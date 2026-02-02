Po srážce dvou vozidel na D55 uzavřela policie dálnici v obou směrech

  20:46
Nehoda v pondělí večer na dálnici D55 u Napajedel uzavřela provoz v obou směrech. Policisté o tom informovali na síti X. Upozornili také řidiče, aby dbali pokynů navádějících na objízdnou trasu. Podle dostupných informací zasahující hasiči předali do péče záchranářů jednu zraněnou osobu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„V tuto chvíli předáváme pacienta v nemocnici. Mohu pouze potvrdit, že jsme na místě dopravní nehody zasahovali,“ řekla mluvčí zlínské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková iDNES.cz.

Doplnila, že na místo vyjely dvě posádky záchranářů a jeden tým s lékařem.

„Došlo tam k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. My jsme tam vyprošťovali jednu osobu, kterou jsme následně předali do péče zdravotnické záchranné službě,“ uvedl pro iDNES.cz Kamil Tlušťák. Vyšetřování nehody podle něj stále probíhá.

„V daném úseku dbejte zvýšené opatrnosti,“ napsala policie na X.

2. února 2026  20:46

