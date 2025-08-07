Poutní kostel ve Štípě částečně zakrývá lešení. Restauruje se i boční oltář

Významný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Štípě, která je místní částí Zlína, je částečně schovaný pod lešením, protože z římsy na jeho čelní straně opadávala omítka, kterou poškodila vlhkost. Římsa se opraví a její oplechování vymění.
„Oprava římsy v patnácti metrech je náročná, i když to vypadá jako drobnost,“ zmínil technický administrátor Děkanátu Vizovice Petr Červenka. „Navíc jde o čelní pohled na poutní kostel.“

Místo se naposledy opravovalo v roce 2010. Od té doby omítka degraduje kvůli vlhkosti, která se dostala pod měděný plát, jenž se vymění. „Usoudili jsme s odborníky, že kdyby se to jenom nadplátovalo, celý proces by se pouze oddálil. Nakonec jsme se domluvili, že dojde k ucelené opravě, aby to vypadalo hezky,“ nastínil Červenka.

Práce potrvají do konce srpna. Na jejich závěru se budou muset zapravit otvory ve stěně po kotvách na lešení. Pak se římsa natře růžovou a bílou barvou. „Použijí se i nové technologie a pod barvu se bude nanášet speciální hydrofobizace, která bude odpuzovat vodu,“ upozornil Červenka.

Poutníci budou mít u známého kostela ve Štípě příjemnější zázemí

Věřící se však nemusejí obávat, že by během oprav přišli o bohoslužby. „Na provoz kostela to nemá dopad. Jenom když se pracuje, tak by se nemělo chodit dovnitř,“ poznamenal štípský kněz František Sedláček. „Ale když jsou bohoslužby, tak se nepracuje,“ doplnil.

Vlhkost poškodila umělý mramor

Lešení ovšem není jen venku, ale také uvnitř kostela. Konkrétně na pravé straně v hlavní lodi před bočním oltářem Jana Nepomuckého. Odborníci ho restaurují, podobně jako to v minulých letech udělali s dalšími oltáři, jimž ublížila vlhkost.

„V roce 2010 dosahovala vlhkost v kostele do výšky 3,5 metru,“ upozornil Červenka. „Na základě odsoušení se nám ji povedlo snížit natolik, abychom mohli začít restaurovat. Ve vlhku degradovaly spodní části oltáře z umělého mramoru. Letos se na odkopaná místa nanese speciální omítka jako podklad, příští rok umělý mramor.“

Díky sportu se i výslechy od StB snášely lépe, vzpomíná farář ze Štípy

Umělý mramor je vazká hmota, která se nanese a restaurátor jí dá potřebnou formu, potom ji vyleští a natře přírodním olejem, aby se leskla. V horní části oltáře Jana Nepomuckého stačí mramor pouze zapravit.

Odborníci dali do pořádku i dřevěné prvky oltáře, sochy navíc zbavují přemaleb, takže budou mít původní barvu bílé slonové kosti. Vše by mělo být hotové příští rok.

Opravit se ovšem bude muset i hlavní oltář, i na něm jsou poškozené hlavně části z umělého mramoru. Ozdobné části včetně pozlacené sošky Panny Marie jsou zachovalé. Pokud budou peníze, práce by se mohly rozběhnout příští rok. Další na seznamu oprav je kazatelna z umělého mramoru. Na řadu by mohla přijít v roce 2027.

Chystají se opravy kostela ve Vizovicích

Rekonstrukcí už prochází i venkovní socha Jana Nepomuckého, z níž je vedle kostela pouze nízký sokl. Byla staticky narušená a popraskaná a pokrývalo ji mnoho nánosů z mechu a prachu. Impregnační barvou se natře i šindelová střecha sousedního malého kostelíka.

Děkanát Vizovice opravil rovněž kostel Panny Marie Sněžné v Provodě, v němž byly trhliny až patnáct centimetrů široké. Loni ho stáhl ocelovými lany ve speciálních pouzdrech a letos vyměnil shnilé trámy ve střešní konstrukci.

Tento rok na podzim má děkanát začít zajišťovat staticky narušenou věž kostela svatého Vavřince ve Vizovicích, kde jsou trhliny dlouhé až patnáct metrů.

