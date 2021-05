Křižovatka ve Stříteži je magnetem na nehody, její oprava dál vázne

Kolem Stříteže nad Bečvou vede jeden z hlavních silničních tahů na Slovensko, z něhož se odbočuje do obce. Na této křižovatce se stává hodně smrtelných nehod, což je hlavní důvod, proč ji silničáři chtějí opravit.



Poblíž křižovatky se však nachází zdroj pitné vody pro obec. A aby silničáři mohli křižovatku opravit podle připraveného projektu, potřebují 200 metrů široké ochranné pásmo zdroje zúžit o 40 metrů.

O to zažádala jako vlastník zdroje obec, která o bezpečnější křižovatku také stojí. Odbor životního prostředí radnice ve Valašském Meziříčí však žádost zamítl, protože by to podle něho mohlo kvalitu pitné vody ohrozit.

„Městský úřad si nechal zpracovat znalecký posudek, který mimo jiné konstatoval, že i minimální zúžení ochranného pásma uvedených vodních zdrojů představuje riziko z hlediska jejich dlouhodobého využití. Návrhy na změnu hranic ochranného pásma nemají z hydrogeologického hlediska žádné opodstatnění. Proto došlo k zamítnutí žádosti,“ uvedl mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš.

„Ochrana zásobování obyvatelstva vodou má být prioritní, zvláště v současném neustále se zvyšujícím období boje proti suchu,“ dodal.

„Voda se má chránit, ale musejí se chránit i životy, o které lidé přicházejí na křižovatce,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Silničáři mají odborný posudek, který opravu křižovatky naopak připouští. „Udělali bychom tam příkopy, které tam nejsou. A když by se vybourala cisterna, netekl by její obsah do studny jako dnes, ale do příkopu. Navíc se v křižovatce sníží rychlost, protože tam přibudou semafory. Jsem přesvědčený, že situaci celkově zlepšujeme, jenom nám tady řehtá úřední šiml,“ naráží Chudárek na rozhodnutí úřadu.

Obec i silničáři jsou bezradní

Proti zúžení ochranného pásma se během řízení ohradil Ladislav Trčka, který obecní zdroj pitné vody provozuje. Opírá se přitom o další posudek, který předložil vodohospodářskému úřadu. Píše se v něm podle něho mimo jiné o tom, že je návrh silničářů nezodpovědný.

Řízení o zúžení ochranného pásma bylo loni na 180 dní přerušeno právě kvůli možnosti podání oponentního posudku. Už to považovali cestáři za zbytečné zdržování, které jim komplikují plány.

Silničáři už mají vydané územní rozhodnutí a počítali s tím, že se obci podaří zúžit ochranné pásmo a následně získají stavební povolení. To je však dnes nejisté.

„Máme platné územní rozhodnutí a nemůžeme pokračovat ve své činnosti, to je zvláštní. Nevím, co s tím budeme dělat,“ přiznal Chudárek.

Ani obec, která stojí o novou křižovatku i kvalitní vodu, nemá žádný plán. „Zatím nevíme, jak to budeme řešit dál. Budeme se tím teprve zabývat, ale moc možností není,“ sdělil stručně starosta Stříteže nad Bečvou Tomáš Pliska.

Místo smrtelných nehod

Silničáři říkají, že křižovatku nemůžou naprojektovat jinde než v ochranném pásmu i s ohledem na přilehlou železnici a přejezd přes koleje. Chtějí tady přidat odbočovací pruhy i semafory, které mají provoz zpřehlednit. Mělo by tady pak ubýt nehod, jichž se stává hodně.

Před nedávnem tady devětasedmdesátiletý řidič wartburgu vyjížděl z vedlejší cesty od Stříteže nad Bečvou na hlavní cestu, nevšiml si ale motocyklisty, který přijížděl z levé strany. Srazil ho a osmatřicetiletý motorkář zemřel. Řidič osobního auta nedal motocyklistovi přednost v jízdě.

Motoristé jedoucí od Stříteže často složitě odbočují na hlavní cestu, nesnadné je také odbočování do obce. V křižovatce platí omezení o maximální rychlosti sedmdesát kilometrů za hodinu, hodně řidičů, kteří tudy projíždějí a neodbočují, však jezdí devadesátkou i rychleji.