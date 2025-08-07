Z gumárny až na hlavního účetního. U Bati to šlapalo i díky oddanému Stanislavu Křečkovi

Stanislav Křeček léta dohlížel na to, aby číselné soukolí celého impéria šlapalo stejně přesně jako slavné pásy v továrnách. Lidé jako on, pečliví, oddaní a nenápadní, byli tichými hrdiny každodenní rutiny a práce v legendární zlínské firmě.
Narodil se v roce 1909 v Červené Lhotě, absolvoval obchodní školu v nedaleké Třebíči a k Baťovi se na počátku 30. let dostal trochu náhodou. Dělal u něj jeho kamarád, s nímž byl Křeček na vojně, a zlákal jej do Zlína. Začal pracovat v gumárně a v hierarchii oddělení se brzy vypracoval.
Získal si tak důvěru osobitého ředitele Hozy, který své podřízené oslovoval „kamaráde“ a po závodech jezdil „nápadně zelenou fordkou, což byl jediný osobní automobil, kromě automobilu šéfa a jeho zástupce, který se volně pohyboval uvnitř továrních objektů,“ jak si Křeček zapsal a později uvedl v knize nazvané Má dáti – dal, účtoval jsem u Baťů.
Vedoucí zásadou Baťova účetnictví je, že prvním účetním má býti ten, kdo dal k hospodářskému ději popud, tedy dělník.