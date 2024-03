Zlín chystá další záchytné parkoviště, tentokrát na příjezdu z Fryštáku

„Teď chceme pokročit a udělat dokumentaci pro stavební povolení. Parkoviště bude mít návaznost na dálnici D49,“ shrnul náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Dálnice by mohla být letos přivedena do Fryštáku, odkud by začalo jezdit více aut do Zlína. Jeho vedení delší dobu usiluje o to, aby lidé odjinud nechávali auta na okraji a dál pokračovali vlakem, autobusem nebo městkou hromadnou dopravou. Čížek upozornil na to, že město chystá modré zóny a po jejich zavedení bude pro „přespolní“ obtížné v centru zaparkovat.

„Tím chceme ochránit místní občany a zvýšit jejich komfort,“ nastínil Čížek. „Jelikož Zlín trpí hlavně tím, že většina aut sem přijíždí ráno a odjíždí odpoledne. Většinou je v autě jeden člověk,“ doplnil.

Motivací pro zaparkování u Fryštácké ulice bude to, že bude zdarma. Má jít o P+R parkoviště, z něhož budou moci motoristé přestoupit na městskou hromadnou dopravu. Na odbočce do Kostelce a Štípy by proto měly přibýt zastávky. Poblíž je také cyklostezka.

Čížek počítá s tím, že parkoviště by mohlo stát nejpozději do roku 2027 až 2028. Do časového plánu však mohou zasáhnout ekologické spolky, pokud budou mít k záměru města výhrady. A Čížek očekává, že se i v tomto případě ozvou.

Připomínky, odvolání či žaloby opakovaně posílají rovněž k dálnici D49 z Hulína do Fryštáku nebo k chystanému obchvatu zlínské čtvrti Zálešná, čímž se oba projekty zdržují. Město loni v květnu zprovoznilo velké záchytné parkoviště v Přílukách, kde může stát až 130 aut. Je součástí nového napojení tamní průmyslové zóny, poblíž je zastávka vlaku i hromadné dopravy a také cyklostezka.

V plánu měla radnice i parkoviště v Malenovicích, nakonec ale jeho výstavbu zřejmě přenechá Zlínskému kraji, který tamní pozemky vlastní. Na konci zastavěné části Malenovic by mohlo být kolem osmdesáti míst. Poblíž jsou i zde zastávky.

Parkovací dům je rovněž součástí plánu na zastavění prostoru pod sportovní halou u Březnické ulice. Celkem by na okraji Zlína mohlo pro řidiče odjinud vzniknout kolem tisícovky parkovacích míst.