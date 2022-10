Je to podobné, jako by z trhu práce mizely vyučené kadeřnice, klempíři, zedníci, automechanici, elektrikáři nebo kuchařky. A jejich práci by ve firmách zastávali jen ti, kteří ji „okoukají“ nebo se ji naučí v kurzu.

Do této situace se dostalo řemeslo, pro které před téměř sto lety otevřel průmyslník Tomáš Baťa ve Zlíně svou první školu.