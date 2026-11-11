Jen skupina HP Tronic, která provozuje hotely ve Velkých Karlovicích a Bistrotéku Valachy ve Zlíně, objednala více než jednu tunu hus a přes sto litrů vína. „To je oproti loňsku nárůst přibližně o pětinu,“ uvedl Petr Michalec z Centrály cestovního ruchu Zlínského kraje.
Koliba U Černého medvěda ve Zlíně nakoupila půl tuny hus a připravuje husí hody po dobu tří týdnů. „Víkendové termíny jsou prakticky obsazené a zájem hostů je podle podniku mimořádný, vyšší než loni,“ doplnil Michalec.
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Kdo byl svatý Martin a proč jíme husu?
Hotel Koníček v Uherském Hradišti počítá s 300 kilogramy hus a sto litry mladého svatomartinského vína. Restaurace U Vychopňů ve Vsetíně plánuje nabídnout přibližně sto kilogramů hus.
Na Kroměřížsku se do svatomartinských hodů zapojí také hotel Octárna, který připravuje speciální menu od 6. do 11. listopadu. Počítají s 250 kilogramy hus.
„Při přípravě menu vycházejí z tradic francouzské gastronomie a pracují také s méně obvyklými surovinami, jako jsou mišpule, kdoule nebo tuřín,“ upřesnil Michalec.
Husy dnes chová málokdo
Zlínská michelinská restaurace La Villa připraví na středu 11. listopadu čtyřchodové svatomartinské menu. Počítá přibližně s 50 až 55 porcemi. Husí maso odebírá z rodinné farmy Střítežské fojtství.
Stejného dodavatele má i zlínský farmářský krámek Dary kraje. „Je to super kvalita, během dvou týdnů prodáme desítky kusů hus,“ uvedl majitel obchodu Dušan Lečbych.
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Svatomartinská husa krok za krokem: peče se sama bez kontroly 13 hodin
„Moc nás ten zájem a chvála těší,“ zareagoval Igor Dobeš, který farmu vede spolu s manželkou Monikou. „Ekologický statek provozujeme 20 let a 15 let z toho chováme husy. Od jednodenních housátek až po porážku, včetně veterinárního dozoru.“
Navazují na tradici předků, ti měli statek ve Stříteži už na počátku 17. století. Husy dnes chová málokdo, Střítežské fojtství se tak řadí mezi největší chovy v kraji.
„Ročně vykrmíme 800 hus,“ popsal Dobeš. „Většinu z nich prodáme přímo koncovým zákazníkům a ve zpracovaném kuchyňském stavu, stačí je jen dát do trouby.“ Objednávky začínají už v létě, začátkem listopadu už zbývalo jen pár volných kusů.
Husí maso není levná záležitost. Přímo na farmě zaplatíte 300 korun za kilo. Přesto je zájem velký. „Není divu. Je to úžasné prémiové sezonní maso pro slavnostní příležitost,“ usmál se farmář.
Proudem v listopadu poteče také svatomartinské víno. Největší a tradiční událostí v kraji je Žehnání svatomartinského vína v Uherském Hradišti 11. listopadu. Program začne v 10.45 vystoupením národopisného souboru tamního gymnázia.
Přesně v 11 hodin a 11 minut se rozezní kostelní zvony a na náměstí přijede svatý Martin na bílém koni za doprovodu římských vojáků. Příjezd svatého Martina doplní známá legenda o jeho plášti.
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Svatomartinské hody lákají na slevy. Sváteční oběd pro čtyři vyjde na dvě stovky
„Přímo před pódiem ji sehrají členové skupiny historického šermu Memento mori. Po scénce bude následovat slavnostní požehnání vín panem farářem, čímž se oficiálně zahájí degustace,“ popsala ředitelka společnosti Region Slovácko Lenka Durďáková.
Koštovat se budou vína ze slovácké vinařské podoblasti, nejen vína se značkou „svatomartinské“, ale také další mladá vína. Hrát bude cimbálová muzika Strýci ze Strání.
Ve Zlíně tradiční termín nerespektují a Svatomartinské hody organizují až v sobotu 14. listopadu od 10 hodin na náměstí Míru. Ani tady ale nebude chybět svatý Martin na koni, přípitek svatomartinským vínem a hudební program, jehož hlavní hvězdou je od 18 hodin Adam Mišík s kapelou.
Svatomartinské slavnosti ve Zlínském kraji
Středa 11. listopadu
Pátek 13. listopadu
Sobota 14. listopadu