Sekulić strávil část aktivní kariéry. „Pikantnější by to...

5. září 2025  14:28

Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

V hledišti stadionu Slovácka bude mít v pátek večer mohutnou podporu. Dvanáct lístků na kvalifikační zápas českých lvíčat proti Skotsku zajistil záložník Lukáš Ambros pro rodinu a nejbližší, fandit...

5. září 2025  11:56

Kluci snědli bobule jedovatého rulíku zlomocného, dva skončili v nemocnici

Krajští záchranáři vyjížděli ve čtvrtek odpoledne na Svatý Hostýn na Kroměřížsku k partě chlapců. Ti na vycházce snědli několik kuliček rulíku zlomocného. Rostlina s téměř černými bobulemi patří k...

5. září 2025  10:25

Každý pátek jen za stovku. Zoo chce překonat rekord, láká na lvy i nižší vstupné

Nejlepší výsledek zatím zaznamenali v roce 2022, kdy sem přišlo 798 514 lidí. A letos ve zlínské zoologické zahradě doufají, že překonají hranici 800 tisíc návštěvníků. Pomohl i rekordní srpen, během...

5. září 2025  9:14

Za děsivé nezhojené rány se řada lidí stydí a tají je. Ale i takové lze léčit, říká sestra

Premium

Rány, které se špatně hojí a mezi které patří například proleženiny, pooperační komplikace v operační ráně, bércové vředy, vzácné onemocnění kůže a svalů nebo třeba syndrom diabetické nohy, potřebují...

4. září 2025

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Zemědělci zažívají skvělý rok, mají nejlepší výnosy za posledních deset let

Výnosy ze sklizně mají farmáři ve Zlínském kraji nejlepší minimálně za posledních deset let. Loni měli v průměru výnosy z obilí 5,8 tuny na hektar, letos 7,2 tuny. Například v Agrodružstvu Postoupky...

4. září 2025  9:09

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie v budově interny. Nově nabízí více vyšetřoven, moderní dospávací pokoj i nové přístrojové vybavení. Zdravotníci tam...

3. září 2025  15:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pouze tři miminka ze sta mají lahvičku. Kraj je na špici plně kojených dětí

Narodila se o pár týdnů dříve, první noc strávila na intenzivním oddělení a s kojením měla potíže. Kvůli tomu nepřibírala na váze tak, jak by měla. I přes snahu maminky a sester holčička...

3. září 2025  12:45

Novinka na polytechnické škole, ve Zlíně se opět učí obuvnická technologie

Na střední škole ve Zlíně od září funguje obor, který se zaměřuje na plasty a obuv. Za čtyři roky studenti složí maturitní zkoušku a budou pokračovat na vysoké škole nebo začnou kariéru v obuvnické,...

3. září 2025  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.