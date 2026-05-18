Tisíce deváťáků v kraji už vědí, jakou střední školu budou studovat

Petr Skácel
  9:19
Tisíce deváťáků od pátku vědí, jakou střední školu budou studovat. V prvním kole přijímacího řízení uspělo 93,4 procenta žáků ze Zlínského kraje. Je to podobný údaj jako loni, kdy se dostalo o tři desetiny méně uchazečů. Největší zájem je o odborné školy, učiliště a gymnázia. Letos přibyly také nové obory.
ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Průměr za Česko je 89,8 procenta přijatých v prvním kole. „Pro přijetí na čtyřletý obor potřebovali žáci více bodů než loni, stejné výsledky potvrdili i kolegové z jiných škol. Nabízí se varianta, že buď byly testy jednodušší, nebo žáci lépe připravení,“ podotkl Pavel Simkovič, ředitel Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť.

Brali tam 120 studentů a hned 118 z přijatých mělo tuto školu jako první z takzvaných priorit. Poslední přijatý na zlínské gymnázium měl 68 bodů, loni bylo minimum 62.

Na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži v září nastoupí 92 nových studentů prvního ročníku a 89 z nich chtělo nejvíce právě sem.

Kam jít na střední? Značný vliv na rozhodování školáků má i názor kamarádů

„Měli jsme stejný počet přihlášek jako loni, ale v rámci první priority nám přibylo pětatřicet žáků. Klidně bychom naplnili i čtyři třídy. Pro školu je to ocenění a znamení, že má určité renomé,“ uvedl ředitel gymnázia Karel Košárek.

„Žáci také měli dobré bodové výsledky,“ poukázal. Tady na přijetí stačilo 58 bodů, loni to bylo o devět bodů méně.

V nabídce se objevily i nové obory. Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí otevře přírodovědné lyceum, zatím do něj přijala deset žáků. Kapacita je trojnásobná, další zájemci mohou přibýt v rámci druhého kola přijímaček.

Nové obory? Lákají informační technologie

„Třídu budeme v budoucnu půlit s novým oborem Požární ochrana, který je nyní v režimu schvalování a chtěli bychom jej otevřít od září 2027,“ naznačil ředitel Petr Pavlůsek.

„Patnáct dětí ve třídě je přijatelný počet. Přírodovědné lyceum je navíc zajímavý obor, který se odborně blíží gymnáziu, také studium na něm bude více individuální,“ zmínil.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod bude od podzimu poprvé učit obor informační technologie, kam přijala 23 žáků a sedm míst má ještě volných.

Měli jsme stejný počet přihlášek jako loni, ale v rámci první priority nám přibylo pětatřicet žáků. Klidně bychom naplnili i čtyři třídy.

Karel Košárek
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Karel Košárekředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

„Čekal jsem, že s tímto oborem uspějeme, protože má originální zaměření. Chtěli jsme oslovit žáky, kteří to s IT vzděláváním myslí vážně a nechtějí být ‚jen‘ programátory,“ netají ředitel Rostislav Šmíd.

„Na škole se věnujeme robotice a dalším progresivním věcem, tady jsme chtěli jít do oblasti softwaru, digitalizace a využití umělé inteligence,“ dodal.

Na střední školy ve Zlínském kraji se v prvním kole hlásilo 9 728 uchazečů (jde o souhrnný údaj za čtyřleté, šestileté i osmileté obory), přijato jich bylo 7 071.

Šance v druhém kole

Největší zájem byl o střední odborné školy, kam se hlásilo 4 862 deváťáků, či střední odborná učiliště s výučním listem, která zaujala 2 712 uchazečů.

Na čtyřletá gymnázia se chtělo dostat 1 823 žáků, z nich uspělo 1 083. Na osmiletá gymnázia mířilo 779 dětí, přijato jich bylo 382. Střední školy v kraji nabízejí na nadcházející školní rok 9 338 míst, letos jich bylo 9 397.

V prvním kole přijímaček lákalo z oborů nejvíce veterinářství, předškolní a mimoškolní pedagogiku, zdravotnické a ekonomické obory i průmyslovky.

Žáci ze Zlínského kraje patřili u přijímaček k nejlepším. Neuspělo jen šest procent

„Z učebních oborů se drží zájem uchazečů o elektrotechniku, některé strojírenské obory, obor instalatér, zemědělec – farmář a některé službové či gastroobory,“ uvedla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

Pokud se dítě nedostalo na žádnou ze škol, kam se hlásilo, má ještě šanci v druhém kole. Školy budou do systému DiPSy postupně nahrávat volná místa a kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení.

Přihlášky bude možné podávat od 19. do 25. května a opět je třeba seřadit je podle priority. Uchazeči ale budou mít omezený počet škol, z nichž mohou vybírat.

Zbylí deváťáci jdou do druhého kola přijímaček. Volno je i na gymnáziích

Jednotná přijímací zkouška se ve druhém kole znovu nekoná, studentům se započítávají výsledky z prvního kola. Ti, kteří ji nepsali, mohou zkusit své štěstí i na oboru, který jednotnou přijímací zkoušku vyžaduje.

Pouze za ni nedostanou žádné body. Školy zároveň mohou stanovit další kritéria přijímacího řízení, například vlastní zkoušku či pohovor. Výsledky druhého kola budou zveřejněny 23. června.

Střední školy
