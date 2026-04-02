Příčinou této situace je fakt, že se během stavebního řízení ozvala s připomínkami tamní obyvatelka. Podle ní byl stavební úřad v této věci podjatý.
Krajský úřad sice toto podezření po prověřování odmítl, zdržení bylo ale tak velké, že město o možnost získat dotaci 40 milionů korun, což je 35 procent nákladů, letos přijde. Přitom se bez dotačních peněz neobejde.
„Na 90 procent se nestihneme termínově přihlásit ani do pořadníku na výstavbu dostupného bydlení,“ naznačil radní Jiří Robenek, který má v kompetenci bydlení.
Stěžovatelka podala podnět přes právníka loni v listopadu, krajský úřad ho odmítl letos v únoru. Podle Robenka její stížnost nestála na žádném pevném základě.
„Šlo jí jenom o to, abychom nedosáhli na dotaci. Nechce tam výstavbu,“ míní Robenek. „Všichni nám říkají, ať stavíme byty, protože jsou potřeba, ale nesmíme stavět u nich za domem,“ posteskl si.
I kdyby se město přihlásilo o dotaci včas, nemělo by jistotu, že dostane peníze. V termínu podané, ale neúspěšné projekty by se však měly dostat do zásobníků, takže řada by na ně mohla přijít třeba za rok. I to je však pro Zlín v této chvíli v ohrožení.
Projekty se měly podávat do půlky letošního roku, ale stát termín kvůli omezenému množství peněz zkracuje.
„Přihlásit se můžeme, až budeme mít stavební povolení. Ale nevíme, do kdy bychom ho mohli dostat. Vše se zdrželo o čtvrt roku,“ poznamenal Robenek.
Město není v tak dobré finanční kondici, aby si výstavbu zaplatilo ze svých peněz. Před sebou má navíc další velké investice, například modernizaci Velkého kina za 600 milionů korun.
„Bez podpory by si to město muselo platit samo, na čemž teď není politická shoda,“ nastínil Robenek.
V Prštném má vzniknout 21 nájemních, spíše startovacích bytů, které by měly být dostupnější pro mladší lidi. 28 je jich navržených o velikosti 3+kk a tři jsou 1+kk.
Městská rada bude v dubnu schvalovat také jinou investici do bydlení. Konkrétně revitalizaci památkově chráněného domu Drofa, kde je 173 bytů, v nichž žijí senioři.
Hodlá tam za téměř 60 milionů vyměnit původní hliníková okna, opravit fasádu a střechu, aby ušetřilo na vytápění. Město také dokončuje bytový dům Na Slanici na Podhoří, kde je 31 bytů, většina velikosti 3+kk. Výstavba začala v roce 2024.
Velká bytová výstavba se odehraje v Přílukách v lokalitě Boněcký rybník, kde město plánuje investorskou soutěž na 13 domů, každý o přibližně 20 bytech vyšší kategorie. Snaží se teď dohodnout s některými obyvateli Bartošovy čtvrti, kteří mají k záměru výhrady.