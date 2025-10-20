Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Milan Libiger
  17:00
Už přes deset let si Zlínský kraj vyřizuje povolení na dálniční přivaděč D49 z Fryštáku do Zlína, tedy rozšíření cesty mezi oběma městy na čtyři jízdní pruhy. Nyní se zasekl na požadavku ochránců přírody. Chtějí koridor, jenž by umožnil přecházet silnici velkým savcům.

Poprvé v Česku by se při něm použily termokamery, které umějí zachytit pohyb zvěře a poté ho převést na světelné oznámení, jež by řidiče informovalo o nutnosti snížit rychlost. Zřejmě minimálně na 50 kilometrů za hodinu.

„Jedná se o pilotní projekt, který nebyl dosud v podmínkách Česka realizován. Podobná nízkorozpočtová opatření jsou však známa ze zahraničí,“ řekla ředitelka odboru druhové ochrany Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR Jindřiška Jelínková.

Kdy se začne stavět? Pokud se budou spolky odvolávat proti každému rozhodnutí každého úřadu, tak nic předpovídat nelze.

Karel ChudárekŘeditelství silnic a dálnic

