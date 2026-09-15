Tragická nehoda na Vsetínsku. Motorkář nepřežil střet s dodávkou

Ke střetu motocyklu a dodávky došlo na komunikaci I/35 mezi Zubřím a Zašovou. „Kvůli zásahu složek integrovaného záchranného systému je doprava v místě nehody omezená“, sdělila policie na síti X.
„Řidič motocyklu bohužel svým zraněním na místě podlehl,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Petr Jaroš.
|
Zemědělský stroj v protisměru naboural auto a dodávku. Jeden mrtvý, tři zranění
K nehodě podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka vyjely dvě jednotky hasičů. Auta místem projíždějí kyvadlově. Výraznější komplikace nehoda způsobila na železnici, kde byl provoz zcela zastaven.