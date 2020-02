„Křičím, abych přežil!“ Ve Vsetíně aktivisté bojují za stromy nad potrubím

„Stromy jsou zdravé, esteticky hodnotné, slouží lidem jako zdroj stínu, soukromí, tlumí hluk, chytají prach a v neposlední řadě tvoří kyslík,“ uvedla členka hnutí Vendula Divišová.

Nejde přitom o akutní havárii, ale údržbu po desetiletích provozu. Potrubí na Rybníkách je nejstarší ve městě a dosud se nikdy neopravovalo.

„Když se bude v lokalitě opravovat, uděláme to při jednom. Určitě není vhodné riskovat, že tam budeme dva, tři roky po dokončení prací znovu kopat,“ vysvětlil ředitel Vodovodů a kanalizací (VaK) Vsetín Roman Pilař.

Zmíněné stromy rostou v ochranném pásmu teplovodu. Vzhledem k tomu, že jde zhruba o čtyřicetiletý porost, dnes nikdo neví, jak je možné, že rostou právě tady.

„Faktem ale je, že tam nemají být. Kořeny už se dotýkají betonu, ve kterém je potrubí uloženo, a je tedy nebezpečí havárie,“ reagoval vsetínský starosta Jiří Růžička.

Zatím není určeno, o kolik stromů by šlo a které přesně to jsou. Radnice plánuje před zahájením oprav i dendrologický průzkum.

Navíc není jasné ani to, zda se problém týká jen míst, kde je naplánovaná první etapa prací, nebo se na něj narazí i jinde. Naopak jisté je, že sídliště potřebuje úpravy. Volají po nich sami obyvatelé.

Aktivisté požadovali přeložku sítí, to by ale představovalo zhruba půlmiliardové investiční náklady. Prakticky by se vše budovalo znovu uvnitř zastavěného území.

„Můžeme pochopit důvody a nechat si vysvětlit, proč to nejde. Jenže služba stromů je nedocenitelná, a pokud je nenahradíme, bude se lokalita v létě víc zahřívat,“ konstatoval zastupitel Tomáš Husa z Koalice pro otevřený Vsetín, který se za aktivisty účastnil jednání s městem a správci sítí.

„Nikoho z nás kácení netěší. Za stromy, u kterých to bude nevyhnutelné, vysadí správci sítí náhradní a další zeleň přibude v rámci oprav sídliště,“ dodal Růžička.