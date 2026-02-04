Nový most ke sportovnímu areálu Vršava by mohl být nejdříve za dva roky

Milan Libiger
  16:05
Most, který vede přes Fryštácký potok do zlínského sportovního areálu na Vršavě, je starý přes půl století, je částečně dřevěný a ve špatném stavu. Navíc je příliš úzký, vjede na něj jen jedno auto. Kvůli tomu tady vznikají nebezpečné dopravní situace. Nový most by zde mohl vyrůst mezi lety 2028 a 2030.
Sportovní areál ve zlínské části Vršava.

Sportovní areál ve zlínské části Vršava. | foto: Zdeněk Němec, repro MAFRA

Sportovní areál ve zlínské části Vršava.
Sportovní areál ve zlínské části Vršava.
Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Fotbalový areál Vlastimila Marečka. (červen...
Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Fotbalový areál Vlastimila Marečka. (červen...
8 fotografií

Radnice se proto chce pustit do opravy mostu. Letos schválila výběrové řízení na projekt. Práce však musí skloubit s výstavbou dálničního přivaděče z Fryštáku, který tady bude kopírovat hlavní cestu. Jeho investorem je Zlínský kraj, který ještě nemá stavební povolení.

Nový most by tak mohl vyrůst až mezi lety 2028 až 2030. Bude vedle toho současného ve směru z centra. „Je navržený pro obousměrný provoz vozidel a bude mít samostatný oddělený prostor pro pěší,“ konstatoval náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek. Stávající most bude následně odstraněn.

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Pokud by nebyla výstavba nového mostu vázaná na investici kraje, město by ho už podle Čížka vybudovalo. Stojí o to zejména tenisté a fotbalisté, kteří na Vršavě působí. Tenisový areál navštěvuje i veřejnost. Navíc tudy vede přístupová cesta k dětskému zábavnímu centru Toboga Galaxie.

Most není v ideálním stavu, ačkoliv od roku 1974, kdy vznikl, prošel více stavebními zásahy. Při poslední opravě v roce 2022 byla vyměněna dřevěná konstrukce a ocelové zábradlí.

Po loňské technické prohlídce byly na most okamžitě položeny ocelové pláty. Letos se vymění dřevěná konstrukce, po níž se jezdí, opraví se a natře zábradlí.

Sportovní areál Vršava čeká rozšíření, má zde vzniknout nová tenisová hala

V rámci výstavby dálničního přivaděče bude vybudován ještě další most přes Fryštácký potok na Vršavě, a to právě k zábavnímu parku a restauraci Toboga Galaxie.

U přivaděče ze Zlína do Fryštáku k dálnici D49 si Zlínský kraj vyřizuje povolení už přes deset let. Naposledy se zasekl na požadavku ochránců přírody, kteří chtějí poblíž odbočky do Kostelce a Štípy vybudovat koridor, kudy by novou silnici přecházeli velcí savci.

Stávající dvoupruhová výpadovka ze Zlína do Fryštáku by měla mít čtyři jízdní pruhy. Ve Zlíně pod Burešovem na přivaděč naváže obchvat Zálešné, který si povoluje město, jenž s tím má také potíže. Úřady už delší doby řeší odvolání ekologických spolků proti územnímu rozhodnutí na obchvat.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Architekt Ondřej Synek a tým jeho studia re:architekti jsou autory vítězného...

Ondřej Synek je spoluzakladatelem studia re:architekti, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. Právě o něm Synek mluvil na besedě, kterou...

Nový most ke sportovnímu areálu Vršava by mohl být nejdříve za dva roky

Sportovní areál ve zlínské části Vršava.

Most, který vede přes Fryštácký potok do zlínského sportovního areálu na Vršavě, je starý přes půl století, je částečně dřevěný a ve špatném stavu. Navíc je příliš úzký, vjede na něj jen jedno auto....

4. února 2026  16:05

Kroměříž chystá multifunkční halu za 300 milionů, zájem klubů bude velký

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...

Jsou tradičními organizátory mezinárodních soutěží, na konci ledna například pořádali Mistrovství ČR v tanečním sportu ve standardních tancích. Jenže zástupci TK Gradace Kroměříž si kvůli tomu museli...

4. února 2026  12:46

Konečně se v Otrokovicích lépe dýchá. Zdroj záhadného zápachu však stále nenašli

Areál otrokovické firmy Continental Barum (červen 2022)

Ještě před dvěma lety si řada obyvatel některých částí Otrokovic zejména v létě stěžovala na nesnesitelný zápach, který jim znemožňoval větrat a komplikoval jim život. Za poslední rok se ale situace...

4. února 2026  9:08

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

3. února 2026  17:21

Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Architekt Ondřej Synek a tým jeho studia re:architekti jsou autory vítězného...

Ondřej Synek je spoluzakladatelem studia re:architekti, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na revitalizaci Velkého kina ve Zlíně. Právě o něm Synek mluvil na besedě, kterou...

3. února 2026  16:01

Kam jít na střední? Značný vliv na rozhodování školáků má i názor kamarádů

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Až do pátku 20. února mohou deváťáci podávat přihlášky na střední školy. Jde o důležité rozhodnutí, které výrazně ovlivní jejich profesní dráhu. Podle odborníků přitom školáci i jejich rodiče...

3. února 2026  12:50

Řidička na D55 dostala smyk, po srážce s nákladním autem zemřela v nemocnici

Řidička osobního auta nepřežila pondělní srážku s nákladním vozem na nájezdu na...

Tragickou dohru má nehoda, která se stala v pondělí večer na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku. Řidička osobního auta, která tam dostala smyk a střetla se s nákladním vozem, po převozu do nemocnice...

2. února 2026  20:46,  aktualizováno  3. 2. 9:27

Do poloviny roku chtějí mít silničáři napojení dálnice D49 u Fryštáku hotové

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podalo žádost o stavební povolení na dostavbu dálnice D49 z Hulína až do Fryštáku. Od konce roku 2024 je otevřená jenom její část do Holešova, protože soud na...

3. února 2026  8:57

Zlín upravuje další semafory, nyní na křižovatkách u polikliniky a sokolovny

Na křižovatce u Kolektivního domu ve Zlíně se tvoří fronty. Březnická ulice,...

Do druhé fáze rozsáhlého projektu modernizace světelné signalizace na křižovatkách ve městě se dostala zlínská radnice. Projekt se rozjel loni v létě a skončí do konce letošního roku. Práce pokračují...

2. února 2026  15:47

Chci z vazby do léčebny, jsem nemocný, žádal soud obžalovaný ze zapálení baru

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Krajský soud pokračoval v projednávání případu požáru baru ve Zlíně z loňského ledna. Třicetiletému Danielu Kratochvílovi, který podle obžaloby hodil zapálený kanystr s benzinem na barmana, hrozí za...

2. února 2026  12:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Infarkt? Nikdo nechápal proč. Bago už si kopnu, do soubojů nesmím, líčí Železník

Video analytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník.

Je to pět měsíců, co bojoval přímo na stadionu o svůj život. Před domácím zápasem s Libercem prodělal videoanalytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník těžký infarkt srdce. A v neděli právě v městě...

2. února 2026  11:40

Zlínský kraj patří k nejlepším v péči o umírající, stará se o ně sedm hospiců

Ilustrační foto.

Sestry a lékaři z mobilních i kamenných hospiců ve Zlínském kraji podle údajů z roku 2023 doprovodili v posledních měsících života 791 umírajících. Ve Zlínském kraji sice zemřelo v domácím prostředí...

2. února 2026  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.