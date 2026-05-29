Těší se, až zase trochu uvidí. Operovat stoleté je spíš výjimka, říkají lékaři

Autor:
  10:22
Jindřiška Kouřilová ze Zlína oslaví za pět měsíců sté narozeniny. První operaci šedého zákalu prodělala ve svých devadesáti letech, druhou jí provedli lékaři Očního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně v těchto dnech. Jde o poměrně častý chirurgický zákrok. Tak vysoký věk pacienta ale bývá spíše výjimkou.
Jindřiška Kouřilová ze Zlína oslaví za pět měsíců sto let. V těchto dnech podstoupila v Baťově nemocnici ve Zlíně úspěšnou operaci šedého zákalu. (květen 2026) | foto: Krajská nemocnice T. Bati Zlín

6 fotografií

Devětadevadesátiletou pacientku doprovodila na operaci vnučka Hana Suchánková.

„Babička je šikovná, bydlí sama v půldomku, všechno si obstará, žije tam už 60 let. Teď samozřejmě potřebuje asistenci, oči jsou problém, i když se doma pohybuje po paměti. Až lépe uvidí, bude se víc radovat ze života,“ zhodnotila vnučka.

Téměř stoletá Jindřiška Kouřilová působila před operací klidně a těšila se, až se jí zrak zlepší.

„Já teď nevidím skoro nic, což je pro mě hrozné. Už jsem měla jednu operaci očí v devadesáti letech, dnes mě čeká další. Až zase trochu uvidím, budu mnohem šťastnější,“ svěřila se pacientka.

Sto svíček na dortu

Operace šedého zákalu jsou nejčastější chirurgické zákroky na světě. Na očním oddělení ve zlínské krajské nemocnici jich lékaři udělají průměrně 60 týdně.

„Při operaci nepoužíváme celkovou anestezii, takže můžeme operovat lidi jakéhokoliv věku. Má to smysl i u stoletých lidí, které to díky absenci celkové anestezie tolik nezatíží. Paní Kouřilová má dlouhodobě problémy se sítnicí, šedý zákal u ní však velmi zhoršil orientaci v prostoru, což jí operace zlepší,“ vysvětlil primář Očního oddělení Tomáš Novotný.

Stoletá pacientka dostala na dialýze dort. Nechtějte být takhle staří, vzkázala

„Věk pacienta hraje roli, ale nejdůležitější je věk biologický. A u paní Kouřilové odpovídá spíše sedmdesátnici,“ upozornil.

Samotná operace trvala deset minut, předcházela jí důkladná příprava pacientky, která se po odchodu z operačního sálu cítila dobře a už plánovala, co vše bude doma dělat.

Její vnučka zmínila také oslavu stých narozenin. „Určitě to oslavíme, babička má tři vnuky a osm pravnoučat, doufá, že se dočká i prapravnoučat. Nachystáme dort, sto svíček… Dech má dobrý, takže to sfouknout zvládne,“ dodala Suchánková.

