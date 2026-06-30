Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Úspěšná Nivnice, zklamané Hradiště. Dotace na stavby pro sport překvapily

Jana Fuksová
  9:09
V obci Nivnice na Uherskohradišťsku vzniká nová sportovní hala. (červen 2026)

V obci Nivnice na Uherskohradišťsku vzniká nová sportovní hala. (červen 2026) | foto: obec NivniceMAFRA

V obci Nivnice na Uherskohradišťsku vzniká nová sportovní hala. (červen 2026)
Město Uherské Hradiště prodává tři budovy ze svého majetku. Patří mezi ně i...
Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...
Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...
7 fotografií
Oficiální rozhodnutí zatím nedorazilo. Některé obce, města nebo sportovní organizace ve Zlínském kraji ale právě v těchto dnech našly svou žádost o dotaci na stavbu pro sport v seznamu akcí, které budou podpořeny. Od Národní sportovní agentury by tak mělo do regionu přitéct více než 130 milionů korun.

Stavby vzniknou v Nivnici, Holešově, Hradčovicích nebo Kroměříži. „Žádosti prošly kompletním hodnocením, získaly větší než minimální počet bodů stanovený výzvou ve věcném hodnocení a vešly se do alokace výzvy. To ale ještě neznamená, že budou podpořeny,“ upozornila vedoucí kanceláře Rady Národní sportovní agentury (NSA) Natálie Kmošková s tím, že žadatelé ještě budou dodávat podklady, pak teprve dojde ke schválení.

Mezi spokojenými žadateli chybí Uherské Hradiště, které usilovalo o 120 milionů na stavbu nového zimního stadionu. Výzva nazvaná Strategická infrastruktura, do které se mohly hlásit velké projekty s náklady nad 100 milionů korun, ale byla zrušena.

Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny

„Bylo to nepříjemné. Výzva byla vypsaná, my jsme řádně podali žádost a myslím, že bychom ji získali. Nedotazovala jsem se, proč byla zrušena, to je rozhodnutí vyššího orgánu, které město neovlivní. Rozhodla se tak vláda a netuším, na základě čeho,“ naznačila uherskohradišťská zastupitelka za hnutí ANO a krajská radní za životní prostředí Renata Prchlíková, která je v Uherském Hradišti členkou finančního výboru a sportovní komise.

„Všechny studie pohybových aktivit dětí a zapojení do sportu v ČR za posledních 20 let ukazují na výrazně lepší podmínky ve větších městech než v malých sídlech. Z hlediska dotačního procesu, počtu žádostí, hodnocení a celkových prostředků NSA nezvolila řešení zamítnutí více než 300 žádostí na úkor 12 velkých standardizovaných staveb,“ zdůvodnila Kmošková.

Uherské Hradiště zbourá zimní stadion, dorost a junioři musejí trénovat mimo město

Město si tak bude muset s financováním stadionu poradit samo. Celkové náklady se přitom pohybují kolem 357 milionů korun.

„Aby město vůbec mohlo o dotaci požádat, muselo prokázat, že je schopné projekt zaplatit i bez ní. To znamená, že stadion byl od začátku nastavený tak, aby ho město zvládlo financovat z rozpočtu,“ zmínil starosta Stanislav Blaha (ODS).

„Zároveň ale zrušení dotace znamená citelný výpadek v plánovaném financování stavby, který se nyní snažíme nahradit co nejrozumněji, například vytvořením podmínek, které by umožnily vrácení DPH ze stavby, ve hře je i žádost o dotaci Zlínského kraje nebo i částečné využití úvěru, který máme dlouhodobě v plánu,“ doplnil.

30 milionů pro halu v Nivnici

Pro další žadatele je teď schválená dotace překvapením. Ještě na jaře to totiž vypadalo, že agentura letošní výzvy na investice do sportovních areálů a zařízení zruší.

„Byli jsme hodně překvapení. Je to samozřejmě příjemné, protože ve výzvě, do které jsme se hlásili, bylo alokovaných jen asi 380 milionů korun a žadatelů bylo hodně,“ upozornil starosta obce Nivnice Miroslav Vykydal.

Zlín přišel o stovky milionů na opravu stadionu, nyní uspěl se žalobou

Schválená dotace ve výši 30 milionů korun tady pomůže při stavbě nové sportovní haly. Ta původní byla více než půl století stará a dosloužila. Obec ji proto nechala zbourat a teď staví novou, ve které se budou střídat sportovci ze šesti oddílů, třeba fotbalisté, volejbalisté, florbalisté nebo stolní tenisté různých věkových kategorií. Je jich dohromady více než 500 a k tomu přes 200 dětí. Hala má být hotová do konce letních prázdnin a už teď je rozpis časů na každý den téměř plný.

Celkové náklady se pohybují kolem 94 milionů korun, z toho na 30 milionů si obec vezme úvěr. Zbývající část zaplatí ze svého nebo z dotací. Z NSA má jistých 30 milionů, ze Zlínského kraje by měla dostat ještě podpůrnou dotaci ve výši asi pět milionů.

Peníze očekávají i v Holešově a Kroměříži

Spokojení jsou i členové Jednoty Orel v Holešově, kam zamíří 25 milionů z NSA. Pomohou zmodernizovat sportovní areál, který by měl získat zastřešení multifunkčního hřiště, nové zázemí a tenisové kurty.

„Žádali jsme už loni, ale to jsme nebyli úspěšní. Teď jsme pravděpodobně získali více bodů, protože máme získané stavební povolení, vysoutěženého dodavatele, všechny nezbytné přílohy, dostatečný počet cvičenců, splňujeme bezbariérovost i dostatečné využití hřiště. Za všechno dává agentura body,“ poukázal místostarosta Holešova Pavel Karhan, který je zároveň členem Orla.

Plavecký bazén, sauny nebo fitcentrum. V Holešově opravili sportoviště

Celkové náklady dosahují k 50 milionům korun, jednota má také předběžný příslib města, které se na modernizaci chce finančně podílet, další dotaci by měli získat od kraje.

Mezi schválenými žadateli je také město Kroměříž, které bude opravovat střechu sportovní haly a mělo by z agentury dostat sedm milionů korun.

Opakovaná žádost v Hradčovicích

Na modernizaci sportovního areálu ve Valašském Meziříčí a rekonstrukci fotbalového areálu v Holešově půjde po deseti milionech, na sportovní areál TJ Sokol v Rymicích, modernizaci fotbalového hřiště v obci Vidče a modernizaci sportovního areálu v obci Dolní Lhota po sedmi milionech.

S dotací na rekonstrukci šaten a zázemí fotbalového hřiště může počítat i obec Hradčovice, kam agentura pošle 20 milionů korun. Celkové náklady jsou 39 milionů korun.

„My jsme moc rádi, protože jsme žádost na NSA posílali už několikrát a zatím nikdy jsme úspěšní nebyli. Poprvé to bylo před šesti lety. Teď jsme ale dostali vysoký počet bodů, tak jsme doufali, že by to mohlo vyjít,“ vysvětlil starosta Hradčovic Antonín Ondrůšek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Odpor spolků proti D49 nechápu, nejde jim o ekologii. Šéf ŘSD nejen o stavbách dálnic

Premium
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49...

Když se úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku začal stavět, narodil se mu syn. Radek Mátl tehdy pracoval jako řadový referent na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ani ve snu by ho nenapadlo, že...

OBRAZEM: Čerstvý česnek přímo z pole? Pospěšte, lidé se sjíždějí z daleka

Lidé si sbírají česnek na poli v Martinicích na Kroměřížsku. (červen 2026)

Na poli u Martinic na Kroměřížsku začal samosběr česneku. Zájem je velký. Zákazníci si mohou vybírat ze čtyř odrůd. Cena zůstala stejná jako loni, sto korun za kilogram. Lidé přijíždějí i z desítky...

Nehoda kamionu a dodávek na D1. Dálnice do Prahy byla 13 hodin neprůjezdná

Vážná nehoda kamionu a dvou dodávek u Bezměrova na Kroměřížsku zcela uzavřela...

Déle než 13 hodin byla v pondělí kvůli nehodě kamionu a dvou dodávek uzavřena dálnice D1 u Kroměříže ve směru na Prahu. Oba jízdní pruhy zablokovalo nákladní auto, které se při havárii převrátilo....

Na mamograf i bez žádanky. Gynekologové a centra ale upozorňují na rizika

Instalace nového mamografu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (srpen 2025)

Až 40 procent žen nechodí ve Zlínském kraji na preventivní vyšetření rakoviny prsu. Od července už k návštěvě screeningového centra nebudou potřebovat žádanku od lékaře. Gynekologové s tím ale...

S elektrokolem mě nepustili do MHD, zlobí se cyklista. Dopravce argumentuje riziky

Premium

Když chtěl Pavel Šimeček před časem nastoupit do trolejbusu ve zlínské čtvrti Obeciny i s elektrokolem, řidič mu to zakázal. Kvůli bezpečnosti. A protože to cyklistovi vadilo, postěžoval si opakovaně...

Úspěšná Nivnice, zklamané Hradiště. Dotace na stavby pro sport překvapily

V obci Nivnice na Uherskohradišťsku vzniká nová sportovní hala. (červen 2026)

Oficiální rozhodnutí zatím nedorazilo. Některé obce, města nebo sportovní organizace ve Zlínském kraji ale právě v těchto dnech našly svou žádost o dotaci na stavbu pro sport v seznamu akcí, které...

30. června 2026  9:09

Baťapas turistům nabídne slevy na vstupné do památek, ale i kávu zdarma

Památník je architektonickým skvostem Zlína. Vznikl jako pocta tragicky...

Turistický Baťapas nabídne ve Zlíně a okolí slevy na vstup do míst spojených s odkazem zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati a jeho rodiny. Na vzniku pasu spolupracovali partneři projektu Baťův...

29. června 2026  15:37

Prázdniny ve Zlíně začaly dopravními uzavírkami, kolaps se zatím nekoná

Silničáři začali opravovat ulici Hradská v centru Zlína. (červen 2026)

Řidiče v centru Zlína dnes ráno čekaly avizované komplikace. Město kvůli opravě úplně uzavřelo křižovatku pod lázněmi v Hradské ulici a částečně i Vodní ulici. Doprava byla složitější, ale kolaps i...

29. června 2026  13:08

Dost bylo gólů. Krmenčík končí fotbalovou kariéru, už nechce jít přes bolest

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru. Serveru sport.cz třiatřicetiletý útočník přiznal, že už nemá motivaci. V kariéře získal tři mistrovské tituly s Plzní, vyhrál belgickou...

29. června 2026  11:26

Oprava fasády divadla bude stát 80 milionů, radnice už vybrala firmu

Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín,...

Zlínská radnice vybrala firmu na opravu fasády městského divadla. Budova je už téměř tři roky částečně schovaná za oplocením. Spadly z ní totiž dvě těžké obkladové desky z bulharského vračanského...

29. června 2026  8:52

Ze třiceti prváků čtou čtyři. Dostojevskij je ale později baví, říká češtinářka

Premium
Čtyřicet let za katedrou. Marcela Černotíková učí od roku 1985 na zlínském...

Na zlínské Gymnázium Lesní čtvrť nastoupila v roce 1985 a působí tady dodnes, jen s krátkými přestávkami na mateřskou dovolenou. Marcela Černotíková zde učí český a německý jazyk přes čtyřicet let....

28. června 2026

Přes 100 letadel na jednom letišti. Na sletu v Kunovicích padl rekord

101 elegantních létajících strojů na jednom místě. Na Sletu československých...

Ani žhavé počasí neodradilo stovky leteckých fanoušků, kteří se o víkendu sjeli, ale hlavně sletěli do Kunovic na Slet československých letadel. Pokud někdo potřeboval zchladit, zkropili ho hasiči...

28. června 2026  11:40

Salátek pro úředníka, řízek pro dělníky. Vedra odhalila rozdíly na talíři

V restauracích ve Zlíně mění jídelníčky a v letním horku nabízejí v rámci...

Letní vedra se neprojevují jen na návštěvnosti koupališť nebo spotřebě zmrzliny. Výrazně ovlivňují také to, co si lidé objednávají v restauracích. Zatímco během chladnějších měsíců sahají hosté...

27. června 2026  8:57

S elektrokolem mě nepustili do MHD, zlobí se cyklista. Dopravce argumentuje riziky

Premium

Když chtěl Pavel Šimeček před časem nastoupit do trolejbusu ve zlínské čtvrti Obeciny i s elektrokolem, řidič mu to zakázal. Kvůli bezpečnosti. A protože to cyklistovi vadilo, postěžoval si opakovaně...

26. června 2026

Na mamograf i bez žádanky. Gynekologové a centra ale upozorňují na rizika

Instalace nového mamografu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (srpen 2025)

Až 40 procent žen nechodí ve Zlínském kraji na preventivní vyšetření rakoviny prsu. Od července už k návštěvě screeningového centra nebudou potřebovat žádanku od lékaře. Gynekologové s tím ale...

26. června 2026  12:27

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Vedro ruší festival, lidem hrozí kolapsy. O víkendu bude skoro čtyřicet stupňů

Zlínský kraj čeká o víkendu vlna tropických veder s teplotami, které vystoupají...

Výstaviště v Kroměříži se rozhodlo zrušit tradiční rockový festival Největší zábava na Moravě, který se měl konat v sobotu. Důvodem jsou předpovědi hydrometeorologů, kteří na víkend hlásí až...

26. června 2026  10:08

Pořádat festival je stresující, počasí může vše pokazit, říká šéf Karpaty Festu

Atmosféra na Karpaty Festu v roce 2025. (červen 2025)

Stojí v čele festivalu Karpaty Fest, který se koná v pátek a sobotu v zámeckém parku ve Slavičíně a na soupisce má jména jako Lucie, Vypsaná fiXa, Škwor nebo Ben Cristovao. Majoš Zvonek akci pořádá...

25. června 2026  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.