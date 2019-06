Pokud jsou lidé proti, spalovnu ve Vsetíně nepostavíme, říká investor

Dorazil na pondělní jednání vsetínského zastupitelstva a po dvou hodinách dostal možnost promluvit. Pavel Bernát, ředitel liberecké spalovny Termizo, který stojí za projektem na výstavbu spalovny odpadů ve Vsetíně, na závěr svého vystoupení prohlásil: „S odpadem se bude muset něco dělat a my přinášíme řešení v podobě zařízení na zpracování odpadů. Chceme také prokázat, že víme, jak zabránit ovlivnění životního prostředí. Pokud ale místní komunita nechce, stavět ho tady nebudeme.“

Pokud investor od záměru opravdu couvne, vyřeší se tím obavy obyvatel z toho, jak spalovna ovlivní život ve Vsetíně.

Lidé mají strach ze zvýšeného výskytu nebezpečných chemických látek v ovzduší či negativního vlivu spalovny na odpadovou politiku města.

„Je to jedna z možností, jak celá kauza dopadne. Investor nabízí řešení problému s odpadem, a pokud jej ve Vsetíně nepřijmeme, nebo se proti němu postaví občané, může jej nabídnout někomu jinému. To je jeho volba,“ řekl místostarosta Pavel Bartoň (ANO).

„Odstoupení od záměru stavět spalovnu by bylo ideálním řešením. Ušetřilo by to hodně práce,“ konstatoval Michal Berg z opoziční Koalice pro otevřený Vsetín.

Právě spalovna byla ústředním tématem pondělního jednání zastupitelů i veřejnosti. Její chystaná výstavba je ve městě tématem číslo jedna.

Odpad z jiných měst tady nechceme, vzkázali zastupitelé

Nesouhlasnou petici dosud podepsalo kolem 4 500 lidí a na jednání dorazil i šéf petičního výboru Přemysl Baran. „Pro spalovnu bylo vybráno nevhodné místo. Pokud bude v centru, zhorší se tím ovzduší,“ upozornil.

Spalovna odpadů Má vzniknout na místě současné plynové kotelny za sběrným dvorem u Kauflandu ve vsetínské místní části Luh. Primárně bude spalovat komunální odpad, sekundárně potom vyrábět teplo a elektrickou energii. Její stavbu chystá firma Zásobování teplem Vsetín, hotová by měla být v roce 2021.

Investiční záměr nyní čeká zjišťovací řízení takzvaná velká EIA, která má zhodnotit vliv stavby na životní prostředí. Stanovisko krajského úřadu lze očekávat do listopadu. Do poloviny července se k tomuto procesu mohou vyjádřit samosprávy či občané. Berg proto chtěl, aby svoje vyjádření dalo také zastupitelstvo.

„Navrhuji, aby se město Vsetín vyjádřilo, že nesouhlasí, aby se ve spalovně zpracovával odpad z okolí Vsetína nebo jiných obcí,“ podotkl Berg.

Naráží na fakt, že v dokumentu, který zveřejnil krajský úřad na svém webu, investor uvádí: „Zařízení bude spalovat odpady přednostně z oblasti ORP (obec s rozšířenou působností, pozn. red.) Vsetín. Nelze vyloučit částečné zahrnutí sousedních ORP – Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vizovice – v případě nedostatečného množství vhodných odpadů v ORP Vsetín.“

A obavy měli i další zastupitelé. „Kapacita spalovny má být 12 tisíc tun odpadu, produkce ze Vsetína je 4 770 tun. Většinu odpadu bude nutno dovážet z okolních obcí. Jak chcete zavázat podnikatelský subjekt, aby za nižší cenu neodebíral odpad odjinud?“ ptala se Iveta Táborská z ODS.

Zastupitelé nakonec schválili usnesení, že město Vsetín je proti tomu, aby se v chystané spalovně zpracovával odpad z jiných měst.

Kvůli spalovně se může konat místní referendum

Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky řada připomínek, které na jednání zazněly, patří do procesu EIA a zkoumat je mají odborníci na hejtmanství.

Zmínil také fakt, že město odeslalo investorovi dopis, v němž požaduje garance, že se zde bude spalovat primárně odpad ze Vsetína. Chce znát i vliv spalovny na životní prostředí a na ceny odpadů a tepla. „V tuto chvíli čekáme na slíbené informace a stejně tak na závěry šetření EIA,“ poznamenal starosta.

Růžička kvůli spalovně rovněž zvažuje možnost vypsání místního referenda. Přesto musel odrážet výtky rozzlobených obyvatel, kteří na zasedání dorazili. „Proč se nepostavíte za lidi, když to tady nikdo nechce? Jejich názory vás nezajímají,“ znělo z řad veřejnosti. „Proč město neposlalo v rámci EIA ani jednu námitku?“ ptala se mladší žena.

„Staví soukromý investor, ne město. Názory obyvatel pečlivě monitorujeme, vyzvali jsme také investora k vyjádření a čekáme na rozhodnutí kraje,“ reagoval Růžička.

Podle radnice se na městském úřadu vytvářejí připomínky k danému záměru. „Mám na stole z odboru životního prostředí dokument, který na pěti stranách rozebírá, proč jsme nepožadovali velkou EIA,“ dodal Bartoň, podle nějž projekt spalovny splnil všechny legislativní parametry a odbor je v této věci na vedení města nezávislý.