Sníh a déšť pomáhají Zlínskému kraji proti suchu, vody konečně přibylo

Trápení s vodou v Nedašově a Nedašově Lhotě skončilo. Vydatné sněžení doplnilo zdroj, z něhož v obci čerpají pitnou vodu. Trvalé řešení to ale rozhodně není.

„Tento problém se samozřejmě může vrátit. Proto připravujeme stavbu vodovodní přípojky z Brumova,“ řekla nedašovská starostka Alena Nováková.

Obec využívá povrchový zdroj vody. V pitné kvalitě ji jímali přímo od pramene, který býval dostatečně vydaný, aby stačil pro Nedašov a zhruba polovinu sousední obce. Zlom přišel loni v létě a na podzim krize vyvrcholila. V říjnu a listopadu už voda netekla a dovážely ji cisterny.

„V prosinci naštěstí začalo pršet, což zachránilo Vánoce. A sníh to teď doplnil,“ popsala Nováková.

Na tomto příkladu lze vidět, jak je situace se suchem vážná a jak se nyní začíná zlepšovat. Změna je patrná i na mapě sucha ve Zlínském kraji. Stále větší část území se přibližuje normálnímu stavu, což je patrné na podzemních vodách i v řekách.

Na zlínském vrtu v Přílukách se od začátku prosince hladina zvedla o téměř 60 centimetrů, v Želechovicích či Polichně přibližně o 30 centimetrů. Jinde vody zatím přibývá pomaleji.

„Hladiny podzemních vod na Zlínsku se v průměru zvedly o deset centimetrů. Srážky situaci ovlivnily, ale výrazněji se to projeví za týden, za dva,“ sdělila hydroložka Hana Hornová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Dlouhodobé dopady sucha zmírní jen voda v krajině

Pokles hladin podzemních vod se zastavil loni v prosinci, kdy začaly pomalu stoupat. Projevilo se to nejen na Zlínsku, ale výrazně také na Vsetínsku, kde prší či sněží přece jen vydatněji. Například v Ústí u Vsetína od prosince hladina podzemních vod stoupla o 30 až 40 centimetrů, v Bystřičce o 20 centimetrů. A dá se očekávat, že nadále půjdou nahoru.

„Stav hladin se doplňuje s určitým zpožděním,“ podotkl Vladimír Šala z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Změna je patrná i v řekách. Ve Dřevnici a Olšavě či v Rožnovské nebo Vsetínské Bečvě teklo ještě před pár měsíci jen něco málo přes 10 procent obvyklého množství vody, dnes je to ovšem jinak. Některé toky jsou na 80 procentech normálu.

„Díky dešťovým srážkám a zásobám vody ve sněhu je situace na počátku roku příznivá. Je však důležité upozornit, že zásadní bude nejen vývoj dalšího průběhu zimy, ale také to, jak se bude situace vyvíjet na jaře a v létě,“ konstatoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podstatné je, jestli prozatímní příznivé zimní počasí dokáže vymazat deficit srážek z posledních několika let. To ale ani odborníci nedokážou s určitostí říci, nicméně se přiklánějí spíše k tomu, že to stačit nebude.

„Na podzim chybělo v podzemních vrtech v kraji od 30 do 50 centimetrů vody. Srážky jsou spíše průměrné, v horských oblastech je to lepší,“ uvedla Hornová. „Sucho bude spíše pokračovat, byť se zmírní,“ odhadla.

Pokud srážky neustanou a sníh bude odtávat postupně, může být situace výrazně lepší. „Deficit za posledních zhruba pět let ale pravděpodobně potrvá dál,“ zmínil Šala.

Aktuálně přibývá vody rovněž v přehradách ve Zlínském kraji. Hladina ve vodní nádrži ve Slušovicích za poslední tři týdny stoupla o více než půl metru a je plná z 65 procent. Nádrž Karolinka se zvedla dokonce o 1,6 metru, zaplněná je z necelých 60 procent. Vodou z přehrad mohou později vodohospodáři zlepšovat situaci v řekách a potocích, pokud by je ohrožovalo sucho.

„Přestože hladiny vodních toků šly nahoru, hydrologické sucho přetrvává a vodnosti toků jsou stále pod dlouhodobým průměrem. Jedná se o dlouhodobý fenomén, kterému se musíme přizpůsobovat a činit opatření, abychom vliv sucha zmírnili,“ shrnul Chmelař.

Z dlouhodobého hlediska dopady sucha zmírní jen voda v krajině, tedy rybníky a mokřady. Odpařováním vody se ovzduší ochlazuje. Zásadním opatřením jsou pak teprve velké přehrady, jedna z nich má vzniknout ve Vlachovicích (více čtěte v článku Obce, kraj i vlastníci pozemků podpoří stavbu vodní nádrže Vlachovice).