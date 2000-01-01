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Staré billboardové panely pod areálem bývalého soudu v centru Zlína se proměnily. Radnice tyto plochy nedávno určila jako městská plátna pro tvorbu místních street art umělců. Podle ní se tam měla objevovat graffiti nebo muraly, místo toho tam však přibyly jen čmáranice a tagy. Změna nastala o víkendu, kdy se do práce pustila asi desítka sprejerů z celé Moravy. Výsledkem jsou barevná díla, která přitahují pozornost kolemjdoucích. Skoro každý, kdo šel v sobotu kolem, se zastavil a sledoval práci sprejerů. „Dívej, to je mega,“ strkala mladá dívka do kamarádky a obě pak mobilem natáčely a fotily.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Do Zlína se o víkendu sjeli sprejeři, kteří se znají a dali si vědět. „Lákalo je malovat na velké plochy v centru města, což se vám všude nepodaří,“ vysvětlil Michal Stejdíř ze Zlína. „Je dobré pozvat pár lidí, kteří se tomu cíleně věnují, a udělat jednorázovou akci. Takhle jezdíme i po jiných městech.“
Autor: Jan Salač, MAFRA
Původní nevzhledné panely dosud sloužily pro reklamní účely včetně propagace politických stran a hnutí. Město je nedávno získalo a dalo k dispozici jako otevřená plátna pro street art.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Štejdíř (na snímku) se sprejováním začínal už jako mladý kluk. „Mamce jsem říkal, že jdu půjčit sešit kámošovi do školy a místo toho jsem šel počmárat nějaký barák,“ přiblížil.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři si nejdříve udělali náčrty, pak vzali do rukou spreje a pustili se do práce.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Psala se polovina 90. let, Michal hrál basketbal za Zlín, a když s týmem jeli na venkovní zápas třeba do Ostravy, jen žasnul. „Graffiti tam bylo daleko víc než u nás. Bývalo součástí i klipů na MTV a učarovalo mi. Odmala jsem maloval a nějak jsem se nasměroval ke sprejerství,“ vzpomínal. Dnes je mu pětačtyřicet let a krátkou dobu nelegálního čmárá na domy má dávno za sebou.
Autor: Jan Salač, MAFRA
V roce 1999 s dvěma kamarády založil skupinu výtvarníků SPL crew, ona zkratka znamená Sprejem Pro Lidi. Sprejuje i na plátna, dělá obrazy, pořádá výstavy a vytváří díla na zakázku. Jeho malby zdobí například 16. ZŠ Okružní na Jižních Svazích, kam jako žák chodíval. „Dělali jsme i podchody v Praze a další místa v různých městech,“ popsal Štejdíř přezdívaný Skre.
Autor: Jan Salač, MAFRA
„Chtěl jsem mít místní motiv a malovat postavy, ostatní dělají spíš graffiti,“ upřesnil. Náčrt si nachystal předem a na místě ho pak maloval s 3D brýlemi na očích. „Promítneš si před sebe skicu a pak objedeš základní obrysy obrázku. Je to moderní věc, zkouším ji.“
Autor: Jan Salač, MAFRA
„Dělal jsem nás tři kluky z SPL, kteří spolu malujeme skoro třicet let. Náš člen Jazzy rapuje v hiphopové kapele DeFuckTo a udělal písničku Real Baťa Boys, čímž jsem se inspiroval,“ popsal obraz tří zahalených mužů.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Street art neboli výtvarné umění tvořené ve veřejném prostoru, na zdech domů, ulicích či chodnících, se ve Zlíně objevuje stále častěji. Profesionální malby zdobí školy, zastávky MHD či podchody.
Autor: Jan Salač, MAFRA
„Legálních míst, kde se dá malovat, bohužel moc není. Rád chodívám pod nadjezd na Jižních Svazích, kde se to ale bude opravovat,“ podotkl Štejdíř. „Bylo by super, kdyby přibyly další. Třeba u vlakového nádraží, které je v šíleném stavu.“
Autor: Jan Salač, MAFRA
Proměna prostoru kolem areálu bývalého soudu je výrazná. Už jen proto, že právě tato lokalita v blízkosti sadu Svobody u zámku bývala označovaná za ostudu města Zlína.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Cesta na nehostinné autobusové nádraží z centra města je teď díky umělecky ztvárněným plochám mnohem příjemnější. Lidé berou graffiti jinak než v době, kdy s ním Štejdíř začínal.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Už to není vandalismus, ale řada umělců ukazuje, jak hezky to na vybraných místech může vypadat. „Třeba tady u soudu to působí parádně. Škoda, že se to neudělalo před filmovým festivalem, který v tomto týdnu končil,“ poznamenal. „Mohly tady být skvělé motivy: film, Baťa, ateliéry… Vyloženě se to nabízelo, lidi by si k tomu chodili dělat fotky. Tak třeba za rok to někoho napadne,“ doufá.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Dříve nevzhledný prostor v okolí chátrající budovy bývalého soudu v centru Zlína se výrazně proměnil. Už jen proto, že právě tato lokalita bývala označována za jednu z ostudných lokalit města.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Umělecky ztvárněné billboardové panely teď budí pozornost kolemjdoucích při cestě z autobusového nádraží na náměstí.
Autor: Jan Salač, MAFRA
Veřejný prostor navazující na městský sad Svobody u zámku teď působí čistým a zajímavým dojmem.
Autor: Jan Salač, MAFRA