Dálniční síť ve Zlínském kraji se rozroste, silničáři budují nový úsek D55

Nestává se často, aby se ve Zlínském kraji během jednoho roku začaly stavět hned dva dálniční úseky. V případě dálnice D55 to je ovšem realita. Loni se silničáři pustili do části z Babic do Starého Města a teď startují s navazujícím úsekem ze Starého Města do Moravského Písku.

Dohromady jde o zhruba šestnáct kilometrů kvalitní čtyřproudové cesty, která zrychlí jízdu a výrazně uleví obcím a městům, jež leží na trase stávající silnice I/55. Hotové by měly být v roce 2024.

„Na začátku srpna zahajujeme. Momentálně předáváme staveniště, doba na zhotovení stavby jsou necelé tři roky,“ uvedl v souvislosti s úsekem ze Starého Města do Moravského Písku šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Tato část D55 měří necelých devět kilometrů a bude na ní devět mostů, dvě křižovatky či čtyři metry vysoká protihluková stěna, která povede v délce půl kilometru. Náklady jsou přibližně dvě miliardy korun a hlavním dodavatelem je firma Skanska.

„Začínáme přeložkami některých stavebních objektů, například potoka Dlouhá řeka,“ sdělil projektový manažer Skansky Lubomír Pilný. „Musíme vytvarovat nové koryto, do něhož se pustí voda. Dále budeme pracovat na přeložkách plynu a elektřiny a pokračovat zemními pracemi v celé trase,“ doplnil.

Archeologický průzkum v trase dálnice se už dělá jen na posledních dvou místech a do konce roku má skončit úplně. Stavbaře by omezovat neměl.

Provoz ustane, podnikatelé tím však utrpí

Dokončení této části D55 bude mít zásadní přínos pro tamější obyvatele. „Dálnice by měla ulehčit Kunovicím a všem městům a obcím na trase silnice I/55. Vítáme ji i u nás,“ řekl opakovaně bývalý dlouholetý starosta Starého Města Josef Bazala, který je dnes senátorem.

Staré Město má už dnes dvě silnice, které slouží jako obchvaty města, takže nová dálnice mu v tomto ohledu zase tolik nepomůže. Odlehčí se ale nedalekým obcím, například Uherskému Ostrohu nebo Ostrožské Nové Vsi.

„Dálnici vítáme. Má to ale dvě strany. Potěší nás, že tady nebude takový provoz, drobní podnikatelé tím však zase utrpí. Jsou tady restaurace a obchody a lidé, kteří tudy projíždějí, se v nich zastavují,“ uvedla starostka Ostrožské Nové Vsi Jaroslava Bedřichová. „Převládá ale názor, že bude menší provoz a dopravní situace se zklidní,“ dodala.

„Doprava se přesune ze stávající silnice I/55, která vede mezi domy, na dálnici, která je navržená se značnou rezervou tak, aby po ní mohla jezdit i nákladní doprava,“ poznamenal Chudárek.

Úsek z Babic zřejmě nabere zpoždění

Silničáři před necelým rokem začali stavět také dálniční úsek D55 z Babic do Starého Města, jenž měl být podle původních plánů hotový v roce 2023. Kvůli komplikacím s mosty se ale termín může prodloužit, takže oba úseky budou zřejmě hotovy přibližně ve stejnou dobu.

ŘSD tady potřebuje dostat dálniční přivaděče pod železniční trať, jenže Správa železnic na ní bude ve stejném čase provádět úpravy elektrické trakce včetně sloupů.

„Způsobí to zpoždění, i když se ho budeme snažit eliminovat. Použijeme jiné technologie, které jsou rychlejší pro výstavbu mostů. Uděláme vše pro to, abychom termín dodrželi,“ konstatoval Chudárek.

Podle něho se nepodařilo obě investice skloubit mimo jiné proto, že dopravních akcí je v celé republice velké množství. A někde se termínově překrývají, protože je nebylo možné udělat v jinou dobu.

D55 má teprve šestnáct kilometrů ze sta

V úseku D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem ale takové komplikace zřejmě nenastanou, takže by výstavba měla být plynulá.

„Dálnice D55 je stále u zrodu. Z její délky sto kilometrů je v současné době v provozu jen šestnáct kilometrů, a to je hodně málo. Čeká nás ještě dost práce, než po ní budou moci řidiči jezdit v celé délce,“ poznamenal šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

Zmíněných šestnáct kilometrů dálnice z Babic do Moravského Písku bude velkým posunem, stále však půjde o úsek, který zůstane oddělený od zbytku dálniční sítě. Silničáři sice letos dokončí na D55 obchvat Otrokovic, pak ale bude scházet část z Napajedel do Babic.

„Tento úsek by se mohl začít stavět na konci roku 2023 a v roce 2026 by mohla být dálnice D55 až do Bzence hotová,“ naznačil Mátl.

Stále ovšem stojí výstavba úseku dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Ministerstvo dopravy musí totiž rozhodnout o námitkách ekologických spolků proti stavebnímu povolení.