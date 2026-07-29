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Nehoda se zvěří každého 2,4 km. Kraj je v přepočtu na délku silnic nejhorší

Jana Fuksová
  7:55

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ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Zlínský kraj dopadl nejhůř ze všech v počtu nehod se zvěří přepočítaných na délku silnic. Řidiči zaznamenali 899 střetů. Nejvíce jich bylo na Zlínsku. Vyplývá to z posledního sledování nehod se zvěří, takzvaného SRNA indexu.

Jedna z posledních nehod se stala před pár týdny. Sražené srny v příkopu si tam všiml projíždějící řidič, zavolal na policii a ta vyrozuměla mysliveckého hospodáře. Právě katastr města Fryšták je nejrizikovějším místem, kde mezi loňským říjnem a letošním březnem došlo k nejvíce nehodám se zvěří.

„Vůbec o tom nevím, ale to místo znám a sám jsem tam srnku také potkal. Ke kolizi naštěstí nedošlo. Ale je to otevřený prostor v údolí, je tam strouha a koridor zeleně. Možná si tam zvířata našla cestu poté, co byla dostavěná nová dálnice,“ naznačil starosta Fryštáku Pavel Gálík.

Pozor, srny. Seznam úseků, kde řidiči havarují kvůli zvěři, stále roste

Jde o 263 metrů dlouhý úsek silnice mezi částí Žabárna a Horní Lapač na silnici II/490, tedy hlavní spojnicí mezi Zlínem a Holešovem. Během půl roku, kdy srážky se zvěří sledovala Generali Česká pojišťovna a Centrum dopravního výzkumu (CDV), se na něm stalo sedm nehod.

Nejvyšší podíl nehod

Obě instituce pracují s počtem nehod zanesených v policejních statistikách, které doplňují záznamy z tísňové linky 158. Na základě toho vzniká takzvaný SRNA index, který pravidelně od roku 2019 přináší přehled počtu srážek vozidel se zvěří. Analýza, již SRNA index dvakrát ročně nabízí, nemá v Česku v tuto chvíli obdoby.

Počet nehod se zvěří

v okresech

  • Zlín 340 (557)
  • Kroměříž 239 (556)
  • Uherské Hradiště 213 (518)
  • Vsetín 107 (504)

Zdroj: SRNA index Data za říjen 2025 až březen 2026 (počet kilometrů silnic)

„SRNA index patří mezi klíčové dopravně-bezpečnostní projekty, které neodmyslitelně patří již řadu let k aktivitám naší pojišťovny,“ upřesnila manažerka Generali České pojišťovny Monika Majerčíková.

Ve Zlínském kraji v posledním sledovaném půlroce došlo k 899 takovým událostem. V přepočtu na počet kilometrů v kraji jde o vůbec nejvyšší číslo v zemi. Před třemi lety se ve stejném období stalo 543 takových nehod.

Nejhorším dnem byl čtvrtek

„Přestože v celkových číslech se umisťuje Zlínský kraj na nižších příčkách, v přepočtu na délku silniční sítě si kraj vede nejhůř z celé republiky – lze říct, že řidiči nahlásili střet se zvěří každého 2,4 kilometru,“ upozorňují odborníci z CDV.

Zvěř je postrachem řidičů, ve Zlínském kraji je riziko střetu větší než jinde

Na silnicích Vsetínska ke srážce došlo v přepočtu na zhruba každém pátém kilometru, naopak na Zlínsku se mohli řidiči setkat se zvěří už v průměru každého 1,6 kilometru. Uherskohradišťsko a Kroměřížsko jsou někde uprostřed, tedy ve vzdálenosti 2,4 a 2,3 kilometru.

Nejčastěji řidiči bourali mezi 16. a 17. hodinou, nejhorším dnem v týdnu byl čtvrtek a nejhoršími dny za sledované období byl 8. říjen a 3. prosinec loňského roku a 22. leden roku letošního, kdy se auta střetla se zvěří dohromady ve 24 případech.

Nejrizikovější úseky se mění

Zatímco čísla zůstávají, nejrizikovější úseky se v letech mění. Od roku 2019 se mezi nimi objevila například cesta mezi Bystřicí pod Hostýnem a Bílavskem, u Choryňského mokřadu v katastru obce Lešná či v Pozlovicích.

V roce 2023 byla nejkritičtějším místem v kraji cesta mezi Fryštákem a Lukovem, o rok později mezi Vsetínem a Ústím.

V rámci celé republiky se mezi loňským říjnem a letošním březnem stalo 18 tisíc srážek se zvěří. Nejčastěji jde o srnu nebo srnce, divočáka, zajíce, ptáky, jelena nebo lišku.

Rekordní počty střetů

„Takto vysoké hodnoty však zaznamenáváme poprvé. Období od října do března vykázalo rekordní počty střetů, což je dáno především upravenou metodikou sběru a dostupností nového zdroje dat,“ vysvětlil odborník na střety se zvěří z Centra dopravního výzkumu Michal Bíl.

Extrémní riziko na 300 metrech. Srážek se zvěří je u malé obce nezvykle mnoho

„V souhrnu jde o vůbec nejkomplexnější informace k této problematice. Velmi věrně zachycují situaci na českých silnicích, kde ročně dochází prokazatelně k více než 30 tisícům nehod se zvěří,“ poukázal.

Oproti minulosti už ke každé dopravní nehodě se zvěří nemusí dorazit policie. Dokumentace k nehodě, tedy fotografie a podobně, je zcela na řidiči.

Jinak ale stále platí, že po srážce by měl účastník místo označit, použít výstražná světla i výstražný trojúhelník. Je potřeba také nehodu ohlásit policii, případně zavolat záchranku. Policie pak řeší s mysliveckým sdružením odstranění sraženého zvířete.

19. listopadu 2025
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