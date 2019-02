Podnikatel opustil lyžařský svah nad Zlínem, o dalším využití jasno není

Sportovní kluby (SK) Zlín daly Cepkovi výpověď kvůli tomu, že neplatil nájem. Tento krok potvrdil i soud, avšak Cepek s vyklizením otálel. První termín měl loni v létě, ze svahu se ale stáhl až teď.

„Jsme rádi, že svah vyklidil a máme svůj majetek zpátky. Bereme to jako jeden z kroků, který by mohl vést k tomu, aby se na svahu příští rok opět lyžovalo,“ sdělil MF DNES ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

Od Cepka dostal klíče od hlavní budovy, v níž sídlila mateřská škola. Je téměř vyklizená. K ní jsou přistavěné ještě dva dřevěné objekty, které tam údajně nechat postavit Cepek a klubům nepatří stejně jako některé další vybavení na svahu.

Naopak už Cepek odstranil lyžařský vlek. „Po ukončení nájemní smlouvy měl uvést vše do původního stavu,“ připomněl Kotala. To se však úplně nestalo.

„Hlavní budova bude zatím sloužit klubům, než pro ni najdeme kupce,“ doplnil Kotala.

SK Zlín se snaží lyžařský svah, jehož hodnota je kolem 40 až 50 milionů korun, zpeněžit. Zatím ale nenašly žádného kupce.

„Nemohli jsme v poslední době s nikým jednat, protože svah jsme neměli pod kontrolou. Teď je situace jiná,“ řekl Kotala.

O osudu svahu Sportovní kluby zatím nerozhodly

Svahu se ovšem stále týká takzvaná poznámka spornosti na katastru nemovitostí. Firma Sporthouse CZ Corporations, jejímž jednatelem býval Cepek, nedávno podala žalobu na určení vlastnického práva a domáhá se toho, aby soud uznal, že svah je její. Tím se zablokoval.

Pokud by pro něho kluby nenašly vhodného kupce, podle Kotaly by si ho nechaly. Musely by ale najít provozovatele.

„Co budeme dál dělat s tímto majetkem, bude řešit za dva týdny výkonný výbor,“ řekl Kotala.

Kluby byly kvůli svahu zhruba rok a půl v insolvenčním řízení kvůli údajným dluhům 50 milionů korun.

Jedním z věřitelů a navrhovatelů na vyhlášení insolvence byla společnost Sporthouse CZ Corporations.

Chtěla 30 milionů za úpravy, které na svahu během let udělala (více čtěte v článku Úleva pro sportovce ve Zlíně. Soud zastavil insolvenční řízení).

Cepek s MF DNES nekomunikuje, už dříve ale řekl, že kluby poškozují věřitele a nic jim nedluží.