Ze třinácti ložisek štěrkopísku ve Zlínském kraji je už sedm vytěžených. Z těch zbývajících jedno skončí do deseti let, tři budou sloužit asi pět až sedm let a jen dvě mají životnost delší než deset let. Materiálu, bez kterého se neobejdou stavby velkých budov, silnic nebo mostů, začíná být akutní nedostatek. A právě tento region patří k nejhorším v Česku.