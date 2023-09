Ve Zlíně není kde sportovat, zavřený areál Sokolovny proto čeká modernizace

„Dlouho se tam neinvestovalo a na radnici se už delší dobu bavíme o tom, že by si sportovní areál zasloužil rekonstrukci. V současné době se zpracovává projekt,“ přiblížila náměstkyně primátora Jana Bazelová, která má oblast sportu v kompetenci.

„Probírali jsme to s házenkáři i fotbalisty, aby nedošlo k nějakým třenicím,“ doplnila. Návrh změny počítá se dvěma hřišti s umělou trávou a jedním multifunkčním s pryžovým povrchem. Určené budou zejména na malou kopanou a házenou.

Dále tam budou nové zpevněné plochy i s mobiliářem, nové střídačky a doplní se stávající osvětlení. Součástí areálu jsou šatny, které se postupně modernizují. Už dříve byly zatepleny a dostaly nové sociální zařízení se sprchami.

Město by chtělo získat na proměnu sportovního areálu Sokolovny až 70 procent nákladů od Národní sportovní agentury, zbytek by zaplatilo z vlastních zdrojů.

V příštím roce by se mohlo pustit také do proměny chátrajícího skateboardového hřiště v Bartošově čtvrti. Podnět s návrhem nových překážek vzešel z projektu Tvoříme Zlín, kde obyvatelé města navrhují, co by se mohlo v jeho vnitřní části změnit.

„Rozvinula se kolem toho debata a městská rada usoudila, že by si celý prostor zasloužil revitalizaci. Bude se dělat projektová dokumentace a příští rok bychom mohli kopnout do země,“ nastínila Bazelová.

Ve hře je rozšíření areálu ve Vršavě

Vzhledem k nedostatku sportovišť si radnice nechala před lety zpracovat studii na rozšíření tréninkového areálu na Vršavě, kde by mohla vyrůst tribuna, atletický tunel, hala, posilovna a zejména travnaté hřiště pro ragby, americký fotbal a baseball. Vzhledem k nedostatku peněz a špatné ekonomické situaci, však záměr loni zastavila s tím, že bude investovat do stávajících sportovišť, aby je udržela v provozu.

„Další sportoviště by bylo potřeba, na Stadionu mládeže je přetlak sportovců,“ konstatovala Bazelová. „Kdyby se situace zlepšila a našli bychom finanční prostředky a vhodnou plochu, tak se rozšíření areálu na Vršavě nebráníme. Aktuální to ale není,“ doplnila.

Podle Bazelové by i skromnější investice vyšla na desítky milionů korun, aby nová hrací plocha měla potřebné zázemí. Nedávná výměna trávy na Stadionu mládeže stála zhruba pět milionů korun.