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Za znásilnění čtrnáctileté dostal muž osm let, podle znalců trpí hebefilií

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  11:51aktualizováno  12:04
Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Obžalovaným je osmačtyřicetiletý muž ze Zlína. (březen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...
Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...
Budova pobočky brněnského krajského soudu ve Zlíně.
Budova soudu ve Zlíně (únor 2024)
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Za předloňské znásilnění a sexuální útok na čtrnáctiletou dívku ve Zlíně uložila zlínská pobočka brněnského krajského soudu osmačtyřicetiletému muži osm let vězení. Vinu v tomto případě popřel. Naopak doznal se k výrobě dětské pornografie. Rozsudek není pravomocný.

V dalších případech, ke kterým se obžalovaný přiznal, prostřednictvím internetu kontaktoval 21 dívek a přiměl je, aby mu před webkamerou pózovaly nahé.

V případě znásilnění se rozsudek opíral o výpověď poškozené dívky, kterou senát považuje za věrohodnou. „Nemá jakýkoliv důvod ubližovat obžalovanému nepravdivou výpovědí. A to vyplývá i z té skutečnosti, že sama nechtěla hlásit trestnou činnost, protože se bála, že by jí nevěřili. Vina obžalovaného je prokázána,“ řekl po vynesení rozsudku předseda senátu Radomír Koudela. K ohlášení případu na policii přiměla dívku až jedna z jejích kamarádek.

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Spolu s nepodmíněným trestem uložil soud ve shodě s návrhem obžaloby dosud netrestanému muži ochranné ústavní sexuologické léčení.

„Mělo by zabezpečit, aby poté, co obžalovaný bude na svobodě, již pokud možno nepáchal trestnou činnost, nebo tato možnost byla co nejmenší,“ doplnil Koudela. Muž navíc musí poškozené dívce zaplatit 200 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.

Na opilou školačku a její dvě kamarádky narazil v březnu 2024 večer v trolejbusu, načež jim navrhl, aby šly k němu domů. Tvrdí, že dívky, které opilou kamarádku doprovázely a následně ji s ním nechaly samotnou v bytě, mu řekly, že jim je 18 let a všechny tři společně chodí na praxi. Proto si prý myslel, že jsou všechny přibližně stejně staré.

Opilou ji svlékl donaha a osahával

Muž uvedl, že pokud by znal skutečný dívčin věk, k sobě do bytu by ji nevzal. Popřel, že by s ní měl sexuální styk. Připustil, že ji líbal, osahával a v její přítomnosti se i uspokojoval, tvrdí však, že se tak dělo s jejím souhlasem.

Školačka kvůli opilosti zvracela a nebyla schopna chůze. Poté, co usnula, obžalovaný podle státní zástupkyně Renaty Bártkové využil její bezbrannosti, svlékl ji donaha, vyfotil telefonem, líbal a osahával ji a dával si její ruku na penis. Když se dívka probudila, muž podle obžaloby svého jednání zanechal.

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Nad ránem dvojice společně byt opustila a jela autem ke kamarádce dívky do Napajedel na Zlínsku. Když neotevírala, vrátili se oba do mužova bytu. Tam obžalovaný podle Bártkové dívku opět svlékl, líbal ji, dával si její ruku na penis a zasunul jí penis do vaginy.

Muž podle obžaloby mezi lety 2020 až 2024 také navázal prostřednictvím internetu kontakt s 21 nezletilými dívkami, o nichž věděl, že jsou mladší 18 let.

Za účelem svého pohlavního vzrušení je podle státní zástupkyně přiměl k obnažování před webkamerou a pořízené snímky jejich nahých těl přechovával ve svém notebooku. K této části obžaloby se muž přiznal a vyjádřil lítost. Znalci u něj shledali hebefilii, tedy sexuální náklonnost k dospívajícím dívkám.

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