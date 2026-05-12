Současně je to méně než na Vysočině nebo v Jihomoravském kraji. „Déšť byl zásadní a u nás také zahradnický,“ hlásil ředitel družstva Agrotech Poličná na Zlínsku Jindřich Šnejdrla.
Přitom ještě v pondělí byla půda na polích suchá, tvrdá a s prasklinami velkými i několik centimetrů. Zemědělci měli obavu o úrodu. „Voda, která napršela, se vsákla do půdy, která to nádherně zvládla. Úroda je v tuto chvíli zachráněná, ale do sklizně je ještě hrozně daleko,“ nastínil Šnejdrla.
Zachránit se už ale většinou nedají travní prosty na krmení, které sucho příliš poškodilo. U obilí vyrašilo také méně odnoží. I tak je situace lepší. Těžko se dá však říci, že dobrá.
Málo vody je už od začátku jara
Hladiny podzemních vod byly v pondělí v České republice i Zlínském kraji silně podnormální. Deště jim pomohly, ovšem zřejmě ne příliš a na dlouho.
„Srážky se zatím na vrtech projevily zvýšením hladin podzemních vod v řádech několika centimetrů,“ přiblížila Alice Musilová z oddělení podzemních vod z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně (ČHMÚ). „Vzhledem k velkému suchu, můžeme předpokládat, že pomohly k nasycení přípovrchových zón, ne však k výraznějšímu doplnění zásob podzemních vod z dlouhodobého hlediska,“ upozornila.
V posledních dvou měsících hladiny v podzemních vrtech klesaly, například v Těšnovicích a ve zlínských Malenovicích přibližně o 20 centimetrů. Zatímco Těšnovice se pohybovaly kolem normálu, Malenovice byly hluboko pod ním. Potíž je v tom, že ve srovnání s loňskem bylo letos málo vody už na začátku jara. Nejenže příliš nepršelo, ale bylo také méně vody z tajícího sněhu. A když se oteplovalo, sucho se prohlubovalo.
„Zatímco ve stejném období minulého roku byly stavy podzemních vod v oblasti Zlínského kraje normální až mírně podnormální, letos byla situace horší,“ poznamenala Musilová.
Nejnižší srážky za celou dekádu
Pokud jde o srážky, v březnu jich spadlo v kraji 37 milimetrů, což je 75 procent normálu v tomto měsíci. V dubnu dokonce jenom 11 milimetrů, a to je o něco více než 20 procent.
„Březnové úhrny srážek patřily k vyšším v posledních deseti letech, zatímco dubnové úhrny byly často na většině stanic nejnižší za celou dekádu,“ srovnala Gražyna Knozová z oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ v Brně. Ještě sušší duben byl v letech 1969, 1993, 2007 nebo 2009.
Za prvních deset květnových dnů spadlo v kraji místy nejvíce 6,5 milimetru srážek, v pondělí to bylo například v Kroměříži skoro 30 centimetrů. Normálový úhrn za celý měsíc je 79 milimetrů. Srážkový deficit byl zhruba 60 milimetrů a teď se o něco snížil.
„Za první čtyři měsíce letošního roku spadlo ve Zlínském kraji v průměru 122 milimetrů srážek, což je 66 procent normálu,“ podotkla Knozová.
Řeky by mohly zaplnit letní deště
V řekách a potocích bylo před srážkami jenom 20 až 30 procent obvyklého množství vody, které jimi má protékat v tomto měsíci. „V důsledku intenzivních srážek došlo k prudkému vzestupu hladin vodních toků, bez dosažení stupňů povodňové aktivity. Po odeznění srážek již dochází k opětovnému klesání hladin,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Juhyně v Rajnochovicích byla na čtyřech procentech, na 10 procentech Vsetínská Bečva ve Vsetíně a na 16 Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí. Moravou v celé její délce neprotékalo více než 30 procent obvyklého množství vody.
„Přívalové srážky pouze přechodně zmírnily nedostatek vody v krajině. Pro nasycení půdy vodou a doplnění zásob podzemní vody by byl potřeba delší a mírnější déšť. Sucho tak s největší pravděpodobností bude i nadále pokračovat,“ předestřela Kučerová.
„Vzhledem k již bující vegetaci je v současné době velká část srážek spotřebována rostlinami. Vyšší teploty a poměrně větrné počasí umocňují rychlé odpařování,“ zmínila Musilová. „Letní měsíce patří k srážkově nejbohatším, tak budeme doufat, že se srážkově naplní,“ dodala.