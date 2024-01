Zlín zcela promine nájem za sportoviště jen některým klubům, dalším to vadí

S kluby, které je využívají, uzavře Zlín nájemní smlouvy, podle nichž za ně budou platit. Ať už jde o fotbalový či hokejový stadion, sportovní halu Datart, nebo Stadion mládeže, kde je zpoplatněný víkendový provoz už od podzimu. Město jim však bude náklady kompenzovat.

„V roce 2024 budou mít ze strany města plně hrazený nájem ve formě dotace. Od roku 2025 mají všichni nárok na padesát procent. Jen s výjimkou těch, které jsou v souladu s komunikační strategií města, ty mají dostat opět sto procent,“ přiblížil primátor Jiří Korec.

Týká se to hokeje, fotbalu, volejbalu, basketbalu, házené a možná také ragby. Důvodem je, že si město v případě jejich prvních týmů platí reklamu.

„Je to i určitá forma atrakce pro občany Zlína a širokého okolí. Chceme, aby tam podpora mládeže byla co největší. Když je kvalitní mládež, je možné si za nižší rozpočet klást nejvyšší cíle,“ vysvětlil Korec.

Nájemné jde u klubů do stovek tisíc, někde do milionů korun. Hokejisté by měli platit sedm milionů korun. „Máme výpočet nájmu, jak ho zpracovalo město, ještě jsme se k tomu ale nedostali,“ řekl jednatel Berani Zlín Jan Pravda.

Nevím, kde na to vezmeme, běduje šéf atletů

Naopak sportovní oddíly, jež ve zmíněné komunikační strategii nejsou, budou mít od příštího roku nájem hrazený jenom z poloviny. V případě atletického klubu, který působí na Stadionu mládeže, činí kolem 670 tisíc korun ročně. Polovinu peněz by si tak klub zřejmě musel sám zajistit.

„Nevím, kde na to vezmeme. To je nereálné. Hodně mi to vadí,“ reagoval předseda Lukáš Vojtek. Atletický klub je jeden z nejpočetnějších oddílů ve městě, má pět stovek členů, z toho zhruba 300 registrovaných.

Členský příspěvek je 4 500 korun a bude se zvedat na 5 000 korun. „Atletika nemůže stát deset tisíc korun. Není to lední hokej, jenom se běhá po ovále. Nemůžeme z lidí jenom sát peníze. Sám jsem rodič, takže se na to snažím dívat i z opačné strany,“ popsal Vojtek.

Ragbisté by za Stadion mládeže měli platit téměř 850 tisíc, pokud nebudou v souladu s komunikační strategií. „Mám obavy, že by to byl velký problém. Museli bychom skokově zvýšit členské příspěvky, což by nám zejména u mládeže mohlo způsobit velký odliv hráčů,“ poznamenal viceprezident ragbyového klubu Daniel Chytil. Členský příspěvek je 3 500 korun a půjde nahoru.

„Klubům, které jsou pod společností Steza, můžou oddíly v komerčních prostorách nájmy jen závidět. Je to pro ně zásadně výhodnější, než kdyby byly někde jinde,“ vzkázal Korec. „Pokud to nejsou schopni získat na základě své členské základny, což je standardní proces, asi něco dělají špatně,“ doplnil.

Peníze z nájmu půjdou na provoz i investice

Podle magistrátu mohou kluby získat další dotace od Zlínského kraje či Národní sportovní agentury. A politici zmiňují, že například zlínští plavci takto fungují v městských lázních dlouhodobě.

„Peníze, co se vyberou, půjdou většinou na provoz sportovišť. Ale chceme do nich také investovat, protože nejsou v úplně komfortním stavu,“ podotkla radní Jana Bazelová, jež má na starosti sport.

Městská společnost Steza rozeslala oddílům výpočtové listy ohledně nájmů a do poloviny ledna s nimi chce uzavřít nájemní smlouvy. „Požádali jsme je, aby se k návrhu výpočtu ceny vyjádřily, což několik z nich udělalo. Ostatní k tomu připomínky neměly,“ uvedl ředitel Stezy Karel Havlíček.

Kluby mají o dotaci na nájem zažádat do 12. ledna, město jim však nechce upřít ani dotaci na činnost, již jim dávalo i dříve. Teď to bude vše v jednom s tím, že se pravidla pro podporu činnosti změnila.

Částka se bude vypočítávat podle složitějšího vzorce. Půjde i o to, jestli je klub spádovým sportovním spolkem, což znamená sportovním centrem mládeže či akademií. Pak by se město podílelo také na placení trenérů. To by se mělo týkat rovněž atletů, kteří by touto cestou mohli získat další potřebné finance.

„Klub si může pohoršit ve chvíli, kdy má zásadně nízké příspěvky. Částka vychází i z jejich výše,“ upřesnil Korec.

Ve fondu tělovýchovy je téměř 60 milionů korun, které se budou rozdělovat. „Budeme to zavádět poprvé, takže se může stát, že výše pro fond bude upravena směrem dolů, když zjistíme, že je tam financí zbytečně moc,“ připustil primátor.