Z gumárny až na hlavního účetního. U Bati to šlapalo i díky oddanému Stanislavu Křečkovi

Stanislav Křeček vedl ve firmě Baťa ve 30. a 40. letech účetní oddělení. Na snímku se svou první manželkou, později se oženil podruhé. | foto: MAFRA / Zdeněk Němec(ftg) / repo z knihy Má dáti-dal. Účtoval jsem u Bati

Petr Skácel
  20:00
Když se řekne Baťa, lidem se vybaví vizionářský podnikatel a jeho boty. Jen málokdo zná postavy, které stály v pozadí, ale sehrály důležitou roli v jednom z nejúspěšnějších podnikatelských příběhů první republiky. Jedním z těchto mužů byl Stanislav Křeček. Dlouholetý hlavní účetní světoznámé firmy zemřel před třiceti lety. O své práci a životní cestě napsal knihu.

Stanislav Křeček léta dohlížel na to, aby číselné soukolí celého impéria šlapalo stejně přesně jako slavné pásy v továrnách. Lidé jako on, pečliví, oddaní a nenápadní, byli tichými hrdiny každodenní rutiny a práce v legendární zlínské firmě.

Narodil se v roce 1909 v Červené Lhotě, absolvoval obchodní školu v nedaleké Třebíči a k Baťovi se na počátku 30. let dostal trochu náhodou. Dělal u něj jeho kamarád, s nímž byl Křeček na vojně, a zlákal jej do Zlína. Začal pracovat v gumárně a v hierarchii oddělení se brzy vypracoval.

Získal si tak důvěru osobitého ředitele Hozy, který své podřízené oslovoval „kamaráde“ a po závodech jezdil „nápadně zelenou fordkou, což byl jediný osobní automobil, kromě automobilu šéfa a jeho zástupce, který se volně pohyboval uvnitř továrních objektů,“ jak si Křeček zapsal a později uvedl v knize nazvané Má dáti – dal, účtoval jsem u Baťů.

Vedoucí zásadou Baťova účetnictví je, že prvním účetním má býti ten, kdo dal k hospodářskému ději popud, tedy dělník.

Stanislav Křečekhlavní účetní firmy Baťa

