Škola se oddělí od areálu zbrojovky, žáky už nečekají bezpečnostní rámy

„Škola bude mít po přestavbě vlastní vchod a jídelnu. Chceme ji oddělit od továrního provozu, protože žáci nyní musejí procházet bezpečnostními rámy stejně jako zaměstnanci,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Momentálně se připravuje dokumentace, hlavní stavební práce by měly směřovat na letní prázdniny. Škola využívá budovu na okraji areálu a vybudovat vlastní vchod tak nebude po technické stránce problém.

Zároveň to však nebude jediná změna. V patře školy jsou šatny zaměstnanců Zbrojovky, zato chybí jídelna a studenti tak musejí na obědy chodit přes výrobní areál.

Nově se šatny přestěhují do přízemí, které bude zcela využívat fabrika, a škola se sjednotí ve vyšších patrech. Místo tam bude i pro školní jídelnu. „Práce na sebe musí přesně navazovat. Logisticky to bude náročné,“ popsal ředitel střední školy Ladislav Kryštof.

Zvýší se tím však bezpečnost a zjednoduší kontrola. Škola má aktuálně 275 studentů, což vrátnici, která musí dodržovat přísné bezpečnostní předpisy, v exponovaných časech hodně zatěžuje.

Kromě toho se studenti pohybují po areálu zbrojní výroby, ať už cestou do školy, nebo na oběd. Po rekonstrukci se do něj dostanou jen ti, kteří směřují na praxi do dílen.

„Ty jsou v jiné části Zbrojovky. Propojení zůstaneme, my budeme firmě poskytovat šatny a zázemí pro zaměstnance a ona nám zase prostory pro dílny,“ dodal Kryštof.

Škola se specializuje na obory pro zbrojařský průmysl. Pro příští školní rok eviduje 170 přihlášek, což je podobný počet jako loni.