Budování nového centra z modulů by mělo zabrat přibližně rok. Stát má 100 milionů korun. „Povolení bychom chtěli mít co nejdříve. Nebude to jen na nás, ale i na stavebním úřadě,“ nastínila Marie Schüller, která má na starost provozní část nové budovy.
„Podle původní studie jsme chtěli už v roce 2026 otevírat, ale upřesňování projektu zabralo nějaký čas. Také jsme museli dodržovat lhůty. Nejde to tak jednoduše. Příští rok na jaře bychom ale chtěli začít stavět,“ uvedla.
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Místo Šmoulího města postaví kulturní centrum. Nebude to Nový Čech, ujistila firma
Aktuálně je projekt na radnici ke schválení. Firma Koma Modular, která je investorem stavby, ho tam doručila, protože má ve smlouvě s městem, jež vlastní pozemky, že tak učiní. Návrh zástavby vzešel z veřejné soutěže a vedení města si tak může pohlídat, že investor od původního záměru neustoupil.
„Bude to spíše formální kontrola, že jsou tam věci, které mají být,“ poznamenal primátor Jiří Korec (ANO). Město o tuto zástavbu stojí a věří, že pomůže Jižní Svahy oživit a uprostřed největšího zlínského sídliště vznikne něco velmi atraktivního.
„Pokud nebude mít město výhrady, obratem to podáme na stavební úřad. Pokud by se něco dopřesňovalo, podáme žádost nejpozději do konce září,“ sdělila Schüller.
Objekt bude průchozí ze tří stran, vznikne z modulů a jeho dominantou bude takzvaný lampion. Návštěvníkům nabídne galerii, tvůrčí dílny, restauraci, bistra, kavárnu či cukrárnou i čtyři sály pro dočasný pronájem a velký multifunkční sál pro 250 lidí.
„Pořádat se v něm budou moci konference, plesy, komorní divadla i koncerty, komunitní setkání či besedy,“ vypočítala Schüller.
Vyklizený pozemek pod druhým segmentem ale to do té doby nezůstane prázdný. Firma tam chce po letních prázdninách zřídit speciální dětské hřiště, které zatím není nikde jinde na Moravě.
Dočasné dobrodružné dětské hřiště
Nazývá ho Adventure Playground (Dobrodružné hřiště) a děti na něm budou ze dřeva a jiných materiálů pomocí nářadí stavět bunkry i jiné věci. K dipozici jim k tomu bude lektor.
Klasická hřiště jsou navržená tak, aby byla co nejbezpečnější a předem určovala, jak si mají děti hrát. Dobrodružné hřiště naopak vzniká průběžně pod rukama samotných dětí.
Dočasně nefunkční místo se tak má proměnit v živý prostor. Společnost si ještě musí povolit dvě mobilní buňky, v nichž bude zázemí.
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Tečka za Šmoulím městem. Vznikne zde průchozí atrium pro gastro, dílny i koncerty
Nové kulturní a společenské centrum se původně jmenovalo Nový Čech, název bude ale nakonec jiný, a to re:public. Re má označovat nový začátek, public je odkaz na veřejnost. Dohromady má připomínat, že latinsky je republika, res publica, tedy věc veřejná.
Koma na jaře uspořádala mezi obyvateli průzkum a v březnu veřejné setkání, kde záměr představila. Kvůli obavám lidí nebude centrum otevřené 24 hodin denně, ale na noc se bude zavírat, aby se v jeho útrobách nezdržovali nezvaní návštěvníci.
Schüller přiznala, že firma má k záměru i negativní ohlasy, ale nikdo si soustavněji nestěžuje. Bývalí provozovatelé barů a hospod ve Šmoulím městě záměr kritizovali mimo jiné proto, že tam nebudou klasické hospody s cenově dostupným pivem, což může lidem z okolí vadit. Soutěže na novou zástavbu se zúčastnili, ale město dalo z více důvodů přednost Komě.
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11. listopadu 2025