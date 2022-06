STAN prověří i lidi v městských firmách, kvůli kontaktům s Redlem

Důvodem je korupční kauza kolem pražského dopravního podniku, v níž figuroval tamní bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček ze STAN a zlínský podnikatel Michal Redl. Ten má k hnutí blízko a podle policie byl komplicem zločince Radovana Krejčíře.

„Každá krize přináší příležitost vyčistit prostředí,“ řekl k výzvě zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). Odkázal se na nedávné vyjádření předsedy STAN Víta Rakušana, podle něhož by se mělo hnutí odstřihnout od lidí, kteří by mohli být s Redlem v kontaktu.

Například spoluzakladatel STAN Petr Gazdík, který už rezignoval na pozici ministra školství, přiznal, že se s Redlem stýkal. Řekl však, že se necítí ničím vinen. Také bývalý primátor Zlína a současný zastupitel Miroslav Adámek z téhož hnutí uvedl, že s Redlem párkrát jednal na radnici. Redlova rodina hnutí navíc finančně podporovala.

Kateřina Francová, náměstkyně primátora a jednička kandidátky STAN, uvedla, že kontaktovala zastupitele hnutí s dotazem, zda jsou v kontaktu s Redlem. „Žádný politický kontakt mi nepotvrdili,“ sdělila. „Co se týká dalších členů v organizacích městských a příspěvkových, budeme na tom pracovat. Do konce června předložíme další postup,“ doplnila.

Opatrovníkem Redla, který se vězení v Krejčířově kauze vyhnul zřejmě jen díky tomu, že si obstaral potvrzení o špatném psychickém stavu, má být podnikatel Radek Majc. Ten byl dříve jednatelem v Technických službách Zlín.

„To jsem zjistila včera v tisku, že je opatrovník Michala Redla. Určitě se na to podíváme,“ reagovala v přestávce jednání zastupitelstva Francová. Příští týden by se měl konat krajský výbor STAN.

Rozpad koalice by městu neprospěl

Zlínský primátor Jiří Korec (ANO) řekl, že podobná výzva, jakou dal Zlín 21, proběhla také na městské radě. S termínem do konce června. „Situace kolem STAN může destabilizovat vedení města, proto nechceme věc řešit s horkou hlavou,“ nastínil Korec.

ANO má v jedenáctičlenné městské radě 4 členy, stejně jako STAN, po jednom mají Piráti, ODS a KDU-ČSL. Podle Korce by rozpad koalice nedlouho před říjnovými komunálními volbami městu neprospěl. „Nechceme nikoho vyhazovat z koalice, protože by se to třeba někomu líbilo,“ sdělil Korec.

Hnutí Zlín 21 také na zastupitelstvu prosadilo usnesení, podle něhož město zpracuje analýzu, jak je na tom ve srovnání s ostatními krajskými městy ohledně hazardu, především co do počtu hracích přístrojů a finančních příjmů. Zlín ročně inkasuje zhruba 60 milionů korun z hazardu, podle Zlín 21 je to v přepočtu na obyvatele dvojnásobek celostátního průměru. Redlova rodina působí také v hazardním byznysu.