Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V kraji spadlo 16 milimetrů srážek, více než za celý duben. Sucho ale hrozí dál

Milan Libiger
  13:31
Také Zlínský kraj se v pondělí večer a v noci dočkal vydatnějších srážek. Místy byly přívalové a provázené bouřkami se silným větrem, zejména do půlnoci. Hasiči museli vyjíždět k několika případům čerpání vody ze sklepů a spadlých větví a stromů. Celkově spadlo v kraji během pondělí v průměru 16 milimetrů srážek, což je více než za celý duben.
Fotogalerie4

Kvůli nočnímu přívalovému dešti s bouřkami řešili hasiči ve Zlínském kraji několik událostí spojených s polámanými a popadanými větvemi. (11. května 2026) | foto: HZS Zlínského krajeMAFRA

Současně je to méně než na Vysočině nebo v Jihomoravském kraji. „Déšť byl zásadní a u nás také zahradnický,“ hlásil ředitel družstva Agrotech Poličná na Zlínsku Jindřich Šnejdrla.

Přitom ještě v pondělí byla půda na polích suchá, tvrdá a s prasklinami velkými i několik centimetrů. Zemědělci měli obavu o úrodu. „Voda, která napršela, se vsákla do půdy, která to nádherně zvládla. Úroda je v tuto chvíli zachráněná, ale do sklizně je ještě hrozně daleko,“ nastínil Šnejdrla.

Kvůli nočnímu přívalovému dešti s bouřkami řešili hasiči ve Zlínském kraji několik událostí spojených s polámanými a popadanými větvemi. (11. května 2026)
Kvůli nočnímu přívalovému dešti s bouřkami řešili hasiči ve Zlínském kraji několik událostí spojených s polámanými a popadanými větvemi. (11. května 2026)
Kvůli nočnímu přívalovému dešti s bouřkami řešili hasiči ve Zlínském kraji několik událostí spojených s polámanými a popadanými větvemi. (11. května 2026)
Sucho na území Česka se neustále prohlubuje. Mapa ukazuje stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech minulý týden. Na velké části Česka byl stav silně či mimořádně podnormální.
4 fotografie

Zachránit se už ale většinou nedají travní prosty na krmení, které sucho příliš poškodilo. U obilí vyrašilo také méně odnoží. I tak je situace lepší. Těžko se dá však říci, že dobrá.

Málo vody je už od začátku jara

Hladiny podzemních vod byly v pondělí v České republice i Zlínském kraji silně podnormální. Deště jim pomohly, ovšem zřejmě ne příliš a na dlouho.

„Srážky se zatím na vrtech projevily zvýšením hladin podzemních vod v řádech několika centimetrů,“ přiblížila Alice Musilová z oddělení podzemních vod z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně (ČHMÚ). „Vzhledem k velkému suchu, můžeme předpokládat, že pomohly k nasycení přípovrchových zón, ne však k výraznějšímu doplnění zásob podzemních vod z dlouhodobého hlediska,“ upozornila.

Sucho ničí zemědělcům plodiny. Kraj vyhlásil mimořádné opatření kvůli požárům

V posledních dvou měsících hladiny v podzemních vrtech klesaly, například v Těšnovicích a ve zlínských Malenovicích přibližně o 20 centimetrů. Zatímco Těšnovice se pohybovaly kolem normálu, Malenovice byly hluboko pod ním. Potíž je v tom, že ve srovnání s loňskem bylo letos málo vody už na začátku jara. Nejenže příliš nepršelo, ale bylo také méně vody z tajícího sněhu. A když se oteplovalo, sucho se prohlubovalo.

Sucho v České republiceZobrazit

„Zatímco ve stejném období minulého roku byly stavy podzemních vod v oblasti Zlínského kraje normální až mírně podnormální, letos byla situace horší,“ poznamenala Musilová.

Nejnižší srážky za celou dekádu

Pokud jde o srážky, v březnu jich spadlo v kraji 37 milimetrů, což je 75 procent normálu v tomto měsíci. V dubnu dokonce jenom 11 milimetrů, a to je o něco více než 20 procent.

Sucho na území Česka se neustále prohlubuje. Mapa ukazuje dubnové srážky, které byly po velké části republiky nižší než deset mm.

„Březnové úhrny srážek patřily k vyšším v posledních deseti letech, zatímco dubnové úhrny byly často na většině stanic nejnižší za celou dekádu,“ srovnala Gražyna Knozová z oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ v Brně. Ještě sušší duben byl v letech 1969, 1993, 2007 nebo 2009.

V Česku je největší sucho za 65 let. Hrozí neúroda a požáry

Za prvních deset květnových dnů spadlo v kraji místy nejvíce 6,5 milimetru srážek, v pondělí to bylo například v Kroměříži skoro 30 centimetrů. Normálový úhrn za celý měsíc je 79 milimetrů. Srážkový deficit byl zhruba 60 milimetrů a teď se o něco snížil.

„Za první čtyři měsíce letošního roku spadlo ve Zlínském kraji v průměru 122 milimetrů srážek, což je 66 procent normálu,“ podotkla Knozová.

Řeky by mohly zaplnit letní deště

V řekách a potocích bylo před srážkami jenom 20 až 30 procent obvyklého množství vody, které jimi má protékat v tomto měsíci. „V důsledku intenzivních srážek došlo k prudkému vzestupu hladin vodních toků, bez dosažení stupňů povodňové aktivity. Po odeznění srážek již dochází k opětovnému klesání hladin,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Juhyně v Rajnochovicích byla na čtyřech procentech, na 10 procentech Vsetínská Bečva ve Vsetíně a na 16 Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí. Moravou v celé její délce neprotékalo více než 30 procent obvyklého množství vody.

Zlínský kraj sužuje extrémní sucho, voda chybí v řekách i půdě. A bude hůř

„Přívalové srážky pouze přechodně zmírnily nedostatek vody v krajině. Pro nasycení půdy vodou a doplnění zásob podzemní vody by byl potřeba delší a mírnější déšť. Sucho tak s největší pravděpodobností bude i nadále pokračovat,“ předestřela Kučerová.

„Vzhledem k již bující vegetaci je v současné době velká část srážek spotřebována rostlinami. Vyšší teploty a poměrně větrné počasí umocňují rychlé odpařování,“ zmínila Musilová. „Letní měsíce patří k srážkově nejbohatším, tak budeme doufat, že se srážkově naplní,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

Aktivisté proti přístavu Slovácko neuspěli. Teď ho chtějí zablokovat místní

Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát...

Když soud před pár týdny zamítl žalobu ekologického spolku Děti Země proti výstavbě přístavu Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě, vypadalo to tak, že záměru za půl miliardy korun už nebude stát...

Požár lesa v Hostýnských vrších. Zasaženou plochu zkontrolují termokamery

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu...

Žena se zranila v lanovém centru, záchranářům držel palce její vyděšený syn

Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské...

Neobvyklý zásah mají za sebou záchranáři i profesionální hasiči. O uplynulém víkendu pomáhali zraněné ženě, která uvázla v korunách vzrostlých stromů v prostoru lanového centra ve zlínské zoologické...

V kraji spadlo 16 milimetrů srážek, více než za celý duben. Sucho ale hrozí dál

Kvůli nočnímu přívalovému dešti s bouřkami řešili hasiči ve Zlínském kraji...

Také Zlínský kraj se v pondělí večer a v noci dočkal vydatnějších srážek. Místy byly přívalové a provázené bouřkami se silným větrem, zejména do půlnoci. Hasiči museli vyjíždět k několika případům...

12. května 2026  13:31

Žena se zranila v lanovém centru, záchranářům držel palce její vyděšený syn

Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské...

Neobvyklý zásah mají za sebou záchranáři i profesionální hasiči. O uplynulém víkendu pomáhali zraněné ženě, která uvázla v korunách vzrostlých stromů v prostoru lanového centra ve zlínské zoologické...

12. května 2026  11:30

Stovky mincí v březové kůře. Muzeum Kroměřížska ukazuje Šelešovický poklad

Muzeum Kroměřížska vystavuje tzv. Šelešovický poklad nalezený v obci...

Jsou staré bezmála tisíc let. Kdysi na přelomu 10. a 11. století je někdo uložil do keramické nádoby a zakopal nedaleko známé obchodní cesty. Stovky stříbrných mincí a slitin, které dnes mají...

12. května 2026  10:49

Cizinec v roli kurýra převzal půl milionu od podvedené ženy, skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti obvinili zlínští kriminalisté obvinili třiadvacetiletého cizince. V roli kurýra převzal téměř půl milionu korun od podvedené ženy, kterou jiný muž...

12. května 2026  7:54

Zlín zpřísnil parkování dodávek na svém největším sídlišti. Zákaz budí vášně

Dům na Jižních Svazích ve Zlíně

Zlínská radnice na největším městském sídlišti Jižní Svahy zpřísňuje parkování pro dodávky, které jsou delší než pět metrů. Už dříve toto opatření zavedla na několika ulicích, teď ho až na výjimky...

11. května 2026  15:50

Aktivisté proti přístavu Slovácko neuspěli. Teď ho chtějí zablokovat místní

Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát...

Když soud před pár týdny zamítl žalobu ekologického spolku Děti Země proti výstavbě přístavu Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě, vypadalo to tak, že záměru za půl miliardy korun už nebude stát...

11. května 2026  12:55

První členové zlínské filharmonie byli před 80 lety zaměstnanci podniku Baťa

První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949.

Po druhé světové válce znárodněný podnik Baťa nezaměstnával jen ševce nebo lidi z dalších průmyslových oborů, kterým se firma věnovala. Výplatu od obuvnického koncernu zpočátku dostávali také zdejší...

11. května 2026  8:59

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a...

10. května 2026  9:26

Dukla - Slovácko 0:1, hosté unikají přímému sestupu, rozhodl Juroška

Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky.

Ještě stále se mohou zachránit. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu nad předposlední pražskou Duklou 1:0 a zvýšili svůj náskok na poslední dva týmy na čtyři...

9. května 2026  16:06,  aktualizováno  17:19

Boleslav - Zlín 1:1, souboj zachráněných končí smírně. Srovnával hostující Ulbrich

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu Josefa Koláříka (druhý zleva).

V předchozím kole se díky ostatním výsledkům s jistotou zachránili. Fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína se ve druhém ligovém nadstavbovém dějství o udržení rozešli smírně 1:1. Ke konci první půle...

9. května 2026  16:03,  aktualizováno  16:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

9. května 2026  10:13

Norsko je tak úchvatné, že jsem často v úžasu křičel do helmy, říká Školník na tripu

Premium
V rámci programu festivalu Neznámá Země plánuje ujet motonomád Milan Caha alias...

Zlínský školník Milan Caha má za sebou roky strávené pod hladinou oceánu i tisíce kilometrů na silnicích. Ještě před pár dny odemykal dveře základní školy v Dřevnické ulici a staral se o chod budovy....

8. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.