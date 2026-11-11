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Na svatomartinské hody nakoupily restaurace tuny hus a stovky litrů mladého vína

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  6:06
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Ilustrační snímek | foto: Vinařský fond ČR

Listopad patří pečeným husám, mladým vínům a svatomartinským slavnostem. Na svatomartinské hody chystají gastropodniky v kraji tuny hus. Speciální nabídku připravují desítky restaurací, města chystají program na náměstích. K největším dodavatelům v kraji patří ekologický statek ve Stříteži na Vsetínsku, ročně odchovají 800 hus.

Jen skupina HP Tronic, která provozuje hotely ve Velkých Karlovicích a Bistrotéku Valachy ve Zlíně, objednala více než jednu tunu hus a přes sto litrů vína. „To je oproti loňsku nárůst přibližně o pětinu,“ uvedl Petr Michalec z Centrály cestovního ruchu Zlínského kraje.

Koliba U Černého medvěda ve Zlíně nakoupila půl tuny hus a připravuje husí hody po dobu tří týdnů. „Víkendové termíny jsou prakticky obsazené a zájem hostů je podle podniku mimořádný, vyšší než loni,“ doplnil Michalec.

Kdo byl svatý Martin a proč jíme husu?

Hotel Koníček v Uherském Hradišti počítá s 300 kilogramy hus a sto litry mladého svatomartinského vína. Restaurace U Vychopňů ve Vsetíně plánuje nabídnout přibližně sto kilogramů hus.

Na Kroměřížsku se do svatomartinských hodů zapojí také hotel Octárna, který připravuje speciální menu od 6. do 11. listopadu. Počítají s 250 kilogramy hus.

„Při přípravě menu vycházejí z tradic francouzské gastronomie a pracují také s méně obvyklými surovinami, jako jsou mišpule, kdoule nebo tuřín,“ upřesnil Michalec.

Husy dnes chová málokdo

Zlínská michelinská restaurace La Villa připraví na středu 11. listopadu čtyřchodové svatomartinské menu. Počítá přibližně s 50 až 55 porcemi. Husí maso odebírá z rodinné farmy Střítežské fojtství.

Stejného dodavatele má i zlínský farmářský krámek Dary kraje. „Je to super kvalita, během dvou týdnů prodáme desítky kusů hus,“ uvedl majitel obchodu Dušan Lečbych.

Svatomartinská husa krok za krokem: peče se sama bez kontroly 13 hodin

„Moc nás ten zájem a chvála těší,“ zareagoval Igor Dobeš, který farmu vede spolu s manželkou Monikou. „Ekologický statek provozujeme 20 let a 15 let z toho chováme husy. Od jednodenních housátek až po porážku, včetně veterinárního dozoru.“

Navazují na tradici předků, ti měli statek ve Stříteži už na počátku 17. století. Husy dnes chová málokdo, Střítežské fojtství se tak řadí mezi největší chovy v kraji.

„Ročně vykrmíme 800 hus,“ popsal Dobeš. „Většinu z nich prodáme přímo koncovým zákazníkům a ve zpracovaném kuchyňském stavu, stačí je jen dát do trouby.“ Objednávky začínají už v létě, začátkem listopadu už zbývalo jen pár volných kusů.

Na statku Střítežské fojtství ročně odchovají 800 hus.

Husí maso není levná záležitost. Přímo na farmě zaplatíte 300 korun za kilo. Přesto je zájem velký. „Není divu. Je to úžasné prémiové sezonní maso pro slavnostní příležitost,“ usmál se farmář.

Proudem v listopadu poteče také svatomartinské víno. Největší a tradiční událostí v kraji je Žehnání svatomartinského vína v Uherském Hradišti 11. listopadu. Program začne v 10.45 vystoupením národopisného souboru tamního gymnázia.

Přesně v 11 hodin a 11 minut se rozezní kostelní zvony a na náměstí přijede svatý Martin na bílém koni za doprovodu římských vojáků. Příjezd svatého Martina doplní známá legenda o jeho plášti.

Svatomartinské hody lákají na slevy. Sváteční oběd pro čtyři vyjde na dvě stovky

„Přímo před pódiem ji sehrají členové skupiny historického šermu Memento mori. Po scénce bude následovat slavnostní požehnání vín panem farářem, čímž se oficiálně zahájí degustace,“ popsala ředitelka společnosti Region Slovácko Lenka Durďáková.

Koštovat se budou vína ze slovácké vinařské podoblasti, nejen vína se značkou „svatomartinské“, ale také další mladá vína. Hrát bude cimbálová muzika Strýci ze Strání.

Ve Zlíně tradiční termín nerespektují a Svatomartinské hody organizují až v sobotu 14. listopadu od 10 hodin na náměstí Míru. Ani tady ale nebude chybět svatý Martin na koni, přípitek svatomartinským vínem a hudební program, jehož hlavní hvězdou je od 18 hodin Adam Mišík s kapelou.

Svatomartinské slavnosti ve Zlínském kraji

Svatý Martin a Svatomartinské hodování v Hulíně.

Středa 11. listopadu
Uherské Hradiště – Žehnání Svatomartinského vína. Příjezd Martina na bílém koni, ochutnávky vín, folklor a gastronomie. Masarykovo náměstí od 10.45.
Staré Město – Svatomartinská slavnost s husími specialitami a mladými víny. Náměstí Velké Moravy od 15.00.
Hulín – Svatomartinské hodování na náměstí Míru, příjezd Martina a otevírání mladého vína. Náměstí Míru od 10.00.
Kroměříž – Svatomartinské hodování s jarmarkem, hudbou, řeznickými specialitami a lampionovým průvodem. Hanácké náměstí od 10.00
Holešov – Svatomartinská slavnost a žehnání mladého vína. Na nádvoří zámku od 17.00.

Pátek 13. listopadu
Luhačovice – Svatomartinské slavnosti. Lampionový průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni. Kulturní dům Elektra od 16.00.

Sobota 14. listopadu
Zlín – Svatomartinské hody. S husími specialitami, mladými moravskými víny, trhem, průvodem Martina a hudebním programem. Na náměstí Míru od 10.00.
Vizovice – Svatomartinské slavnosti. V areálu Sokolovny od 10.00.

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