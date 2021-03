Sportovci už se nevejdou, Zlín plánuje zvětšení areálu na Vršavě

Menší varianta počítá se vznikem ragbyového hřiště, na kterém by primárně trénovali mladí ragbisté, američtí fotbalisté a část atletů.



Druhou možností je ještě větší hřiště, kde by se mohl hrát i baseball, který je prostorově náročnější. U obou sportovišť se počítá s novým zázemím.

„Studie proveditelnosti posoudí nákladnost obou variant. Větší varianta bude zřejmě ekonomicky náročnější,“ nastínil František Pilka, zlínský zastupitel a předseda komise tělovýchovy, mládeže a sportu.

Za sportovním areálem se zvedá zalesněný svah, takže v případě většího hřiště by byly nutné rozsáhlejší zemní práce. V obou variantách ale sportoviště zasáhne do sousední zahrádkářské kolonie. Město by potom podle Pilky zahrádkářům nabídlo náhradní pozemky.



Studie proveditelnosti bude hotová zhruba za dva měsíce. „Potom se rozhodneme pro jednu z variant a následovat bude zadání projektu a další kroky. Realizace by mohla být v příštím roce,“ odhaduje Pilka.

Město ale bude potřebovat dotace, jež chce získat zejména od Národní sportovní agentury.

Nové hřiště je potřeba především proto, že zlínský Stadion mládeže je přetížený. Kromě atletů na něm působí ragbisté, američtí fotbalisté, baseballisté, triatlonisté, fotbalisté, hokejisté, volejbalisté, ale také hasiči, městská i státní policie a několik zlínských škol. Všichni sportovci se tam nemůžou vejít.

„Počet uživatelů vzrostl z původních 40 až 50 tisíc za rok na 120 až 130 tisíc. Travnatá plocha je v sezoně zatížená na 250 procent, počet závodů a zápasů se zvýšil dvojnásobně,“ zmínil už dřív náměstek primátora Miroslav Adámek, který má sport v kompetenci.

„O novou hrací plochu bojuji deset let. Potřebovali bychom ji co nejdříve. Na Stadion mládeže se už prostě nevejdeme,“ upozornil opakovaně prezident zlínského ragbyového klubu Josef Iž. Nové hřiště by podle Pilky mohlo sloužit i dalším sportům, například fotbalistům.

Město bude chtít řešit i budoucnost celého vršavského areálu, který vlastní Sportovní kluby Zlín (SK Zlín). Jednou z možností je, že by ho získalo do svého vlastnictví.

Nové hřiště chtějí i fotbalisté

„Ještě jsme se nebavili o tom, jestli by to bylo zdarma, nebo za peníze. Musíme tuto otázku otevřít,“ nastínil primátor Jiří Korec. „Na druhou stranu je zřejmé, že nemůžeme donekonečna přebírat vybydlený majetek, do kterého budeme potom investovat,“ upozornil.

Město loni převzalo od SK Zlín fotbalový stadion Letná sice za jednu korunu, ovšem s vědomím, že je ve špatném technickém stavu a bude do něho muset dávat peníze.

„Sportovní kluby mají eminentní zájem na tom, aby se areál na Vršavě dál rozvíjel a aby se ze stávající jednopatrové budovy stala dvoupatrová,“ řekl ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

S areálem Vlastislava Marečka, kde jsou v současné době čtyři hřiště, mají plány také fotbalisté, kteří ho využívají především. Generální manažer klubu FC Fastav Zlín Zdeněk Grygera nedávno zmínil, že by se tam k tréninkům mohl přestěhovat i prvoligový tým, který by na hlavním stadionu hrával jen zápasy.

„Na Vršavě by vzniklo tréninkové středisko, kde by působila mládež i muži, zázemí by měli ale oddělené,“ řekl Grygera. To by však zřejmě vyžadovalo ještě jedno travnaté hřiště, extra pro fotbalisty. Pro něho by byl v areálu prostor, rozhodnuto o jeho vzniku však ještě není.