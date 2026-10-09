Vystrašený srnec se vřítil do budovy školy, studentka mu ještě podržela dveře

S trochou nadsázky můžeme říct, že nejspíš toužil po kvalitním vzdělání. Jenže pro vystrašené zvíře to nebyla vůbec legrace. Uprostřed města hledalo úkryt. Těsně předtím totiž srnec přeběhl v odpolední špičce nejrušnější ulici ve městě, čtyřproudou Velehradskou ulici plnou aut.
Pracovníci školy si přivolali na pomoc myslivce. Srnec mezitím chvíli bloudil po budově, navštívil i učebnu, ale nakonec se ukryl na toaletách.
„Zde si ovšem spletl dívčí a chlapecké záchody a odmítal je po slovním upozornění opustit. Byl tedy za spolupráce členů mysliveckého spolku Jarošov vynesen a následně vypuštěn zpět do volné přírody. Srnci ani nikomu jinému se nic nestalo,“ popsali myslivci událost na svém facebookovém profilu.
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Srnec se chtěl osvěžit v bazénu, vyčerpaného ho museli vytáhnout hasiči
Zvíře přenesli za budovu gymnázia k řece Moravě. Srnec hned zamířil k vodě, vodní tok přeplaval a na druhém břehu vyběhl do polí, kde už mu žádné nebezpečí nehrozilo.
Přestože se areál gymnázia nachází v centru města, mají tady zkušeností s divokými zvířaty vícero. „Srnka to byla poprvé, ale zajíce tady máme skoro každý podzim. Studenti je vyhánějí pomocí sítí ze sportovního hřiště,“ podotkl ředitel školy Richard Horký.