Po srážce dvou vozidel na D55 uzavřela policie dálnici v obou směrech

„V tuto chvíli předáváme pacienta v nemocnici. Mohu pouze potvrdit, že jsme na místě dopravní nehody zasahovali,“ řekla mluvčí zlínské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková iDNES.cz.
Doplnila, že na místo vyjely dvě posádky záchranářů a jeden tým s lékařem.
„Došlo tam k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. My jsme tam vyprošťovali jednu osobu, kterou jsme následně předali do péče zdravotnické záchranné službě,“ uvedl pro iDNES.cz Kamil Tlušťák. Vyšetřování nehody podle něj stále probíhá.
„V daném úseku dbejte zvýšené opatrnosti,“ napsala policie na X.