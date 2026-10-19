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Byty pro mladé jsou o krok blíž ke stavbě, Meziříčí získalo povolení

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  16:10

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Valašské Meziříčí připravuje městské byty za sto milionů korun. (prosinec 2023) | foto: Město Valašské Meziříčí

Další krok k přestavbě bývalého internátu sklářské školy v Zašovské ulici na bytový dům pro mladé rodiny s dětmi udělala valašskomeziříčská radnice. Minulý měsíc získala stavební povolení a chce co nejdřív začít soutěžit dodavatele stavby.

Nevyužívanou budovu bývalého internátu odkoupilo město od místního střediska Diakonie. Následně si radnice nechala zpracovat studii a poté projekt, který řeší přestavbu internátu na bytový dům.

„Vznikne zde celkem 34 nových bytů s dispozicí zejména 2+kk a 3+kk. Nyní již máme v ruce také stavební povolení a v nejbližší době bychom chtěli soutěžit dodavatele stavby,“ řekl ještě před komunálními volbami starosta Robert Stržínek (ANO).

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Zároveň se město snaží najít dotační titul, který by s přestavbou pomohl. „Projektované náklady se totiž aktuálně pohybují kolem 200 milionů korun bez DPH. Věříme ale, že soutěží se je podaří ještě snížit,“ sdělil Stržínek.

Momentálně má město ve svém bytovém fondu 431 bytů. „Zároveň připravujeme další rozvojové lokality určené pro výstavbu bytových a rodinných domů. Jedná se například o pozemky na ulici Vrbenská, v areálu bývalé Křižanovy pily či v našich místních částech,“ řekla místostarostka Yvona Wojaczková.

Valašské Meziříčí připravuje městské byty v Zašovské ulici.

Radnice spolupracuje také se soukromými investory, kteří plánují v následujících letech postavit ve Valašském Meziříčí stovky nových bytů a domů.

„Máme dotační program, v rámci kterého přispíváme soukromým investorům na vybudování technické infrastruktury, tedy cest, chodníků, vodovodů, kanalizací či veřejného osvětlení,“ popsal Stržínek. Pro letošek počítá rozpočet s částkou pět milionů korun na výkup této infrastruktury.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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