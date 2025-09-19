Jak roste dům? Studenti si zkusili práci zedníka, geodeta nebo instalatéra

Autor:
  11:07
Žáci základních a středních škol a učilišť z okolí Uherského Brodu se mohli podívat, jak se staví bytový dům. Exkurze nazvaná Jak roste dům aneb od výkopů po klíče se konala na stavbě domů Comenius Towers na sídlišti Olšava. Skutečná stavba se tak na jeden den stala učebnou.

Studenti se setkali s profesionály napříč obory – od elektrikářů a instalatérů přes geodety až po zedníky nebo tesaře. Řadu činností si mohli sami vyzkoušet. Kromě středoškoláků se přišlo podívat i 90 žáků 8. a 9. tříd základních škol. Pro ně byla exkurze velkým zážitkem.

Už jen to, že si na začátku museli kromě reflexních vest nasadit pracovní přilby, se kterými se po stavbě pohybovali. Pak se rozdělili do menších skupinek a prošli si tři domy v různé fázi rozestavěnosti.

Nejprve to byla příprava úplných základů. Dostali do ruky geodetické přístroje a pak se posadili do kabiny bagru. Nastartovat a použít rypadlo sice nemohli, ale i tak byli někteří u vytržení z přístrojové desky s elegantní obrazovkou.

Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
Studenti základních a středních škol na Uherskobrodsku se v rámci akce Jak roste dům přišli podívat na stavbu bytovky v Uherském Brodě. Mohli si vyzkoušet práci zedníka, tesaře, instalatéra nebo třeba bagristy. (září 2025)
8 fotografií

V přilehlé stavební buňce docela překvapeně sledovali, k čemu všemu se dá na stavbě využít dron. Od vyměřování stavby až po kontrolu rozestavěných domů z výšky. Ale k ovládání dronu za desítky tisíc je operátoři nepustili, což některé trochu zklamalo.

Pak následovala hrubá stavba. Zatlouct rovně velký hřebík těžkým kladivem byla fuška a pořádný randál. Zdaleka ne všem se to podařilo.

Asistující lektoři z řad řemeslníků se tím docela bavili. „Takhle se to už ale dávno nedělá, i v tesařině dnes vládne moderní technika. Co se dřív dělalo spoustu dní, máme hotovo za pár hodin,“ řekli nakonec a vytáhli mohutné hřebíkovačky, kterými hřeby do dřeva dostali za pár sekund. Jen ten hluk byl skoro stejný.

Řemesla nenecháme umřít, rozhodli se na Valašsku. A zapojili děti

Ani zedničině se moderní technologie nevyhnuly. Zdi se nezaměřují nataženými provázky, ale laserem. I když cihlu a zednickou lžíci je stále potřeba uchopit. I tak je ale dnešní řemeslo daleko čistější.

Ve třetím domě, kam školáci zamířili, už probíhaly dokončovací práce. Obkládání stěn, instalatérské, elektrikářské nebo podlahářské práce. Třeba řezání panelů plovoucích podlah a jejich pokládání jim šlo opravdu dobře a rychle.

Velký bagr, to je výzva

Samozřejmě někteří mladí návštěvníci stavby se místy očividně nudili a vtipkovali mezi sebou. Na druhou stranu jiné kluky to očividně bavilo, zvědavě se ptali, a pokud se do něčeho pustili, nebylo jednoduché je od práce odtrhnout, když měli vyrazit na další stanoviště.

„Je to zajímavé. Zednictví by mě sice nelákalo, ale docela mě oslovila instalatéřina,“ řekl deváťák Karel ze školy v Prakšicích.

„Dovedu si představit, že bych dělal bagristu. Je to pořádný kus, kabina nabitá moderní technikou. Taky je to opravdu hodně drahý stroj a je zajímavé ho ovládat,“ dodal jeho spolužák Dominik.

Stavební řemeslníci chybějí

„Jedná se o první akci tohoto typu v kraji a v tomto rozsahu zřejmě i v celé republice. Otevřeli jsme dveře reálné stavby pro žáky a studenty se zájmem o technické a řemeslné obory,“ vysvětlila organizátorka akce Petra Benešová z Nadačního fondu Řemeslo pomáhá.

Pokud chtějí stavební firmy studenty získat, musejí je oslovit ve věku, kdy se rozhodují o své budoucnosti. „Nápad vznikl ve školách, kam chodíme na workshopy a ukazujeme, jak funguje trh práce. Bavíme se také o možnostech uplatnění, které mají v regionu. Mnozí projevili zájem pracovat v tomto oboru a chtěli to vidět naživo,“ doplnila Benešová.

Společnostem Tradix UH a 3V&H Uherský Brod se tento nápad zalíbil a tak otevřely žákům brány rozestavěného areálu v Uherském Brodě.

Stavebním firmám scházejí pracovníci, mladým se do náročného oboru nechce

„Všichni víme, že stavebním řemeslům chybí lidé, zvlášť v tomto regionu. Musíme hledat nové a perspektivní zájemce do budoucna. Proto jsme spojili síly,“ přiblížil Radek Křen, šéf stavební společnosti Tradix a předseda sdružení Region 47, které spojuje firmy na Uherskohradišťsku. „Může to být vzor pro ostatní subjekty a obory v rámci celého regionu.“

Moderní stroje a digitální technologie

Zda bude snaha úspěšná, se ukáže nejdříve za pět let. „Pak snad uvidíme tyto děti na učebních oborech a na našich stavbách. Věříme, že se situace změní a mladí zase najdou k technickým oborům cestu,“ podotkl Milan Velecký z 3V&H.

„Pro nás je důležité, že to vidí v reálu. Kdysi se říkalo, že když se nebudeš učit, půjdeš na zedníka. Ale dnes na stavbě vidíte moderní stroje a digitální technologie, tablety i drony. Zdaleka to není ta dřina jako dřív. A vidíte za sebou krásnou práci,“ poukázal.

Postavíme si sami. Lidé už o domy na klíč tolik nestojí, chtějí ušetřit peníze

Cílem exkurze bylo ukázat mladým lidem, že stavebnictví je obor, který má smysl – je za ním vidět konkrétní výsledek, nabízí různorodou práci a stabilní budoucnost.

„Věřím, že když se žáci projdou stavbou, něco si sami vyzkouší a uvidí řemeslníky přímo v akci, může to v nich probudit zájem, který by ve třídě nikdy nevznikl,“ naznačila Benešová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

Středeční nehoda na Uherskohradišťsku má dvě oběti, zemřela i spolujezdkyně

Nehoda tří aut na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku má dvě oběti. Po řidiči jednoho z osobních aut, který zahynul na místě, zemřela později v nemocnici i jeho spolujezdkyně....

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa

Řadu let šlo o jednu z nejproblematičtějších křižovatek na Valašsku, kde se stávala řada nehod. Řidiči jezdící mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím dobře věděli, že na silnici nad čerpací stanicí...

Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr

Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne...

Jak roste dům? Studenti si zkusili práci zedníka, geodeta nebo instalatéra

Žáci základních a středních škol a učilišť z okolí Uherského Brodu se mohli podívat, jak se staví bytový dům. Exkurze nazvaná Jak roste dům aneb od výkopů po klíče se konala na stavbě domů Comenius...

19. září 2025  11:07

Rýpance trenérů? Zbytečné, špiní nás. Ve Zlíně se čílí na Hyského a Holoubka

Ve fotbalové Chance Lize se rozmáhá nešvar. Podruhé v krátké době dehonestoval trenér zlínského soupeře hru nováčka po zápase, ve kterém ho nedokázal porazit. Po Martinu Hyském z Karviné, kde Zlín...

19. září 2025  9:46

Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád...

19. září 2025  9:08

Svět je dnes mnohem nebezpečnější, říká výrobce rukavic pro armády zemí NATO

Premium

Před zhruba deseti lety měla firma Holík International se sídlem ve zlínské Štípě 80 zaměstnanců a obrat kolem 100 milionů korun. Dnes má zaměstnanců 350 a obrat bude atakovat tři čtvrtě miliardy....

18. září 2025

Potrubní pošta není přežitek. Zlínská nemocnice spustila letos sedmou linku

Před osmi lety byly v provozu tři linky, letos už nemocnice spustila sedmou. Potrubní pošta v Baťově nemocnici ve Zlíně je stále využívaná jako efektivní přepravní systém. Funguje od roku 1999 a...

18. září 2025  11:57

Středeční nehoda na Uherskohradišťsku má dvě oběti, zemřela i spolujezdkyně

Nehoda tří aut na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku má dvě oběti. Po řidiči jednoho z osobních aut, který zahynul na místě, zemřela později v nemocnici i jeho spolujezdkyně....

18. září 2025

Studenti se nastěhovali do zrekonstruovaných kolejí. Místa ale stále chybí

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) zprovoznila opravené pokoje v kolejní budově pod Památníkem Tomáše Bati. S novým školním rokem tak mají studenti k dispozici dohromady 144 lůžek, moderní...

17. září 2025  16:23

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

17. září 2025  9:51,  aktualizováno  15:10

Nemocniční spalovna v Hradišti je téměř hotová, chystá se zkušební provoz

Zlínský kraj bude mít novou spalovnu zdravotnického odpadu. Stojí v Uherskohradišťské nemocnici a ročně zlikviduje až tisíc tun materiálu. Splnili náročné podmínky dané ministerstvem životního...

17. září 2025  11:49

Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr

Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne...

16. září 2025  14:05

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Bývalá restaurace na Slovanském náměstí v Kroměříži se má proměnit na byty

Kroměřížská radnice chce koupit budovu bývalé restaurace a přilehlé pozemky o výměře 1 710 metrů čtverečních na Slovanském náměstí. Součástí koupě bude i fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše...

16. září 2025  12:55

Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat...

16. září 2025  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.