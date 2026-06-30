Úspěšná Nivnice, zklamané Hradiště. Dotace na stavby pro sport překvapily

Stavby vzniknou v Nivnici, Holešově, Hradčovicích nebo Kroměříži. „Žádosti prošly kompletním hodnocením, získaly větší než minimální počet bodů stanovený výzvou ve věcném hodnocení a vešly se do alokace výzvy. To ale ještě neznamená, že budou podpořeny,“ upozornila vedoucí kanceláře Rady Národní sportovní agentury (NSA) Natálie Kmošková s tím, že žadatelé ještě budou dodávat podklady, pak teprve dojde ke schválení.
Mezi spokojenými žadateli chybí Uherské Hradiště, které usilovalo o 120 milionů na stavbu nového zimního stadionu. Výzva nazvaná Strategická infrastruktura, do které se mohly hlásit velké projekty s náklady nad 100 milionů korun, ale byla zrušena.
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„Bylo to nepříjemné. Výzva byla vypsaná, my jsme řádně podali žádost a myslím, že bychom ji získali. Nedotazovala jsem se, proč byla zrušena, to je rozhodnutí vyššího orgánu, které město neovlivní. Rozhodla se tak vláda a netuším, na základě čeho,“ naznačila uherskohradišťská zastupitelka za hnutí ANO a krajská radní za životní prostředí Renata Prchlíková, která je v Uherském Hradišti členkou finančního výboru a sportovní komise.
„Všechny studie pohybových aktivit dětí a zapojení do sportu v ČR za posledních 20 let ukazují na výrazně lepší podmínky ve větších městech než v malých sídlech. Z hlediska dotačního procesu, počtu žádostí, hodnocení a celkových prostředků NSA nezvolila řešení zamítnutí více než 300 žádostí na úkor 12 velkých standardizovaných staveb,“ zdůvodnila Kmošková.
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Město si tak bude muset s financováním stadionu poradit samo. Celkové náklady se přitom pohybují kolem 357 milionů korun.
„Aby město vůbec mohlo o dotaci požádat, muselo prokázat, že je schopné projekt zaplatit i bez ní. To znamená, že stadion byl od začátku nastavený tak, aby ho město zvládlo financovat z rozpočtu,“ zmínil starosta Stanislav Blaha (ODS).
„Zároveň ale zrušení dotace znamená citelný výpadek v plánovaném financování stavby, který se nyní snažíme nahradit co nejrozumněji, například vytvořením podmínek, které by umožnily vrácení DPH ze stavby, ve hře je i žádost o dotaci Zlínského kraje nebo i částečné využití úvěru, který máme dlouhodobě v plánu,“ doplnil.
30 milionů pro halu v Nivnici
Pro další žadatele je teď schválená dotace překvapením. Ještě na jaře to totiž vypadalo, že agentura letošní výzvy na investice do sportovních areálů a zařízení zruší.
„Byli jsme hodně překvapení. Je to samozřejmě příjemné, protože ve výzvě, do které jsme se hlásili, bylo alokovaných jen asi 380 milionů korun a žadatelů bylo hodně,“ upozornil starosta obce Nivnice Miroslav Vykydal.
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Schválená dotace ve výši 30 milionů korun tady pomůže při stavbě nové sportovní haly. Ta původní byla více než půl století stará a dosloužila. Obec ji proto nechala zbourat a teď staví novou, ve které se budou střídat sportovci ze šesti oddílů, třeba fotbalisté, volejbalisté, florbalisté nebo stolní tenisté různých věkových kategorií. Je jich dohromady více než 500 a k tomu přes 200 dětí. Hala má být hotová do konce letních prázdnin a už teď je rozpis časů na každý den téměř plný.
Celkové náklady se pohybují kolem 94 milionů korun, z toho na 30 milionů si obec vezme úvěr. Zbývající část zaplatí ze svého nebo z dotací. Z NSA má jistých 30 milionů, ze Zlínského kraje by měla dostat ještě podpůrnou dotaci ve výši asi pět milionů.
Peníze očekávají i v Holešově a Kroměříži
Spokojení jsou i členové Jednoty Orel v Holešově, kam zamíří 25 milionů z NSA. Pomohou zmodernizovat sportovní areál, který by měl získat zastřešení multifunkčního hřiště, nové zázemí a tenisové kurty.
„Žádali jsme už loni, ale to jsme nebyli úspěšní. Teď jsme pravděpodobně získali více bodů, protože máme získané stavební povolení, vysoutěženého dodavatele, všechny nezbytné přílohy, dostatečný počet cvičenců, splňujeme bezbariérovost i dostatečné využití hřiště. Za všechno dává agentura body,“ poukázal místostarosta Holešova Pavel Karhan, který je zároveň členem Orla.
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Celkové náklady dosahují k 50 milionům korun, jednota má také předběžný příslib města, které se na modernizaci chce finančně podílet, další dotaci by měli získat od kraje.
Mezi schválenými žadateli je také město Kroměříž, které bude opravovat střechu sportovní haly a mělo by z agentury dostat sedm milionů korun.
Opakovaná žádost v Hradčovicích
Na modernizaci sportovního areálu ve Valašském Meziříčí a rekonstrukci fotbalového areálu v Holešově půjde po deseti milionech, na sportovní areál TJ Sokol v Rymicích, modernizaci fotbalového hřiště v obci Vidče a modernizaci sportovního areálu v obci Dolní Lhota po sedmi milionech.
S dotací na rekonstrukci šaten a zázemí fotbalového hřiště může počítat i obec Hradčovice, kam agentura pošle 20 milionů korun. Celkové náklady jsou 39 milionů korun.
„My jsme moc rádi, protože jsme žádost na NSA posílali už několikrát a zatím nikdy jsme úspěšní nebyli. Poprvé to bylo před šesti lety. Teď jsme ale dostali vysoký počet bodů, tak jsme doufali, že by to mohlo vyjít,“ vysvětlil starosta Hradčovic Antonín Ondrůšek.