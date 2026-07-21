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Tady nebude! Odpůrci přístavu na Moravě neuspěli s peticí, úředníky obviňují z podjatosti

Milan Libiger
  20:00

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Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát rekreačních lodí. | foto: Vizualizace: Ředitelství vodních cest

Ředitelství vodních cest chce letos začít stavět přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Příprava akce za půl miliardy korun se ale průběžně komplikuje. Odpůrci přístavu poslali na radnici petici, kterou ale radní odmítli.

Odpůrci také podali námitky k povolovacímu řízení. Mimo jiné i kvůli možné podjatosti městského úřadu v Uherském Hradišti, který přístav povoluje, i městského úřadu v sousedním Starém Městě.

„Města Uherské Hradiště a Staré Město veřejně deklarují vzájemnou spolupráci na projektu výstavby přístavu. Jsme přesvědčení, že vytvářejí tlak na úředníky, kteří rozhodují pod tlakem,“ nastínila Lucie Mikulová z petičního výboru.

Bude tam servisní centrum umožňující čerpání pohonných hmot, doplnění pitné vody či odevzdání odpadu. Také parkoviště a hygienické zázemí. Město plánuje vybudovat v okolí parku.

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Tady nebude! Odpůrci přístavu na Moravě neuspěli s peticí, úředníky obviňují z podjatosti

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