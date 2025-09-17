V uplynulém týdnu přibyl také souhlas od krajského úřadu ve Zlíně. Až doběhnou ostatní schvalovací procesy, bude mít Uherskohradišťská nemocnice novou spalovnu nebezpečného zdravotnického odpadu připravenou k zahájení provozu.
Zlínský kraj tak bude mít k dispozici vlastní novou spalovnu pro tento druh odpadu, která bude sloužit nejen hradišťské nemocnici, ale i té největší, zlínské.
„Až dostaneme souhlas, spustíme zkušební provoz. Předpokládáme, že se tak stane ve čtvrtém kvartálu letošního roku,“ upřesnila mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová. „Bude to moderní bezpečná spalovna, kdy budeme zdravotnický odpad využívat i energeticky.“
Nová budova v nemocničním areálu nahradí čtvrt století starou spalovnu. Bude mít téměř trojnásobnou kapacitu a za den zlikviduje 3,6 tuny, tedy 152 kilogramů za hodinu. A vyprodukované teplo využije ve svém provozu.
Náklady na tuto investici se pohybují kolem 180 milionů korun, asi 130 milionů získala nemocnice jako dotaci od Evropské unie.
Spalovat se zde budou zejména vyřazené léky, ostré předměty, použité rukavice, jednorázové obleky, injekční stříkačky, vyřazené krevní konzervy, materiál z laboratoří, biologický materiál, cytostatika, infekční odpady a podobně.
Využití pro dvě nemocnice
Nejvíce odpadu produkují oddělení centrálních operačních sálů, anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny a kardiologické oddělení včetně intenzivní kardiologie a arytmologie.
Využití pro dvě krajské nemocnice bude výhodné z obou stran. „Změna nám přinese kromě efektivnější manipulace s odpadem v rámci areálu naší nemocnice také zlevnění likvidace odpadu,“ potvrdil ekonomickou výhodnost náměstek pro provoz a bezpečnost Baťovy nemocnice ve Zlíně Bohumír Gottfried. „V tuto chvíli s kolegy z Hradiště finalizujeme celou logistiku,“ přiblížil.
Podle něj vyprodukuje nemocnice každý rok dohromady 1 118 tun odpadu, a to jak zdravotnického, tak také komunálního a recyklovatelného. A za likvidaci zaplatí 14 milionů korun. Samotného zdravotnického odpadu bylo před dvěma lety 500 tun, teď jde o 650 a jeho likvidace stojí zhruba 9,2 milionu korun.
V Uherském Hradišti v minulosti evidovali 350 tun zdravotnického odpadu ročně, ve Vsetínské nemocnici se množství pohybuje kolem 95 tun.
Kroměřížská nemocnice vyprodukovala v roce 2023 asi 151 tun nebezpečného zdravotnického odpadu, loni už to bylo bezmála 174 tuny a náklady se pohybovaly kolem 3,5 milionu korun. Ve valašskomeziříčské nemocnici Agel jde o 90 tun. „Během dvou let se u nás množství odpadu zvýšilo o pět až deset procent,“ upřesnila Fojtová.
Odpad bude přivážen na místo ve speciálních pytlech, krabicích, kontejnerech nebo pevných obalech. Podle stanoveného provozního řádu nesmí být doba mezi přivezením odpadu a jeho spálením delší než tři dny.
Otázka vlivu na životní prostředí
Spalování bude probíhat ve dvou stupních a v několika fázích. Popel pak bude směřovat na skládku nebezpečného odpadu.
Ze začátku se ve městě zvedla vlna kritiky vůči této stavbě, kdy se někteří obyvatelé obávali znečištění ovzduší, nadměrného hluku nebo zvýšené dopravní zátěže v okolí nemocnice.
Záměr ale splnil všechna potřebná nařízení a limity a prošel také složitým procesem EIA, tedy zhodnocením vlivu na životní prostředí.
Nové zařízení bude pod dohledem kvůli měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší, množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod. A protože bude v nepřetržitém provozu, obsluhovat ho bude osm pracovníků, kteří se budou střídat po dvou.