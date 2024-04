Jedinečnou hru slavného rodáka Toma Stopparda zažije Zlín jen čtyřikrát

Diváci v Česku si tak poprvé užijí představení, které mělo úspěch v Londýně i New Yorku. „Je to mimořádná, exkluzivní, specifická hra, která se na světě hraje poměrně málo a vždy je to svátek,“ zdůraznil režisér inscenace a umělecký šéf divadla Patrik Lančarič. „Vzhledem k její náročnosti není možné, aby se hrála vícekrát.“

Stoppard napsal hru v první polovině 70. let ve spolupráci s hudebním skladatelem a dirigentem Londýnského symfonického orchestru André Previnem, čtyřnásobným držitelem Oscara. V premiérovém představení, které se odehrálo v roce 1977 v Londýně, se objevili herci jako Ian McKellen, dnes známý jako čaroděj Gandalf z Pána prstenů, nebo slavný filmový Gándhí Ben Kingsley, později hrál v představení také populární Hercule Poirot David Suchet.

Děj přivádí diváky do psychiatrické léčebny, kde se setkávají dva pacienti. Jedním je schizofrenik, kterému v hlavě zní orchestr, druhým muž, jenž se do léčebny dostal násilně kvůli politickým názorům.

„Hraju disidenta, který protestoval proti zavření svého kamaráda do psychiatrické léčebny, a za to ho tam také zavřeli,“ přiblížil herec Zdeněk Lambor. „Podle názoru režimu je to totiž tak, že člověk, který tvrdí něco, co je tomuto režimu nepříjemné, je blázen. Režim ho nutí, aby uznal chybu a popřel pravdu. Kdyby to udělal, tak by byl psychicky zdráv.“

Hra slibuje humor a hravost

Tvůrci zároveň upozorňují, že rozhodně nejde o depresivní představení. „Mohlo by to tak působit, ale musíme si uvědomit, kdo je autorem. Tom Stoppard je charakteristický svým neskutečným humorem a hravostí. A to v situacích i v použitém jazyce,“ poukázal Lančarič. „Na toto téma se dívá z velkého nadhledu, je tam mnoho komických a absurdních situací.“

Podstatnou roli bude mít také pětašedesátičlenný zlínský orchestr. Ten v představení neplní jen funkci doprovodu, ale v řadě momentů je jednou z postav celého příběhu.

„Orchestr zaznívá v nejvyšší možné hlasitosti, ale jsou i momenty, kdy hrají sólové housle a zazní niterná hudba. Kombinace orchestru a činoherního souboru je pro mne něco nového, jsem z toho nadšený,“ sdělil dirigent Jakub Klecker.

Stoppard hru věnoval ruskému politickému aktivistovi Vladimiru Bukovskému, který v 60. a 70. letech otevřeně kritizoval zneužívání psychiatrických léčeben tehdejším Sovětským svazem, a také disidentovi Viktoru Fajnbergovi, který se v roce 1968 zúčastnil demonstrace proti okupaci Československa na Rudém náměstí v Moskvě.

Premiéra představení v Kongresovém centru se uskuteční 24. dubna, o den později je naplánovaná repríza. Premiéra na půdě divadla bude 11. května a repríza o týden později 18. května.

Tvůrci usilují i o získání osobního vzkazu od samotného Stopparda, který by chtěli pustit divákům na premiéře.