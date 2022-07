Dálniční úseky na Slovácku se prodražují a zpomalují, chybí materiál

„Některé tloušťky výztuže nejsou, takže se na ně musí čekat, což se ale moc neděje. Spíše to projektanti přepočítají a použije se méně silnějšího železa, nebo více železa slabšího průměru. Stojí to nějaký čas i peníze,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Potíže jsou i s vápnem, které je velmi drahé a je ho málo. Stavební firmy ho dostávají méně, než chtějí. Problémy jsou také s kamenivem, které schází obzvláště na Moravě,“ doplnil.

Kamenivo se musí vozit ze vzdáleností 60 kilometrů a více, což ho prodražuje. Tyto trable se týkají obou úseků dálnice D55 ve výstavbě a můžou práce zbrzdit a termín dokončení prodloužit. Časový harmonogram už se průběžně mění.

Úsek z Babic do Starého Města silničáři slavnostně zahájili v září 2020, kdy byla řeč o dokončení v prosinci 2023. Kvůli potížím s výběrem firmy, která provede archeologický průzkum, se ale práce naplno rozběhly až v roce 2021.

A nastal ještě další problém, jenž se týká i navazujícího úseku ze Starého Města do Moravského Písku. Cestáři musejí čekat, než dostanou od Správy železnic možnost, aby udělali podjezdy pod železniční tratí u Babic a Starého Města. Potřebují k tomu částečnou výluku na trati, která by měla nastat až od letošního září, i když cestáři ji chtěli výrazně dříve. Pod tratí povedou sjezdy z dálnice na současnou cestu I/55.

„Časový harmonogram je vždy spočítaný na ideální průběh výstavby, do tak velkých staveb ale vstupují vnější vlivy. Proto se termíny posouvají,“ řekl Chudárek.

V případě některých částí dálnice do Moravského Písku, s níž se začalo loni na podzim, se zase s ohledem na bohatost nálezů prodlužuje oproti plánům archeologický výzkum. „Archeologové by měli skončit v září, na termín dokončení stavby to může mít dopad v řádech týdnů, nebo pár měsíců,“ nastínil Chudárek.

Materiál zdražuje a navíc chybí

Další nejistotu způsobují rostoucí ceny stavebních materiálů a inflace, která letí prudce nahoru. Oba úseky dálnice se můžou prodražit o 30 procent, tedy až o 1,5 miliardy korun. Ani to by ovšem nemělo znamenat, že se práce zbrzdí či zastaví. „Zatím se nekoná žádné omezování výstavby ani přípravy nových staveb,“ potvrdil Chudárek.

„Navýšení ceny odpovídá pokaždé inflaci předchozího roku. Čili dá se očekávat, že s dalšími lety se finanční prostředky v souvislosti s aktuální inflací budou přece jenom vracet,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka při nedávné návštěvě Slovácka. „To, co provází všechny stavby v České republice, je dramatické zdražování stavebního materiálu, ale také jeho nedostatek,“ doplnil.

Úsek mezi Babicemi a Starým Městem je dlouhý téměř 8,5 kilometru. Za 2,85 miliardy korun bez DPH ho staví sdružení společností Eurovia a Strabag. Úsek ze Starého Města do Moravského Písku měří 8,8 kilometru. Za více než 1,95 miliardy korun bez DPH tuto část dálnice buduje Skanska.

Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se smluvní cena násobí koeficienty, jejichž výši ovlivňuje míra inflace. „Musíme počítat, že nějakých třicet procent v průměru tady zaplatíme za inflaci. To se můžeme pohybovat mezi jednou až jednou a půl miliardy navíc. Je to smluvní mechanismus, není to žádná platba navíc,“ předestřel Mátl.

Otevření se chystá v roce 2024

Oba úseky dálnice D55 míří k otevření v roce 2024, ale spíše ve druhé polovině, nebo až na jeho konci. „Chtěli bychom oba úseky zprovoznit současně,“ prozradil Chudárek.

Silničáři letos v lednu zahájili přípravné práce i na stavbě navazujícího čtyřkilometrového úseku dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem na Hodonínsku. „Na přelomu roku 2024 a 2025 bychom úsek mohli zprovoznit,“ odhadl Mátl.

Ve Zlínském kraji se od loňského prosince staví ještě D49 z Hulína do Fryštáku. Tam se cestáři potýkají s obdobnými potížemi, navíc zdržení způsobil – jako už dříve v tomto případě – chráněný křeček, jehož trus se objevil v trase dálnice.

„Opustil lokalitu sám, protože se mu tam nelíbilo a neměl už co žrát,“ konstatoval Chudárek. V trase se ještě odehrává archeologický výzkum. Přesto se podle Chudárka termín zprovoznění cesty před koncem roku 2024 daří držet.