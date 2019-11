Po změně času přibývá srážek se zvěří. Uhýbání je rizikové

Jízda po noční dálnici u Kroměříže skončila pro pětačtyřicetiletého řidiče ze Zlína nehodou. Dodávkou srazil srnu, která navíc přišla od středových svodidel. „V tom místě nebyly ochranné ploty, přesto bych ji tam nečekal,“ řekl muž po nehodě.

Jiný řidič zase srazil divočáka na frekventovaném výjezdu ze Zlína, v části Vršava.

Střetů motorových vozidel s lesní zvěří přibývá dramaticky. V roce 2012 jich policie ve Zlínském kraji evidovala 209, letos už 761 a to ještě není konečné číslo.

„Zvěř je přemnožená a řidiči by s ní měli počítat prakticky kdekoliv,“ podotkl krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

Informují o kritických místech

Statistika nehod se zvěří pravidelně roste především během jara a podzimu, proto nyní vzniká takzvaný SRNA index, který má na problém více upozornit. Dvakrát ročně zveřejní statistiku s počty nehod i nejrizikovějšími úseky.

Kde je v regionu nejvíc srážek aut se zvěří Zlínsko Doubravy – Hřivínův Újezd

Ludkovice – Biskupice

výjezd z Loučky směr Lipová

Štípa – Velíková Vsetínsko Horní Bečva

Rožnov p. Radhoštěm – Dolní Bečva

Rožnov p. R. – Zubří

Hovězí Kroměřížsko Jankovice – Hlinsko pod Hostýnem

Bílavsko – Bystřice pod Hostýnem

Kurovice – Tllumačov Uherskohradišťsko Strání – Slavkov

Březová

Hluk – Dolní Němčí

Prakšice – Uh. Brod zdroj: PČR Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji je to aktuálně silnice mezi Bílavskem a Bystřicí pod Hostýnem. V období od dubna do září tady řidiči se zvěří bourali šestkrát v rozmezí 161 metrů. Celková škoda dosáhla částky 377 500 korun.

„Věříme, že SRNA index přispěje k prevenci. Tedy že si řidiči díky němu zmapují místa, kde se zvěř častěji pohybuje, a přizpůsobí tomu svou jízdu,“ uvedl mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek.

Pojišťovna na projektu spolupracuje s Centrem dopravního výzkumu. Vycházejí přitom z počtu nehod, počtu zraněných či mrtvých lidí a výše škody. Přepočítávají je na celkovou délku silnic druhé a třetí třídy v jednotlivých krajích, aby bylo možné údaje srovnat.

Díky tomu víme, že Zlínský kraj zaujímá mezi kraji v počtu kilometrů až 12. místo. Výší škody, která vznikla při nehodách se zvěří, je ale devátý. Na jeden kilometr silnic vychází 8248 korun.

Počet nehod ho navíc řadí ještě o příčku výš. Celkem jich bylo ve sledovaném období 505, a to jsou jen kolize, které řidiči nahlásili policii. Znamená to jednu srážku se zvěří co 4,2 kilometru. To je po Praze druhý nejkratší úsek od nehody k nehodě. Celorepublikový průměr přitom činí 5,8 kilometru.

V případě srážky odborníci doporučují čelní náraz

V rámci Zlínského kraje vybočuje Uherskohradišťsko, kde je výše škod v přepočtu na kilometry nejvyšší a překračuje 12 tisíc korun.

Naopak nejnižší je na Vsetínsku, necelých pět tisíc. To odpovídá i dalšímu údaji. Na Valašku je od jedné srážky se zvěří k druhé 6,8 kilometru. Ostatní regiony v kraji hlásí shodně 3,8 kilometru.

Délka silnic je přitom ve všech čtyřech bývalých okresech prakticky stejná a pohybuje se v rozmezí 504 až 558 kilometrů.

Počty nehod / délka silnic nižších tříd Zlínsko 146 nehod / 556 km silnic

Kroměřížsko 145 nehod / 558 km silnic

Uherskohradišťsko 140 nehod / 525 km silnic

Vsetínsko 74 nehod / 504 km silnic Pozn.: Údaje za období duben–září 2019. Zdroj: SRNA index, www.generali.cz.

„Právě v tuto dobu riziko roste, pozorujeme to vždy v období po změně času,“ upozornil Patík.

Na tu sice zvěř nereaguje, problémem je ale časnější stmívání. Víc řidičů se na cestách pohybuje v době snížené viditelnosti, tedy za šera či za tmy.

V případě, že se srážka nezadržitelně blíží, odborníci doporučují čelní náraz.

„Pokud řidiči skočí do jízdní dráhy lesní zvěř, neměl by v žádném případě strhávat řízení vozidla mimo komunikaci, kde hrozí střet s kmenem stromu,“ varovala mluvčí krajské policie Lenka Javorková. „Vždy je potřeba intenzivně brzdit a udržet vozidlo na komunikaci,“ dodala.

Řidič má ze zákona povinnost srážku se zvěří oznámit policii a vyčkat na místě do příjezdu hlídky.