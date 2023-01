Sportovní akademii budou mít nově i mladí házenkáři a orientační běžci

„Postupně budujeme krajské akademie, ve kterých chceme soustřeďovat talentované sportovce, podporovat je v jejich rozvoji a poskytnout jim k tomu nadstandardní péči. Aby mohli mít specializované tréninky, zápasy i soustředění,“ vysvětlil krajský radní pro oblast mládeže a sportu Jiří Jaroš.

Smyslem akademií je propojit nejlepší sportovce z celého kraje, umožnit jim společné soustředění a změření sil, dostat je na atraktivnější místa třeba do zahraničí, dopřát jim trénink pod vedením nejzkušenějších trenérů nebo potřebnou fyzioterapii.

Jedna hokejová akademie funguje pod hlavičkou zlínského hokejového klubu už téměř deset let, před pár lety vznikly i dvě fotbalové v rámci klubů v Uherském Hradišti a Zlíně. Krajské akademie rozšiřují nadstandardní možnosti k dalším sportům a k dětem z celého kraje.

„Není to tak, že by některým dětem nestačil běžný trénink. V rámci klubu není konkurence tak velká, ale na akademii při tréninkových zápasech a pravidelných soustředěních zažijí mezi stejně zdatnými soupeři něco jiného. Na republikových soutěžích jsou pak vyhranější a psychicky odolnější,“ přiblížil prezident klubu Tenis Slovácko v Uherském Hradišti David Mišťúrik.

Krajská tenisová akademie sdružuje na pravidelných soustředěních 50 dětí ve věku 10 až 18 let, které mají své domovské kluby ve Zlíně, Hradišti, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Otrokovicích nebo Kroměříži. Jde o ty nejlepší podle republikového žebříčku.

Jasně daná kritéria pro výběr dětí do akademie mají také atleti. I tam se setkávají talentovaní sportovci z celého regionu, aby se ve své výkonnosti posouvali.

Sportovní kluby pracovaly a pracují s talentovanou mládeží už teď. Akademie ale díky poskytnutým financím nabízí další možnosti. Mimo jiné má pomoct tam, kde hráči kvůli vysokým nákladům ve vyšší věkové kategorii se sportem končí nebo nemají takové podmínky jako jinde v republice a konkurenci nestíhají.

Kraj pošle letos 3,4 milionu

Kraj má proto letos pro akademie připravených 3,4 miliony korun, další finance poskytují jednotlivá města a část nákladů hradí i samotné sportovní kluby.

Letos začnou s talentovanou mládeží pod hlavičkou krajské akademie pracovat oddíly orientačního běhu a házené. Házenkáři budou mít navíc dva kluby – chlapecký se sídlem v Zubří a dívčí ve Zlíně. Ve všech případech se ale budou potkávat děti z celého kraje.

„V klasickém tréninku ve svých klubech nemusí mít hráči potřebu se zlepšovat, protože házenkářsky ‚vyčnívají‘. A jejich sportovní růst nemusí být tak rychlý, jako když budou na tréninkových jednotkách se stejně kvalitními hráči,“ zdůraznil sportovní ředitel HC Robe Zubří Josef Mazáč. „Pro hráče v akademii připravíme vícedenní kempy, mezikrajské konfrontace, konfrontace se zahraničními výběry v podobě vícedenních turnajů například ve Francii, Slovensku, Maďarsku a podobně,“ doplnil.

Do zahraničí chtějí své svěřence vzít i orientační běžci. Sport, který není tolik vidět, má ve Zlíně bohatou historii a úspěšné závodníky. Založený byl už v polovině 60. let a svým počtem více než 200 aktivních členů patří k největším v Česku. Dětí do 18 let je ve Zlíně skoro stovka, další orientační běžci vyrůstají v Luhačovicích, Kroměříži nebo třeba Vizovicích.

„Máme tady krásné prostředí na trénování v terénu, ale teď by se ti nejlepší mohli díky akademii dostat i na nějaké zajímavé zahraniční soustředění, což pro ně bude určitě prospěšné. To dříve nebylo až tak běžné, hlavně kvůli finančním nákladům,“ poukázal předseda Sportovního klubu orientačního běhu Zlín Filip Pastuszek.