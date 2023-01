Meziříčí potřebuje co nejdříve dopravní terminál, připomíná starosta

„V propojení zmíněných pozic vidím velký smysl. Problémy z lokální oblasti se můžeme zabývat až v Poslanecké sněmovně,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Stržínek.

Vrátím se ještě ke vzniku povolební koalice. Proč jste si vybrali zrovna ODS?

Během kampaně se vůči nám řada místních stran a hnutí vymezila, bohužel včetně KDU-ČSL, která byla osm let naším koaličním partnerem. Bylo jasné, že po volbách budou chtít složit koalici na půdorysu té současné vládní. Jenže náš výsledek 43 procent a zisk 12 z 25 křesel v zastupitelstvu plus fakt, že dva mandáty získala SPD, je dostal do situace, že neměli dostatek hlasů. Když jsme se v ANO po volbách bavili, koho oslovit jako budoucího partnera, ODS jsme jednoznačně určili jako první. Jejich útoky vůči nám nebyly tak silné jako třeba od lidovců, u nichž mě to osobně dost zklamalo.

Koalice ANO a ODS funguje i v řadě jiných měst, na celostátní úrovni jste přitom úhlavní rivalové. Není to zvláštní?

Někdy je to schizofrenní situace, například na kraji jsme se Stanislavem Blahou z ODS oba koaliční zastupitelé a naopak ve Sněmovně bychom po sobě měli jít, protože já jsem v opozici a on je členem pětikoalice. Přitom se známe dlouho a máme dobrý vztah, velmi si ho vážím. Komunální politika je především o lidech a vzájemných vztazích. S lídrem ODS Petrem Nachtmannem vzájemná chemie funguje už od začátku, mám z toho dobrý pocit. Jsem prakticky založený člověk, jde mi hlavně o schopnost dodržovat dohody a pracovat pro naše občany.

Pojďme k dění ve Valašském Meziříčí. Obyvatelé města letos platí jednu z nejvyšších částek za teplo v rámci kraje (1 447 korun za GJ), proč tomu tak je?

Výhradním dodavatelem tepla ve městě je společnost Deza. Dosud jej pro nás vyráběla z plynu, který kupuje za spotové ceny a ty ve druhé polovině loňského roku výrazně narostly. Pak už se dění na burze uklidnilo a cena se snížila. I proto je předpoklad, že v dubnu budeme lidem v rámci vyúčtování vracet část peněz, které platili jako zálohy.

A dá se s cenou tepla do budoucna něco dělat?

Nemáme teď jinou alternativu, než je Deza. Tam, kde je výroba postavená na plynu, a ne například na štěpce, uhlí či jiném zdroji, bude cena vždy vyšší. V rámci srovnání českých měst nebudeme ale rozhodně patřit k těm nejdražším. Jako město jsme se totiž rozhodli snížit zisk společnosti CZT (městská společnost, která dodává teplo mimo jiné i do 5 600 bytů – pozn. red.) na kladnou nulu tak, aby byla cena tepla co nejnižší. Také Deza nás ubezpečila, že na teple, které dodává městu, nemá žádnou marži a pouze pokrývá výrobní náklady.

Museli jste kvůli energetické krizi omezovat investice?

Ne, naopak, navíc se oproti původnímu plánu podařilo do letošního rozpočtu ještě přidat opravu hřiště u ZŠ Žerotínova za 26 milionů korun. Kromě toho máme pořád rezervu 15 milionů korun, což by nám mělo stačit. Rozpočet budeme schvalovat až na lednovém zastupitelstvu a plánujeme investice za 260 milionů korun. Nejvýznamnější budou zateplení ZŠ Vyhlídka, budovy městského úřadu na ulici Soudní, oprava hřiště s umělou trávou ve fotbalovém areálu, první etapa revitalizace panelového sídliště Podlesí nebo nákup budovy K1 na Zašovské ulici, kde by mohlo vzniknout až padesát nových bytů.

Právě stavba městských bytů a příprava ploch pro bydlení jsou velká témata na řadě radnic. Proč se dlouhodobě nedaří prodat pozemky pro výstavbu domů na Juřince?

Faktorů je víc. Jednak pozemky ještě nejsou zasíťované, tyto práce budou probíhat až do letošního léta. A také podmínky jsou nastaveny poměrně přísně, nakupovat může pouze fyzická osoba a jsou jasně dány termíny, dokdy je nutné stavbu domu dokončit. V dnešní ekonomicky složité době přitom řada lidí bere pozemek jako možnost, jak bezpečně uložit svoje peníze.

Budete tedy podmínky měnit?

Diskutujeme o tom a zřejmě k tomu dojde. Jednou z variant je prodej části parcel právnickým osobám, mezi nimiž mohou být i developeři. Zásadní pro nás je, aby pozemky nezůstaly ležet ladem, ale stavělo se na nich.

Velkým tématem je revitalizace Křižanovy pily. Co na letošní rok připravujete?

Máme urbanistickou studii a víme, kde a jak budou jednotlivé objekty umístěny, plus jaké bude dopravní řešení. Urbanistický návrh nyní ještě posuzuje kraj, protože se napojujeme na jeho komunikace. Letos pak dojde na samostatné architektonické projekty jednotlivých budov.

Máte jistotu, že tak nákladný projekt za stamiliony korun nezůstane jen v šuplíku?

Minimálně stavbu dopravního terminálu, propojení autobusového a vlakového nádraží podchodem a parkovací dům musíme uskutečnit co nejdříve. Valmez to potřebuje. Městský úřad a bytové domy budou následovat až poté a možná s určitým časovým odstupem.

Jak to vypadá s plánovanou proměnou tržnice pod mostem, přilehlého okolí a nábřeží Rožnovské Bečvy?

Letos se projektuje první etapa a během roku by měl být hotový projekt na nábřeží u krásenského pivovaru. Máme vyčleněny i peníze na druhou etapu po levém břehu Bečvy směrem k náměstí. Půjde o velmi důležitou investici, která se dotkne nejen občanů našeho města, ale také turistů.

Už přes rok jste souběžně starostou, krajským zastupitelem a poslancem. Jak se to dá stihnout?

Je to náročné a bez spolehlivého týmu lidí kolem sebe bych to nezvládl, musím jim za to poděkovat. V propojení zmíněných pozic vidím velký smysl. Problémy z lokální oblasti se můžeme zabývat až v Poslanecké sněmovně. Kolikrát se na mě během jednání výboru obracejí kolegové poslanci, ať jim popíšu, jak nějakou věc v praxi řešíme v komunálu. A to samé platí pro práci na kraji. Mimochodem za poslední léta přiteklo do Valašského Meziříčí z kraje kolem 200 milionů korun, máme díky tomu opravený zámek Kinských, kostel Nejsvětější Trojice nebo Integrovanou střední školu.

Jaký jste měl z celostátní politiky nejsilnější zážitek?

Když jsem přišel před devíti lety na radnici ze soukromé sféry, byl jsem překvapený, až zklamaný, jak dlouho tady spousta věcí trvá. Pokud jste majitel soukromé firmy, tak řadu nápadů dokážete realizovat velmi rychle. Ve státní správě, ale i v samosprávě to je daleko zdlouhavější. A stejné rozčarování jsem zažil při příchodu do Poslanecké sněmovny. Na můj vkus se tady často až příliš diskutuje a čas není efektivně využíván. Parlamentní demokracie je prostě zvláštní disciplína, která má svá specifika.