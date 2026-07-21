Odpůrci také podali námitky k povolovacímu řízení. Mimo jiné i kvůli možné podjatosti městského úřadu v Uherském Hradišti, který přístav povoluje, i městského úřadu v sousedním Starém Městě.
„Města Uherské Hradiště a Staré Město veřejně deklarují vzájemnou spolupráci na projektu výstavby přístavu. Jsme přesvědčení, že vytvářejí tlak na úředníky, kteří rozhodují pod tlakem,“ nastínila Lucie Mikulová z petičního výboru.
Bude tam servisní centrum umožňující čerpání pohonných hmot, doplnění pitné vody či odevzdání odpadu. Také parkoviště a hygienické zázemí. Město plánuje vybudovat v okolí parku.