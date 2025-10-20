Poprvé v Česku by se při něm použily termokamery, které umějí zachytit pohyb zvěře a poté ho převést na světelné oznámení, jež by řidiče informovalo o nutnosti snížit rychlost. Zřejmě minimálně na 50 kilometrů za hodinu.
„Jedná se o pilotní projekt, který nebyl dosud v podmínkách Česka realizován. Podobná nízkorozpočtová opatření jsou však známa ze zahraničí,“ řekla ředitelka odboru druhové ochrany Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR Jindřiška Jelínková.
Kdy se začne stavět? Pokud se budou spolky odvolávat proti každému rozhodnutí každého úřadu, tak nic předpovídat nelze.