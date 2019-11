Muži ve Zlínském kraji více vydělávají, ženy se dožívají vyššího věku

„Zaměřili jsme se na problematiku žen a mužů, zejména na rozdíly v nejrůznějších oblastech života společnosti,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky krajského pracoviště ČSÚ Leona Tolarová.

Vezměme ale statistické údaje po pořádku. V celém Zlínském kraji loni přišlo na svět 6078 dětí, nejčastěji je porodily maminky ve věku mezi 30 a 34 lety. Výjimkou ale nebyly ani rodičky nad 45 let.

„Vracíme se do úrovně 50. let, kdy se děti rodily starším matkám. Důvody jsou různé, může to být odkládané mateřství kvůli vzdělání a kariéře u prvorodiček. Ale také pozorujeme, že lidé častěji mají další děti v pořadí s časovým odstupem,“ uvedla socioložka Masarykovy univerzity v Brně Lucie Vidovićová. Fenoménem starších matek se zabývala ve studii Česká rodina 21. století.

Roli hrají i opakované vztahy, kdy se pár ve vyšším věku rozhodne pro společné dítě.

Statistika, která mapuje rodičovství, zaznamenala také strmý nárůst počtu dětí narozených mimo manželství. Za posledních 16 let se dostaly z 15,07 na 42,27 procenta. Přesto lidé na svatby nezanevřeli docela, loni se jich ve Zlínském kraji konalo 2856. Z toho téměř v polovině případů byli oba snoubenci ve věku od 27 do 29 let. Ještě v roce 2002 byl přitom nejčastější věk nevěsty o sedm, respektive pět let nižší.

I když loni znovu zemřelo víc lidí, než se jich narodilo, poprvé po letech se Zlínský kraj nevylidňoval. Dorovnali to lidé, kteří se do kraje přistěhovali. Bylo jich totiž víc než těch, kteří mířili odtud.

Počet přistěhovalých osob (4230) byl nejvyšší za posledních deset let. Obvykle přicházeli z ostatních krajů Moravy, zvýšil se ale také počet cizinců.

Těch žilo ve Zlínském kraji ke konci loňského roku 10255, z toho 6100 mužů. Podle předpokladů se ale bude poměr v blízké budoucnosti měnit. Trh práce nyní více poptává muže na fyzicky náročné práce, například do stavebnictví nebo při zpracování masa.

Další vlna příchozích mají být ženy, které zamíří do pečovatelských pozic, třeba v sociálních službách.

„To pozorujeme v okolních zemích a dá se předpokládat, že tudy projdeme také. Míříme k tomu, že Češi už některé práce dělat nebudou,“ doplnila Vidovićová.

Největší zastoupení ve Zlínském kraji mají Slováci a Ukrajinci. Početná je ale také skupina Vietnamců a Mongolů.

V populaci do 55 let je více mužů

Genderovou nerovnost v příjmech vyčíslili statistikové na 19,7 procenta. Jde o rozdíl vztažený k průměrnému mediánu mzdy mužů a je to nejvyšší údaj v mezikrajském srovnání.

Počet žen je vyšší v celém Zlínském kraji, jedinou výjimku tvoří Valašskokloboucko. Jestliže v kraji je poměr počtu žen a mužů 51 ku 49 procentům, v regionu Klobouk je žen jen 49,6 procenta.

Více mužů také žije v malých obcích do 500 obyvatel. Naopak samotné ženy častěji žijí ve větších městech a nejvíc jich má jako trvalé bydliště zapsáno Zlín. Ze zhruba 77 tisíc obyvatel je 52 procent žen.

Zajímavostí je, že mezi obyvateli do 55 let převažují v populaci muži. Nad touto hranicí už je výrazně více žen. Průměrný věk mužů je v současnosti 41,4 roku a ženy jsou na hodnotě 44,7 roku.

Stárnutí kraje odborníci pozorují několik let po sobě a i v budoucnu se očekává, že bude lidí ve vyšším věku přibývat. Na to už reagují poskytovatelé sociálních služeb, které budou stále potřebnější.

Vedení Zlínského kraje, jež sociální služby koordinuje, se vydalo cestou zajištění ambulantních a terénních služeb. S jejich pomocí mohou lidé zůstávat v domácím prostředí a vyhnout se – či alespoň oddálit – dožití v ústavu.

„Velký potenciál je v denních centrech a stacionářích, kde se o seniora postarají v době, kdy jsou příbuzní v zaměstnání,“ řekla krajská radní odpovědná za sociální služby Michaela Blahová.

Taková péče se dá kombinovat třeba s osobní asistencí, odlehčovacími pobyty. „Zapojení rodiny je nutné, ale s využitím těchto nabídek se dá péče o seniora zvládnout tak, aby mohl zůstat doma,“ dodala Blahová.

Aktivnější senioři mají možnost trávit volný čas v klubech, kde se setkávají s vrstevníky, jsou tam pohybové i vzdělávací aktivity. Cílem je udržet co nejdéle soběstačnost a mentální schopnosti.

Analýza statistiků ukázala také nejčastější důvody úmrtí. Ve Zlínském kraji vedou nemoci oběhové soustavy, následované onkologickými diagnózami. Muži loni nejčastěji umírali mezi 70 a 80 lety, u žen převažovala věková kategorie nad 80 let.