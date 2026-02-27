Unikátní modrý kostel potřebuje opravu, hrozí nevratné poškození. Peníze ale chybí

Jana Fuksová
  8:59
Je dominantou celého regionu, kterou nelze přehlédnout. Netypický kostel svatého Prokopa s modrou fasádou se tyčí nad obcí Stříbrnice na Uherskohradišťsku a padne do oka každému řidiči, který tudy projíždí, ať už ve směru na Buchlovice, nebo na Kyjov. Střecha už ale nutně potřebuje opravu, na kterou není dostatek financí. Obec proto vyhlásila veřejnou sbírku.
Fotogalerie4

Netypický kostel svatého Prokopa s modrou fasádou se tyčí nad obcí Stříbrnice na Uherskohradišťsku nutně potřebuje opravu, na kterou není dostatek financí. Obec proto vyhlásila veřejnou sbírku. | foto: Radek Linner, Wikimedia Commons

„Snažíme se zajistit finance, kde se dá. Budeme muset dát něco z obecního rozpočtu, snažíme se o dotaci z kraje a nějaké finance máme přislíbené i od arcibiskupství. I v případě, že bychom s žádostmi byli stoprocentně úspěšní, nebude to stačit,“ vysvětlil starosta obce Radim Krsička.

„Proto se obracíme na veřejnost, rodáky, patrioty i milovníky památek s prosbou o finanční dar,“ doplnil.

Stavba s věží vysokou přes 33 metrů byla dokončena v roce 1908 v novorománském stylu a o dva roky později vznikla samostatná stříbrnická farnost. Kostel dostal poměrně neobvyklou modrou fasádu, která ale vychází z náboženské symboliky, kdy modrá a bílá jsou tradičními barvami Panny Marie.

Tečovický kostel pamatuje středověk. Nyní získá novou šindelovou střechu

Stříbrnice tehdy patřily do buchlovského panství Leopolda Berchtolda, politika a státníka, který byl za Rakousko-Uherska ministrem zahraničí a velvyslancem v Rusku.

Nezbytná rozsáhlá rekonstrukce celé budovy rozdělená na tři etapy začala už před sedmi lety opravou věže kostela. Tehdy se podařilo získat evropskou dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce. V další etapě byla naplánovaná rekonstrukce střechy a v poslední oprava fasády.

Teď už je ale střecha v havarijním stavu, zatéká do ní a hrozí nevratné poškození interiérů i samotné konstrukce krovů. Na podzim se sice podařilo udělat drobné opravy, ale to je jen velmi krátkodobé řešení. „Dostali jsme se do bodu, kdy to nesnese další odklad,“ zdůraznil starosta Krsička.

Oprava střechy má stát dva miliony korun

Předpokládané náklady na opravu se odhadují na dva miliony korun. Na kraji usiluje obec o získání individuální dotace ve výši jednoho milionu korun. Zatím se touto žádostí radní nezabývali a měli by ji mít na programu na některém z dalších zasedání.

Sama obec by mohla z rozpočtu uvolnit přibližně půl milionu korun. Další prostředky by mohla získat od Arcibiskupství olomouckého, pod které stříbrnická farnost spadá a které je majitelem nemovitosti. Vhodný dotační státní nebo unijní program obec nenašla.

Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

„Není to náš majetek, takže bychom do něj neměli investovat. Ale my k tomu přistupujeme tak, že jde o dominantu obce, naši předkové dokázali kostel vlastními silami postavit za neuvěřitelný jeden rok, to byl v té době malý zázrak. A my teď stojíme před výzvou jej zachránit, protože to není jen sakrální stavba, ale také symbol identity Stříbrnic a hrdosti jejich obyvatel,“ poukázal starosta.

Už v minulosti místní svůj vztah k této dominantě prokázali. Během první světové války musely tři zvony posloužit k válečným účelům. Po jejím skončení si z vlastních prostředků pořídili nové. O dva z nich přišli v průběhu druhé světové války a i ty později sami nahradili.

Starosta věří, že práce na opravě střechy se podaří nastartovat v letošním roce a příští roky by mohly pokračovat opravou fasády.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže, který týral psa. Obrátil se kvůli tomu na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Tejc mu podle něj sdělil, že...

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Správa železnic měla letos začít modernizovat starou železniční trať z Otrokovic do Zlína. Ovšem loni na podzim ještě nebyl schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, což souviselo s...

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

Zlínská radnice chystá proměnu ploch pod sportovní halou a na Jižních Svazích

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či...

Zlínská radnice chystá proměnu prostorů pod sportovní halou a na Jižních Svazích. Dělí je několik kilometrů, ale jedno mají společné. Pozemky po betonovém obchodním torzu na sídlišti Jižní Svahy a...

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

Unikátní modrý kostel potřebuje opravu, hrozí nevratné poškození. Peníze ale chybí

Netypický kostel svatého Prokopa s modrou fasádou se tyčí nad obcí Stříbrnice...

Je dominantou celého regionu, kterou nelze přehlédnout. Netypický kostel svatého Prokopa s modrou fasádou se tyčí nad obcí Stříbrnice na Uherskohradišťsku a padne do oka každému řidiči, který tudy...

27. února 2026  8:59

Aut ještě přibude, štve územní plán lidi ve Vážanech. Hrozí odtržením od Kroměříže

Premium
Místní část Vážany u Kroměříže zvažuje odtržení od města Kroměříž. (únor 2026)

Již několik let cloumá velkou částí obyvatel Vážan nespokojenost s kroměřížskou radnicí, pod niž tato městská část patří. Vrcholem je současná plánovaná stavba silnice, která podle místních ve...

26. února 2026

Nepřemožení. Ve slévárně vzniká relikviář umučených kněží, budou blahořečení

Relikviář kněží Jana Buly a Václava Drboly, kteří byli popraveni v rámci tzv....

Ve slévárenské dílně v Tupesích odlili první část relikviáře kněží Jana Buly a Václava Drboly popravených v 50. letech. Oba budou prvními blahořečenými oběťmi totalitních režimů v Česku. Dílo navrhl...

26. února 2026  16:44

Veřejnost tlačí na přísnější tresty. Babiš se snaží vyhovět poptávce, říká obhájce

Americký staford se zotavuje po krutém zacházení, kdy jej majitel nejspíše déle...

Advokát Zdeněk Sochorec, který zastupoval muže odsouzeného za týrání psa v Uherském Hradišti, nevnímá otázku trýznění zvířat jako politické, ale jako celospolečenské téma. Úterní rozsudek odvolacího...

26. února 2026  15:35

Anonymní e-mail hrozil bombou v Baťově nemocnici, areál prohledávala policie

Policie prověřuje anonymní oznámení o výbušném systému v Baťově nemocnici ve...

Anonymní nahlášení výbušného systému v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně dopoledne prověřovala policie. Areál prohledávali policisté i speciálně vycvičený pes, žádný nebezpečný předmět nenašli....

26. února 2026  9:30,  aktualizováno  10:19

Zlín chce budovat nové bytové domy, lidé z okolí mají k výstavbě výhrady

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Zlínská radnice chystá výstavbu třinácti bytových domů, každý o přibližně dvaceti bytech v lokalitě Boněcký rybník v Přílukách. Obyvatelé sousední Bartošovy čtvrti však mají k zástavbě výhrady. Obě...

26. února 2026  9:09

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže, který týral psa. Obrátil se kvůli tomu na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Tejc mu podle něj sdělil, že...

25. února 2026  17:03,  aktualizováno  18:02

Zlín mění vyhlášku o zákazu alkoholu. Policii scházejí účinná opatření

Možnosti, jak umravnit neukázněné lidi pod vlivem alkoholu, mají města omezené....

Město Zlín mírně mění mapu míst, kde se může popíjet alkohol na veřejnosti. Přidalo k nim okolí Obchodního domu, které je hodně frekventované. A současně z nich vypustilo Školní ulici a východní část...

25. února 2026  15:55

Miminka byla rychlejší než záchranáři, holčička se narodila v autě na dálnici

Během pár dnů vyjížděli záchranáři hned ke dvěma překotným porodům na...

Hned dvakrát vyjížděli záchranáři na Uherskohradišťsku v uplynulých dnech k překotným porodům a v obou případech přišly holčičky na svět ještě před jejich příjezdem. Jedna se narodila v autě na...

25. února 2026  12:52

Tygr Ozzy ze zlínské zoo zamířil do Portugalska, stěhování proběhlo hladce

Tygr Ozzy se stěhoval ze Zoo Zlín do portugalského Lisabonu. (únor 2026)

Téměř dvouletý tygří samec Ozzy před několika dny opustil rozlehlý výběh tygrů ussurijských ve zlínské zoo a vydal se na cestu do nového domova. Na doporučení mezinárodního koordinátora zamířil do...

25. února 2026  8:54

Tatínek musel během války vázat knihy do lidské kůže, vzpomíná pamětnice

Otec Vlasty Maceškové byl totálně nasazený v Německu, dobový snímek pochází z...

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně se ve středu uskuteční závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Vzdělávací iniciativa organizace Post Bellum přibližuje životní osudy...

24. února 2026  15:44

Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.

Za týrání psa v bytě na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti uložila v úterý zlínská pobočka brněnského krajského soudu Martinu Tomaštíkovi dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na...

24. února 2026  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.