Střechy zaplnily tisíce solárních panelů, firmy sází na zelené energie

Dohromady má společnost Spur na střechách v Loukách a na budově v areálu bývalého Svitu 4,5 tisíce panelů. Stálo ji to 42 milionů korun, přičemž třetinu dostala jako dotaci od státu.

„Díky stávajícím a novým panelům pokryjeme v průměru patnáct procent celkové roční spotřeby elektrické energie nutné pro chod naší firmy, která se pohybuje ve výši třinácti tisíc megawatthodin,“ přiblížil generální ředitel Spuru Tomáš Dudák.

Při zapojení všech zdrojů na slunce bude jejich výkon téměř 1 600 megawatthodin.

Firma by ráda umístila fotovoltaické panely i na další střechy v areálu, ale už je nemá volné. Buď jsou obsazené, nebo by neunesly další zátěž, případně se mohou budovy zbourat a místo nich vyrostou nové.

Návratnost investic do solárních zdrojů odhaduje společnost na deset let. Podle jejího manažera správy majetku Jiřího Stodůlky je návratnost vkladů do energetiky vždy delší, ale zkracuje se, pokud rostou ceny energií.

„Když se budeme dívat izolovaně na ceny energií v srpnu loňského roku, tak návratnost čehokoliv v energetice je velmi krátká,“ upozornil Stodůlka.

Nákup tepla chtějí snížit o 80 procent

Firma chce také prostřednictvím tepelných čerpadel začít využívat odpadní teplo z výroby pro vytápění areálu. Díky tomu by měla snížit nákup tepla vyráběného z uhlí o 80 procent.

„Po dokončení projektu bude podle našich předpokladů odběr tepla minimální,“ věří Stodůlka. „Pokud bychom systém zoptimalizovali, tak by nemusel být vůbec žádný.“

Společnost plánuje i výměnu parních rozvodů za moderní teplovodní potrubí s nižšími tepelnými ztrátami. To vše dělá i proto, že se orientuje na obnovitelné zdroje a snaží se dbát na udržitelný rozvoj. „Pro nás je udržitelnost v podnikání jednou z priorit,“ poznamenal Dudák. „Už dlouho před nástupem energetické krize jsme zahájili přechod na zelené energie.“

Podobně uvažují i jiné výrobní podniky, například babická potravinářská společnost Hamé svoji vodu, kterou využívá na sterilaci, už neodvádí jako odpadní do kanálu, ale po vyčistění ji používá ke stejnému procesu. Navíc od ní ohřívá studenou vodu. Ušetřit by tak měla až 75 procent vody, kterou bere z vlastních studní.

Otrokovická pneumatikárna Continental Barum zase dokončuje projekt ventilace a rekuperace hlavní výrobní haly, čímž sníží její energetickou náročnost i zápach v okolí a zlepší i pracovní podmínky zaměstnanců.