Zetka má usnadnit cestování po Zlínském kraji, ale v desítkách spojů neplatí

Když si Pavla Novotná z Kroměříže krajskou kartu koupila, těšila se na to, že jí při nastupování odpadne nutnost vytahovat peněženku z kabelky. Záhy však zjistila, že ne vždy to bude možné. Narazila ve chvíli, kdy jela z Kroměříže do Holešova spojem, který vyjíždí v 15.28 hodin. Řidič jí Zetku neuznal a musela zaplatit penězi.

„Naivně jsem si myslela, že si pořídím kartu, zaplatím potřebná pásma, na kterých se pohybuji, a bez potíží nastoupím do prvního autobusu nebo vlaku a nebudu muset pořád řešit, jestli mám drobné,“ svěřila se Novotná. „Tak moc kartu Zetka propagovali, ale nedojedu s ní ani z Kroměříže do Holešova,“ posteskla si.

Důvod, proč to tak je, je prostý. Zmíněný spoj totiž začíná v Prostějově a provozuje ho dopravce FTL – First Transport Lines, který jezdí v sousedním Olomouckém kraji. A odbavovací systémy v integrované dopravě Olomouckého a Zlínského kraje nejsou kompatibilní.

„Víme o tom, že je to využívaný spoj, ale bohužel s tím teď nic neuděláme,“ reagoval ředitel krajské společnosti Koordinátor veřejné dopravy ve Zlínském kraji Martin Štětkář. „Nemáme s nimi smlouvu, ale pracujeme na tom, aby uznávali naši Zetku a my jejich. Měli jsme už na toto téma jednání. Jejich odbavovací systémy nejsou bohužel kompatibilními s našimi, což je problém,“ poznamenal.

Podle něho je propojení technicky řešitelné, ovšem bude stát peníze a je otázkou, jestli je bude chtít Olomoucký kraj dát. Musí se sladit hardware a software odbavovacích zařízení i tarify, což může trvat dlouho. „Propojení krajů v této věci není jednoduché, proto se bavíme spíše o letech,“ odhadl Štětkář.

„Společné řešení se snažíme najít, ale není to záležitostí několika měsíců,“ přitakal náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel. „Do budoucna však Zlínský kraj připravuje vznik mobilní aplikace. Platba přes ni bude moct být uznávána v obou krajích,“ zmínil.

Cestující mají potíže i s platební kartou

Cestující, který chce mít jistotu, že v jím vybraném spoji bude moci platit Zetkou, se musí podívat do jízdního řadu, zda pro autobus platí tarif Zlínského kraje. V opačném případě si bude muset nachystat peníze, případně platební kartu.

Podobný problém je i se spoji z Jihomoravského kraje. Dohromady jde o zhruba 80 spojů z celkových 4 600 ve všední den, které ve Zlínském kraji jezdí, v nichž není možné Zetkou platit.

Kartou se dá naopak platit v Moravskoslezském kraji. A tamější kartou lze hradit zdejší jízdné. „Naše technologie jsou shodné, přebírali jsme ji od nich,“ vysvětlil Štětkář.

Pokud jde o placení platební kartou, tak i s tím bývají problémy, protože čtecí zařízení nefunguje vždy ve všech spojích. „Nemáte jistotu, že v autobuse bude fungovat terminál. Stalo se mi už párkrát, že jsem nemohla zaplatit kartou,“ postěžovala si další cestující ze Zlínského kraje.

I o tom Zlínský kraj ví. „Týká se to některých autobusů zejména na Kroměřížsku. Problém spočívá v tom, že při špatné manipulaci s bankovní kartou se odpojí čtečka v autobuse a pak je nutné ji restartovat,“ upřesnil Doležel.

Zetka funguje v MHD v Hradišti

Zlínský kraj se také snaží průběžně rozšiřovat možnosti platby kartou Zetka. Od října se s ní dá platit v městské hromadné dopravě v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice. Cestující si na ni mohou nahrát časové jízdné: třiceti a devadesátidenní jízdenku i síťové celoroční předplatné.

„Pořízení časového jízdného bude vhodné pro občany pravidelně využívající veřejnou dopravu, kteří zaplatí méně, než kdyby si kupovali jednotlivé jízdenky,“ uvedl místostarosta Uherského Hradiště Jaroslav Zatloukal.

Systém zatím funguje pouze jednosměrně a navíc částečně. Na nahrané časové jízdné pro hromadnou dopravu mohou lidé jezdit autobusy, ale ne už vlaky. Důvodem je opět nekompatibilnost odbavovacích systémů.

Plnohodnotná integrace nastane od příštího roku, kdy by se do systému měly přidat hromadné dopravy v Kroměříži a ve Vsetíně. Zlín přijde na řadu až později.