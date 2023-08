Zlín dál opravuje Stadion mládeže, o sportoviště je extrémní zájem

„Tráva je vyměněná a teď se musí hodně zavlažovat,“ sdělila náměstkyně primátora Jana Bazelová, která má sport na starosti. „Naštěstí tam máme studnu, takže se bere voda z ní. Pokud by vyschla, muselo by se to řešit jinak. Doufejme, že se voda ve studni doplní a bude vše v pořádku,“ dodala.

Aby se trávě dobře dařilo, sportovci na ni hned nemohli. Těm prvním to bylo umožněno až na začátku srpna.

„I když si myslím, že jsme měli nejlepší trávník v republice, jsme rádi, že je nový. Čas teprve ukáže, jaký nám tam dali, zatím vypadá pěkně,“ podotkl předseda zlínských ragbistů Josef Iž.

Travnatá plocha je v sezoně zatížená na 250 procent, počet závodů a zápasů se zvýšil dvojnásobně. Počet uživatelů sportoviště vzrostl ze 40 až 50 tisíc na 120 až 130 tisíc za rok. Kromě ragbistů tam působí také atleti, američtí fotbalisté, baseballisté, triatlonisté, fotbalisté, hokejisté, volejbalisté, ale také hasiči, městská nebo státní policie a několik zlínských škol.

Podle sportovních oddílů by byla třeba ještě jedna nová travnatá plocha, město ale z ekonomických důvodů zastavilo plány na rozšíření tréninkového areálu na Vršavě.

Na Stadionu mládeže také začalo dodělávat osvětlení. LED světlomety budou na pěti nových a dvanáct metrů vysokých stožárech. Do stejné výšky se prodlouží i stávajících pět sloupů s osvětlením. Firma by měla práce stihnout do září.

„Chceme, aby bylo osvětlení kvalitnější zejména v zimních měsících, kdy je dříve tma,“ řekla Bazelová. „Bude se moci trénovat během podzimních měsíců delší dobu, což je pro nás důležité,“ poznamenal Iž.

Po levé straně od hlavní tribuny ve směru do centra pak vznikla travnatá tréninková plocha o rozměrech 15 na 20 metrů, na níž jsou cvičící prvky.

Sportovci i školy zároveň musejí počítat s tím, že se za užívání stadionu bude platit. Ceník by měli v srpnu schválit městští radní. „Náklady na údržbu a zaměstnance nejsou malé, stejně tak investice do osvětlení či výměny trávníku,“ konstatovala Bazelová.

Od loňska je na stadionu také zastřešená tribuna.