|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Místo čmáranic a tagů galerie. Sprejeři tvořili v centru Zlína
Prezident se v Chropyni projel obrněným vozem, se skauty vyrazil na Hostýn
Petr Pavel a jeho manželka Eva ve středu zakončili dvoudenní cestu Zlínským krajem. Ráno prezident zavítal ve Vizovicích na Zlínsku do areálu výrobce modulárních systémů KOMA Modular, před obědem pak...
V Boršicích vítaly Pavla krojované děti, ve Zlíně se prošel po festivalovém koberci
Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích ráno zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní cestu Zlínským krajem. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty, v základní škole v...
Herci vzpomínali na Arabelu: Menšík byl úžasně zábavný, Sovák zase morous
Během své umělecké dráhy se herci setkávají s různými typy scenáristů. Někteří se účastní celého natáčení a pedantsky lpějí na tom, aby aktéři přesně odříkávali své texty. Jiní jsou tolerantnější a...
OBRAZEM: Místo čmáranic a tagů galerie. Sprejeři tvořili v centru Zlína
Staré billboardové panely pod areálem bývalého soudu v centru Zlína se proměnily. Radnice tyto plochy nedávno určila jako městská plátna pro tvorbu místních street art umělců. Podle ní tam měla...
Autobus v Otrokovicích srazil na přechodu dva chodce, jeden nehodu nepřežil
V centru Otrokovic na Zlínsku v sobotu večer srazil meziměstský linkový autobus na přechodu pro chodce dva lidi, jeden z nich zemřel. Žádný z cestujících v autobuse se při nehodě nezranil. Okolnosti...
Sovětský voják, nebo věhlasný rodák? Navrhovaná úprava památníku budí vášně
Bouřlivou diskuzi vzbudil videopříspěvek Jakuba Matochy, místopředsedy vsetínské ODS a sedmičky kandidátky strany v podzimních komunálních volbách. Na sociální síti navrhl referendum o památníku na...
Tučňáci ve zlínské zoo mají novou expozici s větším výběhem i bazénem
Zlínská zoo přestěhovala tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve obývali lachtani hřivnatí. Tučňáci si polepšili, získali...
Zlínský kraj sceluje baťovský areál. Od města kupuje 23. budovu, zvětší parkoviště
Budova číslo 23 ve zlínském baťovském areálu mění majitele. Město Zlín ji za 146 milionů korun prodává Zlínskému kraji, který vlastní ve východní části areálu více objektů, včetně sousední 22. a 21....
Na frekventované trase mezi Meziříčím a Rožnovem začalo dvouměsíční omezení
Kvůli přestavbě křižovatky v Zašové zavedli silničáři od pondělí kyvadlový provoz na vytížené silnici první třídy z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Řídí jej semafory. Omezení skončí do...
OBRAZEM: Místo čmáranic a tagů galerie. Sprejeři tvořili v centru Zlína
Staré billboardové panely pod areálem bývalého soudu v centru Zlína se proměnily. Radnice tyto plochy nedávno určila jako městská plátna pro tvorbu místních street art umělců. Podle ní tam měla...
Pro akutní případy dětí s narušenou psychikou postaví v Kroměříži nový pavilon
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, která je jediná svého druhu ve Zlínském kraji, bude přijímat více akutních pacientů včetně dětí. Staví pro ně nový pavilon v zadní části památkově chráněného...
Zabavené lvice se ve zlínské zahradě rozdělí. Potřebují delší čas na adaptaci
Zoo Zlín změní současné uspořádání chovné skupiny lvů konžských i zabavených lvic. Souvisí to s nedávným příchodem tří lvic, které stát odebral soukromým chovatelům. Hlavním důvodem je zajištění...
Autobus v Otrokovicích srazil na přechodu dva chodce, jeden nehodu nepřežil
V centru Otrokovic na Zlínsku v sobotu večer srazil meziměstský linkový autobus na přechodu pro chodce dva lidi, jeden z nich zemřel. Žádný z cestujících v autobuse se při nehodě nezranil. Okolnosti...
Tomáš Baťa byl podprůměrný žák s velmi špatnou docházkou, odhalují archivy
Na první pohled je to jen velká stará kniha se zažloutlými listy popsanými úhledným písmem. Jde však o unikátní dokument: zlínskou matriku z let 1857 až 1879, v níž je zápis o narození Tomáše Bati....
Jako za Bati. Cihlový půldomek předvádí proslulé podnikové bydlení ze 30. let
Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový půldomek ve čtvrti Baťov. Návštěvníci tady mohou zažít atmosféru bydlení rodiny řadového baťovského zaměstnance. Město se...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Divočák zaútočil na ženu venčící psy, s poraněnou nohou skončila v nemocnici
Lidé ze zlínské čtvrti Letná si stěžují na útoky bachyně divočáka ze sousedního lesa. Žena venčící psy dokonce ve středu utrpěla zranění, se kterým skončila v nemocnici. Ve čtvrtek ráno došlo podle...
Sezona hudebních festivalů začíná tvrdě, potěší ale fanoušky různých žánrů
Ve Zlínském kraji začíná festivalová sezona. Portál iDNES.cz přináší přehled nejdůležitějších přehlídek, na které se můžete vypravit. Nabídka je pestrá a start hodně drsný, už o prvním červnovém...