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Soudce z Uherského Hradiště má za průtahy snížený plat, není to poprvé

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  12:24

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Uherskohradišťský soudce Jiří Přibyl | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti Jiří Přibyl přijde kvůli průtahům v řízení o deset procent platu na tři měsíce. Snížení platu navrhl jeho nadřízený, kárný senát Vrchního soudu v Olomouci dnes schválil návrh dohody o vině a kárném opatření.

Stejný soudce stál ze stejného důvodu před kárným senátem již v minulosti. Jeho nadřízený tehdy požadoval až zbavení funkce, v řadě trestních řízení podle něj vyhotovil rozsudky se zpožděním několika měsíců, výjimečně i let. I tehdy byl potrestán snížením platu.

„Co se týče kárného opatření, neshledal kárný soud žádných důvodů, proč by se mělo jevit jako příliš příkré či mírné, je adekvátní,“ uvedl předseda kárného senátu Milan Kaderka.

Podotkl, že jde o relativně mírné opatření, svou roli hrálo i pozitivní hodnocení kárně obviněného. Samotný kárně obviněný soudce Přibyl se z dnešního jednání omluvil, věc se projednávala v jeho nepřítomnosti.

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Průtahy v řízení se podle předsedy Okresního soudu v Uherském Hradišti Petra Šťastného týkaly čtyř věcí; průtahy vyšly najevo po provedené kontrole ze strany krajského soudu.

„Kárnou žalobu jsme podali na doporučení výsledků kontroly. S kolegou jsme věc projednali a kolega sám navrhl kárnému senátu uzavření dohody o vině a uložení kárného provinění,“ řekl dnes předseda soudu.

Nadřízení jeho žádosti vyhověli, Šťastný uvedl, že po výtce svůj přístup soudce radikálně změnil. „Délka řízení již není tak dlouhá, doba mezi jednotlivými úkony je opravdu plynulá,“ doplnil předseda soudu.

Rozsudky se zpožděním měsíců i let

Dvaapadesátiletý soudce Přibyl je soudcem od roku 2002 a před kárným senátem stál kvůli průtahům již v minulosti, naposledy v lednu 2019 přišel o deset procent platu během jednoho roku.

Tehdy místopředseda Krajského soudu v Brně Aleš Flídr požadoval, aby byl Přibyl zcela zbaven funkce soudce kvůli tomu, že v řadě trestních řízení vyhotovil rozsudky se zpožděním několika měsíců, výjimečně i let. I tehdy byla kárná žaloba výsledkem prověrky provedené vedením krajského soudu na trestním úseku v Uherském Hradišti.

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Podle předsedy uherskohradišťského soudu nebývá zvykem, aby stejný soudce stál před kárným senátem ze stejných důvodů vícekrát, jeho přístup se však podle Šťastného od té doby změnil.

„Někdy se to stane, bohužel. V té době, kdy tady byl kolega naposledy, kárný senát řešil tři kolegy z našeho soudu, kteří pracovali na trestním úseku. Všichni tři byli v rámci toho kárného řízení projednávání a kolega za tu dobu snížil počet nevyřízených věcí z více než 160 na současných 29. Pokud snížíte za pět nebo šest let takovým způsobem stav vyřízených věcí, může se to projevit v únavě. I z tohoto důvodu jsme byli nakloněni dohodě o vině a trestu,“ doplnil Petr Šťastný.

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