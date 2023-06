Školáci poskládali z dílů v bednách tatru, teď s ní budou jezdit silničáři

Tým mechaniků se sklání nad svazky kabelů v místě, kde je uložen motor. Na první pohled je obtížné rozeznat, kdo je školák a kdo servisman s praxí. Společně staví dvounápravovou tatru s pohonem všech čtyř kol, která bude v zimě odklízet sníh a během zbytku roku zametat silnice na Slovácku. V dílně panuje pohodová atmosféra, každý ví, co má dělat.

„Na začátku byla jen spousta dřevěných krabic,“ vzpomínají budoucí automechanici ze Střední průmyslové školy v Otrokovicích, jako by je překvapovalo, že to skutečně zvládli.

„Je to jiná práce, než jsme zvyklí,“ říká Richard. „Hlavně proto, že je to náklaďák. Většinou máme praxi v běžném autoservisu, kam jezdí osobní auta,“ dodal. „Dělat na autě od začátku je lákavé, všechno je nové a čisté, naopak auta v servisu bývají ve špatném stavu,“ poznamenal Matyáš. „Ale oboje má svoje, na výrobní lince v automobilce to rozhodně není jednoduchá práce.“

Zrovna zapojili další kabelový svazek v motoru a se staršími kolegy diskutují o tom, co dál. „Zvládají to, řekla bych, chvalitebně. Neřeknu výborně, aby měli motivaci se zlepšovat,“ usmívá se obchodní manažerka Tatry Jana Mohylová. „Na kompletaci sem dojíždějí i naši mechanici, ručíme za to, že auto bude v pořádku.“

Školáků se v dílně střídá osm, i když tam zrovna nejsou, musí si udržovat přehled o tom, co se udělalo a jakým postupem.

Spolupráce automobilky a odborných středních škol začala v roce 2018 a už nese výsledky. „Máme kolegu, který projekt ve škole zažil a po vyučení k nám nastoupil jako zaměstnanec,“ říká Mohylová. „To je náš cíl, mladí lidé se k nákladním autům příliš nehrnou. Snažíme se, aby ztratili předsudky,“ vysvětluje.

Za čtyři roky už školáci napříč republikou postavili jedenáct tatrovek. Ve Zlínském kraji začal projekt na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách. Také tam nyní finišují, jejich tatra je už třetí v pořadí. Automechanici z Otrokovic staví svou první. Pokračovat hodlají i s dalšími ročníky žáků.

Základní informace dostali mladí mechanici v březnu, kdy strávili týden přímo ve společnosti Tatra. Část ve škole, část ve výrobě. A taky na polygonu, který je nejstarší a největší v Evropě. Svezli se v civilní i armádní verzi tatrovky.

Další program je čeká na závěr. Tatra spolupracuje se sportovním týmem Buggyra Racing, který vezme nejlepšího mechanika z každé školy na jednodenní testovací jízdy. Kromě toho se mohou stát plnohodnotnými členy týmu mechaniků na okruhových závodech Buggyry v Mostě.