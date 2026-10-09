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Vystrašený srnec se vřítil do budovy školy, studentka mu ještě podržela dveře

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  12:17
Velmi neobvyklou návštěvu měli ve středu na gymnáziu v Uherském Hradišti. Do budovy u nejrušnější ulice v centru města vběhl vystrašený srnec, jedna ze studentek mu dokonce podržela otevřené vstupní dveře do budovy. Přivolaní myslivci museli zvíře vyvléct ven a vypustili ho k blízké řece.

KRIMI

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Uherskohradišťské gymnázium navštívil srnec, ze školy ho museli vyvléct myslivci. (7. říjen 2026)
Uherskohradišťské gymnázium navštívil srnec, ze školy ho museli vyvléct myslivci. (7. říjen 2026)
Uherskohradišťské gymnázium navštívil srnec, ze školy ho museli vyvléct myslivci. (7. říjen 2026)
Uherskohradišťské gymnázium navštívil srnec, ze školy ho museli vyvléct myslivci. (7. říjen 2026)
5 fotografií

S trochou nadsázky můžeme říct, že nejspíš toužil po kvalitním vzdělání. Jenže pro vystrašené zvíře to nebyla vůbec legrace. Uprostřed města hledalo úkryt. Těsně předtím totiž srnec přeběhl v odpolední špičce nejrušnější ulici ve městě, čtyřproudou Velehradskou ulici plnou aut.

Pracovníci školy si přivolali na pomoc myslivce. Srnec mezitím chvíli bloudil po budově, navštívil i učebnu, ale nakonec se ukryl na toaletách.

„Zde si ovšem spletl dívčí a chlapecké záchody a odmítal je po slovním upozornění opustit. Byl tedy za spolupráce členů mysliveckého spolku Jarošov vynesen a následně vypuštěn zpět do volné přírody. Srnci ani nikomu jinému se nic nestalo,“ popsali myslivci událost na svém facebookovém profilu.

Srnec se chtěl osvěžit v bazénu, vyčerpaného ho museli vytáhnout hasiči

Zvíře přenesli za budovu gymnázia k řece Moravě. Srnec hned zamířil k vodě, vodní tok přeplaval a na druhém břehu vyběhl do polí, kde už mu žádné nebezpečí nehrozilo.

Přestože se areál gymnázia nachází v centru města, mají tady zkušeností s divokými zvířaty vícero. „Srnka to byla poprvé, ale zajíce tady máme skoro každý podzim. Studenti je vyhánějí pomocí sítí ze sportovního hřiště,“ podotkl ředitel školy Richard Horký.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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