Kdo vůbec byla Marie von Ebner-Eschenbach, která je v tuzemsku prakticky neznámá? Spisovatelka pocházela ze starého moravského šlechtického rodu Dubských z Třebomyslic. Narodila se v září 1830 ve Zdislavicích poblíž Kroměříže. Provdala se za svého bratrance, rakouského důstojníka Moritze von Ebner-Eschenbach.
Spisovatelka bývá přirovnávána k rakouské Boženě Němcové. Přestože se většina jejích knih odehrává na Moravě, je u nás prakticky známá, protože psala německy, i když česky uměla. Jako první žena byla dvakrát za svého života nominovaná na Nobelovu cenu za literaturu.
Byla šlechtična, ale přesto se věnovala ve svých knihách obyčejným lidem a zajímala se o venkovský život. „Psala skutečně velmi podobně jako Božena Němcová. Zdislavice byly její domov, ale pobývala i v Lysicích nebo nedalekých Hošticích. A samozřejmě také ve Vídni,“ uvedla historička Kateřina Hloušková, která se o rod zajímá a vydala paměti spisovatelčiny příbuzné hraběnky Alžběty Dubské.
|
Pokroková hraběnka. Vládla perem a odmítala zkostnatělé pořádky
Hrobka, ve které jsou spolu se spisovatelkou pohřbení i další členové rodu Dubských, pochází z druhé poloviny 19. století. Stojí v sousedství zdislavického zámku. Před rekonstrukcí byla ve velmi špatném stavu.
Czech National Trust hrobku spolu s přilehlým parkem vlastní od roku 2016. „Tady to bylo naprosto zarostlé,“ řekl vedoucí projektu Patrik Hoffman. „Hrobka trpěla po technické stránce. Teklo do ní, byla mokrá. Její statika byla narušená.“
Proto bylo třeba udělat opatření proti pronikání vlhkosti do budovy a staticky ji zajistit, aby se nezbortila. Řemeslníci opravili střechu, zrenovovali podlahy, zrestaurované jsou omítky, výmalby i mobiliář. Náklady přesáhly 16 milionů korun.
Kupole připomíná římský Pantheon
Mezi nejzajímavější části objektu patří kaple, jejíž kupole připomíná zmenšeninu římského Pantheonu. Zrekonstruované jsou také terasy, které hrobku obepínají. Upravený je i okolní dvouhektarový park.
„Je o skoro neuvěřitelné, jak se zámek i kaple proměnily. Vděčíme za to i soukromému majiteli zdislavického zámku, který pochází z Rakouska,“ dodala Hloušková.
„Josef Gschwandtner, který má českou manželku a mluví bezvadně česky, se do zámku zamiloval, koupil ho v šíleném stavu a deset let ho dával do současné podoby. Bez jeho podpory by se nepodařilo uskutečnit ani opravu kaple.“
|
Britská historička zachraňuje české památky, dostala cenu od Mayové
Impuls k opravě památky vznikl spontánně díky nadšené skupince milovníků kulturního dědictví. Byli zklamaní z toho, jak funguje památková péče pod státní správou. Typickým příkladem byla právě zchátralá hrobka ve Zdislavicích.
„Trochu romanticky jsme chtěli po britském vzoru vytvořit model komunitní péče o památky. Dělat to jinak a svobodněji,“ uvedl dobrovolník Petr Hudec, který památkou provázel při jejím prvním otevření pro veřejnost.
Tak vznikla před deseti lety odnož proslulé britské organizace Czech National Trust, která usiluje o obnovu a prezentaci českého kulturního dědictví, ať už je v jakémkoliv vlastnictví.
Zpřístupnění hrobky je pilotní projekt
„Hrobka ve Zdislavicích je pilotní projekt, kde chceme vyzkoušet, jestli to zvládneme. Jestli je i v českých podmínkách reálné, aby se o památku starali dobrovolníci. Třeba v Anglii je to standard. Lidé to považují za čest,“ podotkl Hudec.
„Měli jsme velké plány a nadšení, ale narazili jsme na své limity, takže to šlo pomaleji, než jsme si představovali. Ale nyní přišel den, kdy je kaple opravený. Je to také velká zásluha nového majitele zdislavického zámku. Nejprve investoval do opravy zámku, pak z velké části financoval i stavební obnovu kaple,“ dodal Hudec.
Tím ale úkol nekončí. V další fázi chtějí opravit nedaleké místo, kde dříve stával skleník. Tam bude sídlit zázemí pro návštěvníky památky. Betonové základy už jsou hotové. Hrobka by pak měla být běhen turistické sezony zpřístupněná v pravidelném režimu.